Heliumballonger bakom allt fler tågförseningar i Storbritannien

Förra året registrerades 619 incidenter inom det brittiska järnvägsnätet som orsakades av heliumballonger. Det motsvarar ungefär två incidenter per dag, skriver The Guardian. Varje gång det inträffar måste tåget stoppas och strömmen på 25.000 volt stängas av för att kunna ta loss ballongsnöret som har trasslat in sig i elledningen - med en försening som följd.

Helium är en färg- och luktlös gas som är lättare än luft. Därför stiger ballonger - eller annat - som fylls med helium upp i luften.

Att ballongerna kan vara en trafikfara kan komma som en överraskning. Men i Storbritannien har de vanligtvis festliga leksakerna blivit till ett växande problem inom järnvägen, bara nu veckan stoppades ett tåg Birmingham stilla för att ett ballongsnöre hade fastnat i ledningarna inne på Smethwick Rolfe Street station vilket ledde till förseningar för hundratals passagerare, skriver The Guardian.

Nu har Network Rail gått ut med en vädjan till resenärerna för att få bukt med störningarna.

– Helst skulle vi vilja att folk inte har med sig några heliumballonger alls på våra stationer eller åtminstone bära dem i påsar så att risken för att de flyger iväg minimeras, säger James Dean, chef för Network Rail i London till The Guardian.

Han varnar också för att ballongerna kan orsaka allvarliga skador eller till och med dödsfall.

– Om du håller i en heliumballong som kommer i kontakt med ledningarna kan man få 25.000 volt i kroppen och dö, säger James Dean till tidningen.

Storbritanniens nationella förening för ballongartister och leverantörer, Nabas, har hörsammat varningen och lanserat en kampanj som manar användare att sköta heliumballonger, lanternor och andra gasfyllda föremål ansvarsfullt och inte släppa iväg dem i atmosfären.

– Respektera miljön och förhindra onödig fara och förseningar - och snälla, släpp dem inte, säger George Oustayiannis, Nabas ordförande till The Guardian.