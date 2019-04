Här är föremålen som räddats ur lågorna – och de som kan ha förstörts

Bit av Jesu törnekrona – räddad

På tisdagen meddelade Frankrikes kulturminister Franck Riester på Twitter att delen som sägs komma från Jesu törnekrona har räddats. Det är också ett av de föremål som nu har förts till Louvren efter att ha förvarats i Paris stadshus under brandnatten.

En bild på törnekronan som Jesus sägs ha burit. Fotograferad 2014. Foto: Remy de la Mauviniere/AP

Tunika från Ludvig IX – räddad

Tunikan som den helgonförklarade kung Ludvig IX ska ha burit är ett av de föremål som också förts i säkerhet till Louvren, uppgav kulturminister Franck Riester på tisdagen.

Tunikan ska ha burits av Kung Ludvig den IX under 1200-talet. Foto: Patrick Kovarik/AFP

Tuppen på spiran – räddad

Spiran i katedralen kollapsade i branden. Men tuppen på toppen av den återfanns mirakulöst dagen därpå, rapporterar bland annat Le Parisien. Det var Jacques Chanut, chef för Frankrikes byggförbund, som tillkännagav fyndet på sin Twitter på tisdagskvällen.

https://twitter.com/chanutj/status/1118191122340302850

Den stora klockan – räddad

Den största klockan i Notre-Dame i det södra tornet ringer traditionsenligt vid stora händelser. Klockan väger 13 ton och klarade sig undan elden, skriver Le Monde.

Spik från korsfästelsen av Jesus – räddad

En del av korset och en spik som sägs komma från när Jesus korsfästes har räddats ur skattkammaren i katedralen, uppger Frankrikes kulturminister Franck Riester, enligt Le Monde.

Statyer på taket – räddade

På grund av renoveringen flyttades 16 kopparstatyer från taket för några veckor sedan i och med att katedralens spira var under renovering. Därför klarade de sig, skriver The Art Newspaper.

På taket till Notre-Dame finns flera kopparstatyer. Foto: Patrick Kovarik/AFP

Jätteorgeln – delvis räddad

Under tisdagen fick Notre-Dames organist Vincent Dubois beskedet att den ikoniska stora orgeln i katedralen till stora delar har klarat sig.

– Det har inträffat ett mirakel, säger organisten Vincent Dubois till France Info.

Orgeln har fem tangentbord och 8.000 rör. Enligt orgelexperter som AFP har pratat med kan dock orgeln ha vattenskador som kan ta tid att reparera.

Berömda glasfönster – delvis räddade

Flera färgade glasfönster omger den gamla katedralen. De detaljerat utsmyckade fönstren representerar bland annat blommorna i paradiset. Enligt vittnen är vissa områden på fönstren svarta och det är oklart om de klarat sig i hela sin fulla prakt, skriver Le Monde, även om de ser ut att ha klarat sig utan några större skador.

Målningar inne i katedralen – delvis räddade

Tillståndet för flera målningar från 16- och 1700-talet är osäkert, exempelvis vad gäller verken av Antoine Nicolas och Jean Jouvenet, skriver The Guardian. Kulturminister Franck Riester sa under tisdagen att det var ”för tidigt att säga” hur målningarna klarat sig. ”Elden nådde dem inte, men i sådana här fall kan det också finnas vattenskador”. Riester uppgav att målningarna ska restaureras så fort personal kan gå in i byggnaden.

Gargoylerna – okänt

Det exakta tillståndet för stenstatyerna kring katedralen är osäkert, enligt The Art Newspaper. Den mest kända är ”Stryge”, en demonliknande varelse som ser ut över Paris och vilar ansiktet i händerna.

Gargyolerna på Notre-Dames fasad. Foto: TT

Reliefer – okänt

Tillståndet för 1300-talsrelieferna inuti kyrkan av Pierre de Chelle, Jean Ravy och Jean Le Bouteiller är också osäkert, enligt The Art Newspaper.

Madonnan och barnet – okänt

Det råder osäkerhet kring huruvida den kända skulpturen av jungfru Maria och Jesusbarnet ska ha klarat sig i branden, skriver The Guardian. Skulpturen delar namn med katedralen och kallas alltså för ”Notre Dame de Paris”. Den flyttades till katedralen år 1818.