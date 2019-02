Det venezuelanska dramat visar att det inte hjälper att omvärlden fördömer regimen i Caracas. Den kommer att sitta kvar på samma sätt som al-Assadregimen i Syrien. Vad som räddar regimerna är samma sak – stormaktspolitiken.

Flera republikanska ledare i USA, bland annat senatorn Marco Rubio, är öppen för en militäraktion i Venezuela, men om Donald Trump bestämmer sig för att störta Maduro kommer Ryssland, och eventuellt Kina, att försvara honom. Det kan leda till ett krig ingen är intresserad av. Vad som kvarstår för Venezuelas befolkning är detsamma som för familjerna i Syrien. De som har medel flyr. De som inte har medel stannar kvar.

Läs mer: EU fördömer Maduro efter våldet

Hjälpsändningarna var enligt oppositionen tänkta att ge befolkningen tillräckligt med energi för att våga störta Nicolás Maduro. Soldaterna är lika hungriga som befolkningen och inte längre lika villiga att skydda regimen. Bara under några timmar på gränsbron mellan Venezuela och Colombia valde 25 militärer och poliser att desertera. Sammanlagt har 104 militärer hoppat av till Colombia. Maduro vet att leden inte håller lika tätt längre och har därför valt att använda sig av de fruktade paramilitära grupperna som kallas Los Colectivos, kollektiven.

De är varken militärer eller poliser utan laglösa gäng som fått fria händer att attackera regimens motståndare. Vad som gör att de är mer lojala än soldaterna är att Maduro låter dem sköta den svarta marknaden av livsmedelsförsäljningen. De beväpnade medlemmarna har inga som helst tankar att överge sin ledare. De har fått väldigt mycket makt eftersom det är till Los Colectivos som befolkningen måste vända sig för att köpa maten och medicinerna som inte längre finns på den legala marknaden.

Under slaget på den främsta gränsbron mellan Colombia och Venezuela var det Los Colectivos som sköt mot de frivilliga som försökte öppna upp för lastbilarna att köra över. Det var även de grupperna som attackerade venezuelanerna som stod på andra sidan och väntade på maten. Gängen sköt skarpt och satte upp ståltråd i huvudhöjd mellan gatorna för att skada de som sprang undan tårgasen. Enligt människorättsorganisationer skadades 285 personer och på den brasilianska sidan av gränsen sköts åtta personer till döds.

Konflikten går nu in i ett nytt skede. Venezuelas självutnämnda interimspresident Juan Guaidó har flytt till Colombia där han tänker tillsätta en exilregering. Över 50 länder, däribland Sverige, har erkänt honom som Venezuelas legitime interimspresident och det internationella trycket lär öka. Juan Guaidó vill att FN:s ombud för mänskliga rättigheter, Chiles före detta president Michelle Bachelet, reser till Venezuela för att övertyga regimen om att sluta använda våld mot befolkningen, men ett sådant försök lär bli fruktlöst. Regimen tänker inte ge vika för internationella påtryckningarna.

Det enda oppositionen i Venezuela gläds över är bilderna som visar hur regimstyrkorna sätter fyr på hjälpsändningarna. De ställer Maduroregimen i dålig dager. Det finns också flera i oppositionen som anklagar sig själva för att ha varit för naiva. Att skicka in fredliga hjälpsändningar till en regim som inte erkänner den humanitära krisen fungerar inte. Venezuela kommer att isoleras av världens demokratiska länder, men så länge Maduro har stöd av Ryssland, Kina, Iran och Turkiet kan han göra vad han vill. Något maktskifte är inte inom synhåll.

Läs mer: Spänt vid gränsen: ”Maduro måste bort – annars kommer fler att dö”

Hjälpsändningarna blev trots allt en propagandaseger för oppositionen, men även Maduroregimen har lärt sig hur man gör för att vinna stöd utomlands. När den brittiske miljardären Richard Branson arrangerade en framgångsrik välgörenhetsgala i Colombia med över hundratusen i publiken så svarade Nicolás Maduro med att arrangera en konsert på andra sidan gränsen. Regimen lockade besökarna med matpaket, men när publiken kom dit och insåg att det inte fanns någon mat gick de hem. Det enda band som spelade var ett lokalt rockband som ingen tidigare hört talas om. Ändå valde Pink Floyds grundare Roger Waters att stödja initiativet genom att spela in en version av ”We shall overcome” som han sände till Nicolás Maduro via Twitter.