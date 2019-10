Här är världens hårdaste abortlagar: ”Det är hårresande”

Varje år dör 47.000 kvinnor på grund av osäkra aborter, enligt siffror från WHO. Intresseorganisationen Center for Reproductive Rights uppskattar att 90 miljoner kvinnor lever i länder där all form av abort är förbjudet.

Malta är det enda EU-landet med totalförbud mot abort, oavsett om det finns en risk för kvinnans liv. På ön kan en abort resultera i fängelsestraff på upp till tre år. Vårdpersonal som utför en abort riskerar också fängelse och kan förbjudas att arbeta inom sjukvården.

– Det har gjort att kvinnor söker sig utomlands för aborter. Alla har kanske inte den möjligheten, men med dagens lågprisflyg är det så många gör, säger Katarina Bergehed.

Sett till hela Europa sticker även ett par mikrostater som Andorra och San Marino ut med hård abortlagstiftning.

Katarina Bergehed framhåller även Polen som ett land att följa utvecklingen i. 2016 föreslogs en kriminalisering av abort i landet som skulle innebära att kvinnor riskerar fem års fängelse vid abort, utom när deras liv var vid fara.

– Polen är helt klart ett orosmoment. 2016 lyckades medborgarna och kvinnorättsorganisationer att mota bort lagförslaget, men det har återkommit i modifierad form. Man pratar inte längre om att kriminalisera ingreppen, men man vill inskränka på andra sätt, som att förbjuda abort vid allvarliga fosterskador. Det är den vanligaste anledningen att kvinnor gör abort i Polen, säger Katarina Bergehed.

I dagsläget tillåts kvinnor i Polen göra abort vid våldtäkt, incest, om kvinnans liv är hotat, eller om fostret har en livshotande sjukdom.

– Jag tycker läget i Polen illustrerar att det finns två olika utvecklingar. Vi ser några av länderna med hårda abortlagar som byter inställning, men också länder där det finns risk för tillbakagångar.

Flera av de länder i världen som har ett totalförbud mot abort finns i Latinamerika. Det är också där utvecklingen av aborträtten har längst kvar att gå, enligt Katarina Bergehed.

– El Salvador, Nicaragua och Honduras har alla totalförbud. I El Salvador har förbudet gjort att kvinnor som får missfall misstänkliggörs som brottslingar. När de kommer till sjukhuset tillkallas ofta polis eftersom man misstänker att de gjort abort.

Hon berättar att Amnesty känner till ett flertal kvinnor som sitter fängslade med 30-åriga straff efter att ha fått missfall.

– Vad kriminaliseringen gör för landets kvinnor är helt horribelt. Det är hårresande. Många av de som hamnar i fängelse tillhör de allra fattigaste och mest marginaliserade.

I El Salvador är abort förbjudet sedan 1998. Att lagarna i flera av de latinamerikanska länderna införts i modern tid är oroväckande enligt Katarina Bergehed.

– Ofta har de tillkommit när politiska partier gör gemensam sak med kyrkan. Det finns en stark tilltro till både den katolska och evangeliska kyrkan i regionen. Det är en viktig institution och det inverkar också.

Flera afrikanska länder har förbjudit abort helt. Bland dem finns Madagaskar, Angola och Egypten. Många andra nationer på kontinenten har också restriktiva lagar.

I de länder som däremot lättat på lagstiftningen har ingången inte alltid handlat om att abort ska vara individens rättighet. I stället ses det ofta som en del i att minska mödradödligheten, berättar Katarina Bergehed.

– Man vet att osäkra aborter bidrar till att många mödrar dör. Det var till exempel bakgrunden till hela diskussionen när Moçambique ändrade sin lagstiftning.

I Asien har Filippinerna bland de hårdaste lagstiftningarna, och fängelsestraff väntar för kvinnor som gör abort, men också för läkare som utför ingreppet.

Samtidigt som lagstiftningen är en nyckel i abortfrågan finns det i flera av världens länder en motsättning mellan den lagstadgade rätten och hur tillgången till abort ser ut i praktiken, menar Katarina Bergehed.

– Lagstiftningen är inte allt. Det kan vara svårt att få tillgång till vården eftersom sjukhuspersonal kan vägra att genomföra ingreppet, något som är ett problem i många länder, bland annat i Italien och Spanien.

Fakta. Länder med totalförbud mot abort I följande länder är abort förbjudet oavsett omständigheterna. Europa: Malta, Andorra och San Marino Latinamerika: Dominikanska republiken, El Salvador, Haiti, Honduras, Nicaragua och Surinam Afrika: Madagaskar, Angola, Gabon, Kongo, Egypten, Mauretanien, Senegal Mellanöstern: Irak Asien: Filippinerna, Laos Källa: Center for Reproductive Rights Visa mer

