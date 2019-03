Här är de åtta förslag som brittiska parlamentet ska rösta om i kväll

Omröstningen i parlamentet kommer efter ett beslut i måndags som i ett mycket ovanligt drag för över mandatet över Brexitprocessen från regeringen till parlamentet. Resultatet i omröstningarna är dock endast vägledande och syftar till att se vilken typ av lösning som skulle kunna ha en majoritet i parlamentet. Skulle något förslag visa sig ha stort stöd kan parlamentet gå vidare i nästa vecka och genomföra en formell omröstning.

På bordet fanns 16 förslag för talmannen John Bercow att välja mellan. Han bestämde sig för följande åtta:

• 1. Lämna EU den 12 april utan ett avtal. (Förslag från John Baron, konservativ.)

• 2. Ett avtal som innebär att Storbritannien stannar kvar på EU:s inre marknad, deltar i EU:s ekonomiska union, EES, och är medlem i den europeiska frihandelsorganisationen Efta. (Förslag från Nick Boles, konservativ)

• 3. Storbritannien stannar som medlem i EES och ansöker om förnyat medlemskap i Efta. Däremot stannar Storbritannien utanför tullunionen, men ansöker om ett avtal som reglerar gränsen mellan Nordirland och Irland samt handeln med jordbruksprodukter. (Förslag från George Eustice, konservativ)

• 4. Storbritannien stadfäster i lagen att man vill delta i tullunionen. (Förslag från Ken Clarke, konservativ).

• 5. Storbritannien omförhandlar utträdesavtalet och den politiska deklarationen. (Förslag från Jeremy Corbyn, Labours partiledare).

• 6. Försäkran om att Storbritannien inte lämnar EU utan avtal genom att dra tillbaka igångsättandet av artikel 50. (Förslag från Joanna Cherry, skotska nationalistpartiet).

• 7. Inget avtal ska kunna genomföras utan att det har godkänts i en folkomröstning. (Förslag, Margaret Beckett, Labour).

• 8. Storbritannien behandlas som en EU-medlem fram tills slutet av 2020 och fortsätter att betala in till EU:s budget. (Förslag Marcus Fysh, konservativ).

Ledamöterna röstar om förslagen senare i kväll.

Vid den tidpunkten kan också läget kring Theresa Mays fortsatta position som partiledare ha klarnat. May möter några timmar innan omröstningen det egna partiets parlamentariker. Inför mötet har spekulationerna gått höga om att hon kommer att meddela sin avgång. I utbyte skulle hon få ett löfte från brexitörer om att de stödjer hennes förslag till avtal, som fått tummen ner i parlamentet två gånger.

Tidigare under dagen under en frågestund i parlamentet undvek May varje fråga som hade med hennes avgång att göra. I stället upprepade hon som ett mantra att hennes ansvar är att leverera Brexit och att det avtal som hon har förhandlat fram med EU är det bästa för Storbritannien.

På senare tid har flera hårdföra brexitörer meddelat att de är på väg att svänga och lutar åt att stödja Mays förslag. Jacob Rees-Mogg som lett den hårda falangen har sagt att han kan tänka sig ställa sig bakom Mays utträdesavtal om också nordirländska DUP gör det. Visserligen anser han inte avtalet är bra, men alternativet tycks förskräcka.

– En halv limpa är bättre än inget bröd alls, sade han till BBC på onsdagen.

Några signaler om att DUP tänker stödja Mays avtal kom dock inte under onsdagen.