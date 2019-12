Hatbrotten mot judar ökar i USA

Helgens våldsamma attack mot ortodoxa judar i delstaten New York ses nu som en del av det trendbrott som inträffade 2014. Fram till dess hade antisemitiska hatbrott minskat varje år sedan 2001.

Enligt siffror som publiceras av Wall Street Journal ökade antalet sådana brott över hela USA med 57 procent 2017 för att 2018 lägga sig på en nivå som var den tredje högsta för sådana brott sedan mätningarna började.

I New York, som har USA:s största judiska befolkning, ökade hatbrotten mot judar 53 procent 2019 mot 2018, från 111 händelser till 170. Och då är inte de senaste månadernas attacker inberäknade då siffrorna kommer från slutet av september.

– När man tittar på de olika kategorierna av hatbrott så är det de antisemitiska brotten som driver upp siffrorna, säger chefen för New Yorks kriminalpolis Dermot Shea till Wall Street Journal.

Bara under de senaste två veckorna, sedan den 13 december, har åtta hatbrott mot judar utförts i New York, skriver New York Times. Något som nu får polisen i delstaten att utöka den polisiära närvaron på gatorna.

– Det verkar som om den här typen av antisemitism är det nya normala, säger chefen för Anti-Defamation League, en organisation som arbetar mot hatbrott mot judar, Jonathan Greenblatt, till Wall Street Journal.

Organisationen har vid flera tillfällen påpekat att hatfulla uttalanden från politiker fungerar som bränsle när det gäller hatbrott. Som exempel nämns president Donald Trumps uttalande i samband med våldsamheterna i Charlottesville i augusti 2017 då vit makt-anhängare gick till angrepp mot demonstranter. Trump sa då att ”det finns mycket fina människor på båda sidor”.

Antalet hatbrott gick då upp till 663 händelser vilket var den näst högsta nivån på nästan tio år, skriver nyhetsbyrån AP.

Statistik från FBI visar också att antalet hatbrott i USA steg för tredje året 2017 då de ökade med 17 procent mot året före.

– Jag är övertygad om att den politiska elitens retorik påverkar hur dess anhängare beter sig, säger professorn i politisk vetenskap vid universitetet i North Texas, Valerie Martinez-Ebers, till nyhetsbyrån.