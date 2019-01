Delegationerna anlände till Sverige under torsdagen för att sedan börja samtalen på fredagskvällen. Parterna kommer att träffas under hela helgen och en bit in i början på nästa vecka, sannolikt till på tisdag.

Enligt UD förs samtalen i form av rundabordssamtal och i ett ”mindre format” där också internationella experter deltar.

UD bekräftar genom presskommunikatör Buster Mirow Emitslöf att Nordkoreas Choe Son-Hui, Sydkoreas Lee Do-Hoon samt USA:s Stephen Biegun just nu möts i Sverige.

• Choe Son-Hui, 54, är en av Nordkoreas högst uppsatta diplomater, vice utrikesminister, och en av få kvinnor i hög position i Nordkorea. Hon deltog i mötet mellan Donald Trump och Kim Jong-Un i Singapore den 12 juni förra året.

• Lee Do-Hoon, 56, är sedan september 2017 Sydkoreas särskilda sändebud när det gäller fred och säkerhet på Koreahalvön. Han har en lång diplomatisk karriär och har bland annat arbetat i Zambia, Iran och Tunisien.

• Stephen Biegun, 55, är USA:s särskilda sändebud för Nordkorea sedan augusti förra året. Biegun har arbetat med nationella säkerhetsfrågor under president George W. Bush och nämndes under en period som en möjlig ersättare till Donald Trumps nationella säkerhetsrådgivare H. R. McMaster.

Från svensk sida deltar utrikesminister Margot Wallström, kabinettssekreterare Annika Söder och regeringens särskilda sändebud till Nordkorea Kent Härstedt.

Delegationerna träffas tillsammans med forskare, politiker med erfarenhet från fredsförhandlingar och olika stora kriser och andra experter som Sverige valt ut. En av dem är Sveriges tidigare utrikesminister och FN:s tidigare vice generalsekreterare Jan Eliasson.

Mötet utanför Stockholm och upplägget av det har tillkommit på initiativ av Sverige, allt med syfte att föra parterna närmare varandra och bana väg för det nya toppmöte som president Donald Trump på fredagen sa kommer att hållas mellan honom och Kim Jong-Un i slutet av februari.

Mötet är en av flera pusselbitar i en process som sedan mötet i Singapore av många har beskrivits som ha legat i stiltje.

Enligt uppgifter till CNN ska nästa toppmöte hållas i Vietnam.