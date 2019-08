Helikopter har störtat i Norge – flera uppges omkomna

Fyra personer är bekräftat omkomna i olyckan, en person saknas och en person får behandling på olycksplatsen. Det rapporterar Aftenposten och norska TV2.

I samma område pågår under helgen musikfestivalen Høstsprell, som nu ställs in. Enligt TV2 ska olyckan ha skett någon kilometer från festivalområdet. Talespersoner för de två band som var inbokade att spela på lördagkvällen, Too Far Gone och Intrigue, meddelar att inga bandmedlemmar ska ha varit ombord

Alta ligger i nordligaste Norge. Enligt räddningsledaren har ambulanshelikopter skickats till platsen från Tromsø, liksom räddningshelikopter och markpersonal.

Till den lokala nyhetssajten ifinnmark bekräftar en talesperson för transportföretaget Helitrans att den kraschade helikoptern är deras.

