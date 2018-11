Tidigt på onsdagsmorgonen lokal tid landade Mohammed bin Salman med entourage på Ezeziaflygplatsen i Argentinas huvudstad Buenos Aires. Medierna var i högsta beredskap inför kronprinsens ankomst.

Anledningen till den osedvanliga uppmärksamheten var ryktet att Mohammed bin Salman skulle gripas av polis när han beträdde argentinsk mark. Rättsväsendet i Argentina kan nämligen pröva brott mot mänskligheten som begåtts i andra länder, så kallad universiell jurisdiktion.

Detta har den New York-baserade medborgarrättsorganisationen Human Rights Watch försökt utnyttja, genom att lämna in en polisanmälan mot Mohammed bin Salman, för misstänkta krigsbrott utförda i Jemen och för eventuell inblandning i mordet på Jamal Khashoggi. Mohammed bin Salman anklagas bland annat av den amerikanska underrättelsetjänsten CIA för att ha beordrat och varit med att planlägga mordet på Jamal Khashoggi, som försvann efter att ha gått in på Saudiarabiens konsulat i Istanbul den 2 oktober.

Enligt den regionala nyhetsbyrån MercoPress har polisanmälan hamnat på den federale domaren Ariel Lijos bord. Men det anses osannolikt att domstolen ska hinna utfärda någon arresteringsorder för bin Salman. Kronprinsen kunde också obehindrad embarkera sitt plan som den allra första regenten inom G20-gruppen, och välkomnas på den röda mattan av Argentinas utrikesminister Jorge Faurie.

Men uppståndelsen inför kronprinsbesöket visar med all önskvärd tydlighet att mordet på Khashoggi har gjort avtryck på den saudiske kronprinsen som inte lättvindigt kommer att försvinna – om de någonsin gör det.

Mohammed bin Salman har inte varit utanför Saudiarabien sedan mordet och den påföljande internationella uppståndelsen. Nu värmde han upp inför resan till Argentina med ett slags arabisk Eriksgata: tidigare i veckan har MBS, som han kallas, besökt de små grannstaterna Bahrain och Förenade Arabemiraten, liksom Egypten och Tunisien.

MBS togs emot av Egyptens president Abdel Fattah al-Sisi på tisdagen. Foto: AFP

Det gick bra överallt utom i Tunisiens huvudstad Tunis, där några hundra demonstranter samlats och där centrala delar av staden prytts med fantasifulla nidbilder av kronprinsen. Bland annat en jättelik väv som visar MBS i helfigur, hållande en gigantisk motorsåg – en anspelning på uppgifterna att Jamal Khashoggis kropp styckades inne på konsulatet.

I Buenos Aires har polisen föreberett sig genom att spärra av gatorna kring Saudiarabiens ambassad med taggtråd och delvis klä in fasaden i skottsäkert glas.

Protester mot besöket i Tunis på tisdagen. Foto: AFP/FETHI BELAID

Mordet på Khashoggi har fått omvärlden att granska Saudiarabien i allmänhet och kronprinsen i synnerhet med nya kritiska ögon. Saudiarabiens brutala krigföring i Jemen och massarresteringarna av regimkritiker har hamnat i förgrunden, kronprinsens ekonomiska reformer och liberalisering på kvinnoområdet har skjutits åt sidan.

Tyskland, Finland och Danmark har stoppat sin vapenexport till Saudiarabien. USA, Storbritannien och Frankrike har infört sanktioner mot de 18 saudier som är misstänkta för inblandning i mordet (dock ej Mohammed bin Salman). USA:s kongress blev på tisdagen informerad av försvarsminister James Mattis och utrikesminister Mike Pompeo om hur Vita huset betraktar det saudiska kungahusets roll i mordet på Khashoggi.

Med andra ord, det är ingen tvekan om att Mohammed bin Salman blivit var mans niding i omvärlden efter mordet. Men själv har han beslutat att rida ut stormen. Han har egentligen inget annat val.