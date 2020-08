Historien om Bush skrivs om – 15 år efter orkanen Katrina

I hettan utanför Astrodome i Houston vevade Jacqueline Green sin rullstol från en lång kö till en annan. Hon var märkt av sina umbäranden under flykten från New Orleans och tärd av oro över hur det skulle gå för barn och barnbarn i katastrofens spår.

Under vårt samtal vid uppsamlingsplatsen i Houston fumlade hon med en näsduk, för att få bort tårarna.

– Våra ledare kunde ägna sig åt oss i stället för att starta krig utomlands, sa hon.

Om Irakkriget väckte skarp internationell kritik mot George W Bush, var det hanteringen av orkanen Katrina i slutet av augusti 2005 som varaktigt sänkte hans anseende på hemmaplan. Den tropiska cyklonen sprängde skyddsvallarna runt New Orleans, med svåra översvämningar som följd.

Förödelse i New Orleans efter orkanen Katrina 2005. Foto: Smiley Pool/Zuma

Vi journalister som såg förödelsen som vattenmassorna åstadkom glömmer det aldrig. I flyktingläger från Mississippi från Texas mötte vi chockade och frustrerade människor.

En naturkatastrof är svår att förhindra, men det går att förebygga effekterna, och en översvämning i New Orleans hade länge betraktats som ett realistiskt alternativ i olika katastrofberedskapsstudier i USA. Ändå fanns ingen evakueringsplan och nödsituationer urartade i plundring och skottlossning.

Presidenten befann sig på semester på sin ranch i Texas, och när han återvände till Washington DC ett par dagar i förtid, lät han sig fotograferas när han studerade katastrofområdet på distans från flygplansfönstret. Medarbetare har vittnat om att han kom att ångra den bilden – djupt.

George W Bush tittar ut genom flygplansfönstret över New Orleans efter orkanen Katrinas framfart. Foto: Susan Walsh/AP

Två tredjedelar av befolkningen i New Orleans var svart och 30 procent av invånarna klassades som fattiga. Alltifrån afroamerikanska kongressledamöter till kyrkliga ledare och medborgarrättskämpar anklagade presidenten för att nonchalera USA:s minoriteter och deras umbäranden. Så sent som 2015 konstaterade tidskriften US News and World Report att Katrina blev början till slutet för president George W Bush.

Men i november 2016 vann Donald Trump presidentvalet. Då inleddes omprövningen av företrädaren.

I slutet av juli i år framträdde George W Bush tillsammans med de andra expresidenterna Bill Clinton och Barack Obama på medborgarrättskämpen John Lewis begravning. Bush talade om kärlek och plikt och att offra sig för andra.

”Begravningen var ett balsam för Amerikas själ”, löd en talande kommentar i Washington Post. Kolumnisten Kathleen Parker tyckte att ceremonin präglades av heder, värdighet, ödmjukhet och nåd. Hon tillade att Bush visade sig från sin bästa sida, som en djupt medkännande och ödmjuk man.

Expresidenten höll tal under medborgarrättskämpen John Lewis begravning 30 juli i år. Foto: Alyssa Pointer/Atlanta Journal-Constitution via AP

Allting är relativt, och aversionen mot Trump har gjort att George W Bushs gärning hamnat i ett annat ljus, och i synnerhet när det gäller relationen till Amerikas svarta och bruna befolkning.

Kanske beredde han väg för skiftet redan vid avskedet från Vita huset, i januari 2009. Då lades grunden för vad som senare kommit att uppfattas som en äkta vänskap med framför allt Barack Obamas hustru Michelle.

De fångades på bild i en varm omfamning under invigningen av ett afroamerikanskt museum i Washington DC i september 2016. Hon har beskrivit honom som ”en underbar man”, och konstaterat att det går att hitta enighet bortom partilinjerna.

Michelle Obama omfamnar George W Bush. Foto: Pablo Martinez Monsivais/AP

När Donald Trump har svajat om rasismen, och slätat över vit makt-rörelsens illdåd, har George W Bush markerat hårt. Efter kravallerna i Charlottesville 2017 jämställde han idén om vit överhöghet med hädelse mot den amerikanska nationen.

Det är ett välkänt faktum att Bushs familjemedlemmar har haft svårt att förlika sig med efterträdaren Donald Trump. Brodern Jeb Bush vägrade lägga sin röst på Republikanernas kandidat, efter att ha förlorat mot Trump i primärvalet. Modern Barbara Bush anklagade Trump för att ha sagt fruktansvärda saker. Hustrun Laura Bush skrev ett öppet brev i Washington Post där hon utmålade USA:s nya migrationspolitik som grym och omoralisk.

George W Bush ska inte ha röstat alls i presidentvalet 2016, och enligt obekräftade medieuppgifter kommer han inte att rösta i valet 2020 heller. Han har inte medverkat på Republikanernas konvent den senaste veckan - när en ny orkan närmat sig sydkusten i USA.

Samtidigt är det svårt att komma ifrån att han har gynnats indirekt av sin efterträdare – att Trump kan vara det bästa som någonsin kunde hända George W Bush, i den mån som han bryr sig om sitt eftermäle som president.

Makarna George W och Laura Bush tillsammans med Donald och Melania Trump. Foto: Polaris

När Bush lämnade Vita huset i januari 2009 tyckte endast en tredjedel av väljarna att han hade gjort ett bra jobb. Men efter två år med Trump uppgav 61 procent i en opinionsundersökning från CNN att de hade en positiv syn på Bush. Framför allt hade hans anseende bland demokratiska väljare förbättrats markant.

Mycket talar för att pandemin och protesterna har förstärkt trenden. I början av maj gick George W Bush och uppmanade amerikanerna att se bortom partigränserna och stå enade i kampen mot covid-19. Under demonstrationerna efter George Floyds död vid en polisinsats i Minneapolis i slutet av maj lät han publicera ett skriftligt uttalande om att USA måste syna sina tragiska misslyckanden och att det var chockerande att så många svarta medborgare trakasseras och hotas i sitt eget land.

En del gamla kritiker frågar sig nu med förundran varför de börjat känna respekt och beundran för en president som de tidigare var så djupt kritiska mot. I en text i The Week i maj konstaterade Damon Linker att kontrasten mot Trump spelat stor roll: Det har påmint honom om hur Bush fördömde intolerans mot amerikanska muslimer efter terrorattentatet den 11 september, och hur han kämpade mot aids i Afrika i stället för att insistera på att Amerika skulle gå först i alla lägen.

Linker konstaterar att han har blivit medveten om vad han tog för givet, före Trump: Att en president kan ”tala för och till hela nationen”.

President George W Bush talar på medborgarrättskämpen John Lewis begravning den 30 juli. Foto: Alyssa Pointer/AFP

Men alla har inte låtit sig bevekas. Kritikerna hävdar att Bushadministrationen banade väg för Trump, med lögnerna om Irak och ett kulturkrig runt värderingar på hemmaplan. I en rasande krönika i Teen Vogue argumenterar Sarah Souli för att Bushs invasion av Irak kan betraktas som ett uttryck för den amerikanska rasismen, imperialismen och kolonialismen – kärnan i allt det som Black Lives Matter-rörelsen protesterar mot.

Hon tycker att medierna har svårt att skilja på upphöjdhet och allmän tomhet, och att Bush kan framstå som mer presidentmässig bara för att han brydde sig så lite om sitt jobb.

Kanske är det för tidigt att säga hur det går. Historikern Jon Meacham har påpekat att det tar uppemot 25–30 år att utvärdera en amerikansk presidents insatser. Slutversionen av den här texten om Bushs eftermäle får kanske skrivas till 30-årsminnet av orkanen Katrinas härjningar, i augusti 2035.