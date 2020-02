Här räddas Mado – flickan som skulle dö

Den glittrande Ulindifloden omfamnar staden Shabunda som ligger inbäddad i prunkande grönska. Från luften ser det nästan idyllisk ut men när piloten sätter ner planet på landningsbanan skingras intrycken snabbt. Omgiven av väglös djungel, kontrollerad av beväpnade grupper är landningsbanan av gräs i stort sett enda vägen in och ut ur staden. Regionens 700.000 invånare är praktiskt taget avskurna från omvärlden.

Fattigdomen syns överallt. Tomma hyllor på marknaden. Tiggande barn. Tjänstemannen som kontrollerar mina resehandlingar frågar mig:

– Skulle jag kunna få din flaska med vatten?

Charlotte vakar över Mado tillsammans med syskonen Lebon och Marzwlon. De har varit här i en månad. Problemen började med en infektion i benet som gjordes värre av en lokal häxdoktors behandling. Nu krävs ständig behandling med desinfektionsvätska och antibiotika, men Charlotte har inte råd. Foto: Paul Hansen

Det gamla sjukhuset i Shabunda byggdes under den belgiska kolonialtiden som varade från 1908 till 1960. Det ser inte ut att ha målats om eller renoverats någon gång. På en vägg i entrén sitter en lista med patientavgifter. Ytterst få har råd att betala vårdavgifterna. En sjuksäng kostar tio dollar per dag. Samma summa för en vanlig födsel och det femdubbla för ett kejsarsnitt. Medicin, förband och mat får patienterna oftast betala själva. Sjukhuset är statligt och har 136 anställda, varav 88 är sjuksköterskor och 6 läkare. Av läkarna är det bara två som får lön, 100 dollar per månad, som de solidariskt delar med sina fyra oavlönade kollegor.

Med på resan finns barnläkaren John Peter Mulindwa och gynekologen Sylvie Mwambali från Panzisjukhuset i landet. De ska uppskatta hjälpbehoven tillsammans med två representanter för den svenska hjälporganisationen Läkarmissionen. Det är första steget i ett projekt för att flyga ut läkare och mediciner till otillgängliga områden.

Nick Frey, piloten på den flygande hjälporganisationen MAF, (Missionary Aviation Fellowship) flyger Mado från sjukhuset i Shabunda. Läkarmissionen står för kostnaden Foto: Paul Hansen

Fyraåriga Mado Kwalyas problem började med en infektion i högerbenet som inte läkte ordentligt. Mamma Charlotte gjorde som man gör i byn, hon tog henne till en lokal häxdoktor som smorde in såret med örter och egentillverkad medicin. Det ledde till en svår infektion och till sist var hela benet mer eller mindre ett öppet sår. Mado blev allt svagare och till sist tog mannan med sig henne till sjukhuset i Shabunda. Utöver Mado Kwalya identifierar läkaren Sylvie Mwambali ytterligare åtta gravt undernärda barn på sjukhuset. På hemvägen sammanfattar hon läget.

– Katastrof. Sjukhuset är en förvaringsplats för sjuka tills de dör och inte ett ställe där man gör dem friska. Mado är värst drabbad. Hon behöver vård av tre specialistläkare och då måste hon flygas till Panzi. Frågan är om hon överlever att flyttas.

Barnläkaren John Peter Mulindwa och tillsammans med sina kollegor varsamt ur Mado planet och tar henne till den väntande ambulansen. Smärtan i det öppna såret plågar henne. Foto: Paul Hansen

I naturresurser räknat är Demokratiska republiken Kongo ett av världens rikaste länder. 30 procent av världens diamanter och 70 procent av mineralen coltan, som används i tillverkning av datorer och mobiltelefoner, har sitt ursprung från Kongo. Landets skogstillgångar utgör nära hälften av hela Afrikas. Kongofloden skulle kunna förse hela Centralafrika med elektricitet. Det finns stora förutsättningar att bli ett välmående land men politiskt vanstyre, korruption och krig har under många år försämrat ekonomin. Uppåt en femtedel av befolkningen lider av allvarlig matbrist.

Maria Bard, Kongoexpert som tidigare arbetat på Panzisjukhuset, säger att situationen är absurd.

– Att 12 av 100 barn dör av undernäring innan de fyllt fem år i ett av världens potentiellt rikaste länder borde inte få ske. Dessutom förnekar landets regering hur allvarlig situationen faktiskt är.

2018 arrangerade FN en internationell givarkonferens för Kongo. Landet själv bojkottade den.

– Man menade att FN och internationella aktörer förstorade problemet. Det visar hur extremt utsatt landets befolkning är, från alla håll, säger Maria Bard.

”Jag är hungrig”. Mado inte bara överlevde resan, hon klarade den bra och det första John Peter Mulindwa får göra när man passerat flygplatsgrindarna är att köpa bananer. Det är ett gott tecken. Foto: Paul Hansen

Dagen efter har teamet flugits tillbaka till Panzisjukhuset för en genomgång med sjukhusledningen. När gynekologen Sylvie Mwambali tar upp de undernärda barnens situation i Shabunda frågar jag vad de specifikt kan göra för Mado, den döende flickan i den blå baljan. Innan någon hinner svara utbrister piloten Nick Frey.

– Jag kan flyga upp och hämta henne nu.

Mötet ändrar med ens karaktär och handlar en stund om en enskild flickas väl och ve. Läkarna gör en bedömning av riskerna att flytta flickan och fattar ett snabbt beslut. Piloten Nick Frey lämnar mötet och sex timmar senare anländer Mado Kwalya med sin mamma Charlotte. Fyraåringen bäddas ned mellan rena lakan på sjukhuset.

Det här är det sista jag ser av Mado.

Tre veckor efter resan till Kongo sitter jag på redaktionen i Stockholm när det plingar till i min telefon. Det är en bild på en flicka som med rak rygg sitter i en rullstol och ler blygt mot fotografen. Rosa mössa med en röd blomma. Turkos klänning, svarta sandaler. Det är lilla Mado Kwalya. Jag känner knappt igen henne.

Räddad till livet. Mado på Panzisjukhuset i Bukavu. Klänningen och skorna han skänkts till henne av Betoko London som arbetar med chefskirurgen och fredspristagaren Denis Mukwege. I dag har hon har gått upp två kilo. Foto: Betoko London

– Mado har gått upp nästan två kilo. Hon har fått en klänning och ett par sandaler och ville så gärna se en bild av sig själv. Just nu sitter hon ute i solen, skriver Betoko London som arbetar på sjukhuset och tog bilden.

Förra året riskerade uppåt 590.000 barn som ännu inte uppnått sin femårsdag att dö på grund av undernäring i Kongo. Flickan i den blå baljan blev inte en av dem.

En månad senare firar Mado Kwalyas sin födelsedag. Hon fyllde fem år.

Fakta. Så räddades Mado Kwalya Mukwege airlift program är en ny satsning under 2020 där specialistläkare från Panzisjukhuset flygs till svårtillgängliga sjukhus i östra Kongo. Detta för att vägarna inte är farbara eller för att de går genom områden som kontrolleras av gerillagrupper. Målgruppen för insatsen är framför allt kvinnor som utsatts för sexuellt våld och snabbt behöver specialistvård. Det är Läkarmissionen, MAF Sweden på uppdrag av fredspristagaren Denis Mukwege som står bakom projektet. Visa mer

