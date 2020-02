Hårda straff för vänsteraktivister anklagade för terrorism

De sju dömda är enligt domstolen i Penza medlemmar av en grupp som går under namnet ”Setj” (det ryska ordet för ”nätverk”), som enligt utredarna vid säkerhetstjänsten FSB ska ha planerat sprängdåd under presidentvalet 2018 liksom under fotbolls-VM i Ryssland samma år. Tillsammans med ytterligare fyra påstådda medlemmar i ”Nätverket”, greps de sju 2017 i Penza och S:t Petersburg.

Enligt domstolen ska terrordåden ha syftat till att ”destabilisera landet”, provocera fram ett väpnat uppror och störta regeringen.

De åtalade och nu dömda - som alla är mellan 23 och 31 år - förnekar att det existerar någon sådan grupp. Den man som har utpekats som ledare för den mystiska gruppen, 27-årige Dmitrij Psjelintsev, som fick det strängaste straffet på 18 år, är en miljöengagerad vegan.

Han har i en skriftlig intervju i den oberoende tidningen Novaja Gazeta sagt att det inte handlar om en formell grupp utan en samling antiauktoritära och antifascistiska aktivister.

I själva verket, skriver Psjelintsev, kände de påstådda gruppmedlemmarna knappt varandra: ”Vi gjorde ingenting tillsammans. Ibland, men mycket sällan, var vi på samma konserter, marknader eller sportevenemang. Det enda som förenade oss var att vi var inblandade i gräsrotsarbete, och det är vad som väckte regimens vrede”.

En sak som förenade några av dem var att de deltog i en sport, av typ paintball. Åklagarna visade deras videofilmade lekar i skogen, som sedan användes som bevis för att de ägnat sig åt att träna för terrordåd.

En militärdomstol dömde på måndagen vänsteraktivisterna till långa fängelsestraff. Foto: David Frenkel/AP

De dömdas supportrar hävdar på en nätsajt, rupression.com, att FSB-utredarna torterade de åtalade i häktet. De ska ha utsatts för elchocker, de har blivit brutalt slagna och de har hängts upp och ned.

Fyra av de åtalade, som först erkände sig skyldiga till vissa av anklagelserna, har senare ändrat sig och sagt att de vittnade falskt på grund av tortyren, som bland annat bestod av att elsladdar fästes på deras könsorgan.

Under ett förhör i domstolen i maj förra året berättade Psjelintsev, enligt nätsajten Media Zona, hur förhören gick till. De drog ned hans underbyxor, fäste elektroderna och frågade: ”Har du organiserat en terroristgrupp som heter Nätverket?” Han svarade: ”Ja, det var jag”. De sade: ”Bra grabben, du kan resa dig”.

Amnesty International, Human Rights Watch och ryska Memorial har protesterat mot tortyren och vad de bedömer vara en fabricerat åtal. Även Aleksej Navalnyj, ledande rysk oppositionspolitiker, dömde ut domen som ”horribel”.

Rättegången har redan jämförts med Stalintidens skådeprocesser i Sovjetunionen under den senare hälften av 1930-talet, då gripna torterades av KGB (FSB:s föregångare) tills de ”erkände” att de var spioner och partifiender.