Här är ledarna i det ukrainska maktspelet

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Foto: Xinhua

Presidenten – blir sannolikt störst igen

Den tidigare komikern Volodymyr Zelenskyj, 41, vann en jordskredsseger mot Petro Porosjenko i presidentvalet i april. Nu hoppas han att det nybildade partiet Folkets tjänare, med i dag noll ledamöter i parlamentet, ska få majoritet så att han får fria händer att styra landet. Om han lyckas med det anses det vara första gången sedan Ukraina blev självständigt 1991 (efter Sovjetunionens upplösning) som presidenten, parlamentet och regeringen helt styrs av samma politiska grupp.

Det som i så fall återstår att se är vad denna i huvudsak västvänliga samling nyvalda politiker gör med sin makt. Ukraina befinner sig i ett geopolitiskt och ekonomiskt skruvstäd, mellan ett ökat tryck från Ryssland (som nu har börjat dela ut ryska medborgarskap och pass till alla invånare i Donetsk- och Luhansk-regionerna) och kraven från IMF och andra västliga finansiärer att skapa ordning i den korrumperade ekonomin. Ju mer Kiev rör sig mot Väst, desto mer ökar Moskvas press och försök att destabilisera Ukraina. Det är en ekvation som kan visa sig vara för svår för Zelenskyj.

Viktor Medvedtjuk är ryske president Putins bundsförvant. Foto: Mikhail Klimentyev/AP

Putins vän – leder ett proryskt parti

Ledare för partiet Oppositionsplattformen - för livet heter Viktor Medvedtjuk, 64 år. Han är en erfaren politisk maktspelare och oligark. En ukrainare som står närmare Kreml är svårt att föreställa sig. Han är den ryske presidenten Vladimir Putins bundsförvant och vän sedan början av 2000-talet. Putin är gudfader till Medvedtjuks yngsta dotter Darina.

Politiskt sett är han en förespråkare för ett närmande till Moskva. EU har Medvedtjuk fördömt som ”ett nytt nazistiskt Tredje riket”. Han var under åren 2002–2004 stabschef hos president Leonid Kutjma, och en av Viktor Janukovytj rådgivare under presidentvalet 2004. Han har beskyllts för att ha spelat en aktiv roll i de blodiga massakrerna under Majdan-protesterna i januari-februari 2014, men har aldrig ställts inför rätta.

I valet framhåller Medvedjuks parti ett slut på kriget (dock på de ryska villkoren att separatisternas utbrytarrepubliker i Donbass ges autonomi). Enligt den senaste mätningen kan partiet bli näst störst, med 10-12 procent av rösterna.

Petro Porosjenko förlorade presidentvalet mot Volodymyr Zelenskyj i april. Foto: Patrik Österberg/TT

Expresidenten – oligarkens revanschförsök

Efter förlusten i presidentvalet i april bytte Petro Porosjenko, 53, namn på sitt parti från Petro Porosjenkos block till Europeisk solidaritet. Kanske var det ett erkännande av att hans namn inte är så säljande som innan han krossades av Volodymyr Zelenskyj i presidentvalet.

Porosjenko valdes till president i maj 2014 i efterbörden till Majdan och den ryska militära interventionen under vårvintern, då bland annat den ukrainska halvön Krim rycktes loss och annekterades av Ryssland. Han fick stort väljarstöd den gången, då han förespråkade ett större samarbete med västvärlden och en hård linje mot den ryska aggressionen. Kriget mot de ryska separatisterna avgjordes aldrig, utan förvandlades till en fryst konflikt. Den andra frågan han inte heller lyckades med var korruptionen. Ett problem var att han själv är en rik oligark – han byggde sin förmögenhet på en chokladfabrik - och förknippades så pass mycket med just korruptionen i landet. Det bästa han nu kan hoppas på är att hårfint komma över 5-procentspärren.

Julia Tymosjenko blev ett stort namn under den ”orange revolutionen”. Foto: Alexander Prokopenko/AP

Gasprinsessan – får hon en ny chans?

Partiet Fosterlandet har letts av Julia Tymosjenko, 58 år, i många år. Men hennes attraktionskraft har varit i stadigt fallande under det senaste årtiondet. Innan dess ansågs hon ha möjlighet att stiga till den högsta positionen i landet. Men hennes tre försök att bli president misslyckades, mot Viktor Janukovytj 2010, mot Porosjenko 2014 och mot Zelenskyj våren 2019. I det senaste försöket fick hon endast 13 procent och gick inte vidare till andra valomgången.

Hon blev ett stort namn under den ”orange revolutionen” 2004 mot den proryske Janukovytj, Tymosjenko var landets premiärminister två gånger och har dessutom suttit fängslad två gånger (senast frisläppt efter Majdanrevolutionen 2014). Hennes nedåtgående politiska bana beror bland annat på att hon av allt fler ukrainare betraktas som korrupt politiker. ”Gasprinsessan” kallades hon efter sin tid som chef för ett stort gasbolag på 1990-talet, då hon anses ha skapat sig en stor förmögenhet. Hon fick en del stöd bland äldre väljare när hon lovade sänkta gaspriser, men anklagades då för populism.

Foto: Genya Savilov/AFP

Rockstjärnan – ett oskrivet blad

Kommer Svjatoslav Vakartjuk, 44, ledare för partiet Rösten att kunna upprepa tricket – en underhållare utan politisk bakgrund som plötsligt får makt i Ukrainas statsledning? Det är nog vad Vakartjuk, sångare i veteranrockgruppen Okean Elzy hoppas på. Fungerade det för komikern Volodymyr Zelenskyj kan det fungera för Vakartjuk. Som en av Ukrainas mest populära artister (Okean Elzys musik fungerade som soundtrack under den orange revolutionen 2004 och Majdan 2014) kan han få stöd av miljoner väljare som är missnöjda med åratal av politisk stagnation, svajig levnadsstandard och utbredd korruption. Därför har ha sett till att omge sig med personer utan tidigare politisk erfarenhet (eller belastning beroende på hur man ser det). Det gäller dock inte riktigt honom själv: han valdes in i parlamentet 2007 men hoppade av efter kort tid.

Hans program är liksom Zelenskyjs allmänt västtillvänt. Men han betonar starkare att Ukraina bör gå med i EU och Nato.

