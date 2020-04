Hemlösa i Sydafrika kan omöjligt stanna hemma

Så behandlas hemlösa i olika länder

Frankrike. Den franska staten har börjat distribuera matkuponger till landets hemlösa, som ger rätt att spendera 7 euro per dag (cirka 75 kronor) på mat och hygienartiklar.

Sovplatser erbjuds sedan ett par veckor tillbaka på härbärgen och staten har reserverat 5.500 hotellrum åt hemlösa. På dessa boenden finns särskilt utbildad personal.

Avsikten är att hemlösa ska kunna hålla sig inomhus under det utegångsförbud som trädde i kraft den 17 mars. Omkring tusen hemlösa beräknas hittills ha smittats av det nya coronaviruset, enligt Frankrikes bostadsminister.

Erik de la Reguera, Paris.

Storbritannien. För att bekämpa smittspridningen krävde brittiska regeringen förra veckan att alla kommuner i England snarast ordnar någonstans att bo för de hemlösa.

I Londonsstadsdelen Westminster, med många som sover utomhus, har kommunen tillsammans med välgörenhetsorganisationer sett till att hemlösa kan bo på hotell och vandrarhem. I kommunkontoret serverar en välgörenhetsorganisation nu 900 måltider dagligen.

Även i Nordirland, Skottland och Wales anslår de styrande extra medel för att hemlösa ska få tak över huvudet.

Pia Gripenberg

Finland. Finland beräknas ha ca 5.500 bostadslösa, av vilka 55 procent bor i Helsingfors. Härbärgena i Helsingfors rapporterar nu att de är tvungna att begränsa antalet personer som får övernatta, eftersom man annars utsätter både gästerna och personalen för smittorisk. Flera härbärgen har stängt och frivilligorganisationer slutat dela ut mat, vilket allvarligt försämrar de bostadslösas situation.

Organisationen Vailla vakinaista asuntoa (Utan fast bostad) vädjar till regeringen att vidta åtgärder för att bostadslösa ska kunna sköta sin hygien. Utan särskilda åtgärder är risken stor att de hamnar utanför systemet för att stoppa smittspridningen.

Anna-Lena Laurén

USA. Sedan en månad tillbaka har New Yorks myndigheter uppmanat folk att stanna hemma, men det är svårt att följa anvisningen för de som inte har någonstans att bo. Det är drygt 60 000 som är hemlösa i New York, varav omkring 58 000 har sovplatser på härbärgen och övriga sover på offentliga platser. Sedan pandemin drabbade New York har fler hemlösa börjat sova på tunnelbanan, vilket gjort myndigheter oroliga att viruset sprids där. Det första dödsfallet av covid-19 bland New Yorks hemlösa bekräftades förra veckan. Omkring 100 hemlösa här kan ha smittats, enligt lokala myndigheter.

Martin Gelin.

USA. I Las Vegas, i delstaten Nevada i USA, har omkring 500 människor blivit utan sovplats sedan ett av stadens stora härbärgen tvingats stänga då en besökare testat positivt för viruset. De hänvisas nu av de lokala myndigheterna till en parkeringsplats – där marken avdelats i sovplatser genom ett vitt rutnät.

De hemlösa placeras minst 180 centimeter ifrån varandra, i enlighet med virustidernas regler om avstånd, försäkrar de lokala myndigheterna.

Men lägret väcker skarp kritik från flera håll.

”Efter att tidigare i år ha kriminaliserat hemlöshet föser nu Las Vegas ihop människor i rutnät på betong”, skriver den tidigare demokratiske presidentaspiranten Julián Castro på Twitter.

TT