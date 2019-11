Här är juvelerna som stals från tyska skattkammaren

Fakta: Det gröna valvet

Skattkammaren Grünes Gewölbe ligger inhyst i Dresdens världskända residensslott och lockar turister från hela världen. Det skapades under 1720-talet av fursten August den starke, senare Kung av Polen, och är ett av de äldsta museerna i Europa. Samlingarna överlevde både de dramatiska bombningarna under andra världskrigets slutskede och de sovjetiska plundringarna efter kriget. Röda armén tog med sig de dyrbara samlingarna till Sovjetunionen, innan de under 1950-talet återbördades till dåvarande Östtyskland.