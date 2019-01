Donald Trump dyker upp på sidan 727 i boken. Han gör det i egenskap av rasistisk upptågsmakare.

Donald Trump svärs in som USA:s 45:e president. Bredvid står hans hustru Melania Trump. Foto: Andrew Harnik/AP

2011 började Trump insinuera att Barack Obamas födelseattest förmodligen var falskt. En konspirationsteori tar fart: Obama är född i Nairobi och vill förvandla USA till en afrikansk lydstat. Trump gör sig till talesperson för denna politiska rörelse på Twitter. Men själva kärnan i budskapet, en fond till hans presidentkampanj, är mycket äldre än mediet han tar i bruk.

https://twitter.com/realdonaldtrump/status/232572505238433794

Den 52-åriga historieprofessorn Jill Lepore har denna vinter väckt sensation med “These Truths. A History of the United States”. I denna 932-sidiga tegelsten – en resa från Christofer Columbus till Donald Trump – skriver Lepore in Trumps konspirationsteori om Obama i den amerikanska rasistiska historien.

“... att hävda att Obama inte var medborgare var att åkalla århundraden av rashat”, skriver hon och länkar hans kampanj till rättsfallet Dred Scott vs Sandford, där utgången 1857 statuerar att ingen människa av afrikanskt ursprung kan bli amerikansk medborgare.

Jill Lepore har skrivit en 900-sidig bok över USA:s historia. Foto: Suzanne Kreiter/Boston Globe/Getty

Efter att ha slagit igen boken inser läsaren att Trumps käpphästar är förankrade i historien. Mycket litet är slump. Det till synes spontana eller instinktiva i hans retorik och politik har rötter. Tvåårsdagen av presidentskapet är ett passande tillfälle att påminna om det.

Inte heller presidentkarriären var en blixt från klar himmel. Jill Lepore visar det i sitt slutkapitel.

Sedan åtminstone 1984 har Donald Trump lekt med tanken på att bli president. 1987 dyker han upp i New Hampshire, där primärvalen tar sin början, och presenterar ett politiskt program som på flera områden är identiskt med det som han i dag driver från Ovala rummet.

Han ska få ordning på handelsbalanserna genom att tvinga Saudiarabien, Japan och Kuwait att betala av sina skulder, säger han. I fråga om kapprustningen med Sovjetunionen erbjuder han sig att ta över vapenförhandlandet: “Det skulle ta mig en och en halv timme att lära mig allt jag behöver veta om missiler”.

I utrikespolitiken ämnar han provocera USA:s allierade till ödmjukhet: Frankrike är en “förskräcklig partner” och Tyskland “misslyckades militärt”. Han tänker rekrytera Oprah Winfrey till vicepresidentkandidat och ser sina politiska möjligheter i mitten, där de etablerade partierna svikit: “Jag hör ingen som talar för de arbetande männen och kvinnorna”, säger han.

Donald Trumps politiska ambitioner under 1980- och 90-talet avfärdades som skämt men skam den som ger sig.

Jill Lepores kamikazeprojekt, att pressa in hela förloppet i en fängslande volym, är i sig ett ställningstagande. Mot historie- och aningslösheten i Trump-erans “ständiga nu”.

Böcker som hennes, översiktsverk av nationers historia, brukade tillhöra standardrepertoaren för framgångsrika akademiker. Men under 1960-talet dog den traditionen ut. Nationshistoria började likställas med nationalism. Ansatsen att rymma ett helt lands utveckling i en och samma bok underkändes. Grupper som utlämnats ur de officiella verken – kvinnor, minoriteter – efterfrågade sina egna historieskrivningar.

På Harvarduniversitet i Cambridge i Boston, där Lepore undervisar, slutade man erbjuda studenterna översiktskurser i nationens historia någon gång under 1950-talet, säger hon.

– Det fanns goda skäl för detta. Men det som hände var just det som akademikerna hade varnat för: om vi slutar skriva nationens historia tar charlataner över i vårt ställe och då får vi partiska historieskrivningar.

Lepore har kallats sin generations mest framgångsrika historiker; hon har skrivit 11 böcker under 20 år, bland annat en om Teapartyrörelsen historieskrivning, ”The Whites of Their Eyes: The Tea Party's Revolution and the Battle over American History” från 2010. ( Det vita i deras ögon. Teapartyrevolutionen och slaget om amerikansk historia.)

Jill Lepore. Foto: Björn af Kleen

Vi ses i hennes tillfälliga arbetsrum i Widener Library, moderskeppet i Harvards bibliotekssystem med 3,5 miljoner titlar. Det är över tio års kö till rummen, för närheten till böckerna och tystnaden i de kusliga korridorerna. Inget skarpt vinterljus från yttervärlden stör. Men hon har utsikt över en läsesal, där studenterna sitter på rad. Hon genomför intervjun med ett inåtvänt leende och en stickning i knät. Hennes tre barn ska få julklappsvantar. Över den blommiga fåtöljen hänger Självständighetsförklaringen inramad, lätt på sned.

– Jag har fått frågan om att skriva en sådan bok tidigare men nu tänkte jag: “okej, jag gör det”, säger hon om "These Truths". En bred, lyrisk historia över nationen som samtidigt inkluderar alla de människor som brukade utlämnas ur sådana verk.

Givande, säger hon.

– Som att skriva ett bröllopstal till en vän och slutligen förstå hur den killen hänger ihop.

Att läsa “These Truths” är omtumlande. Bokstavligen. Repetitionen i den amerikanska historien är så obönhörlig. Varje socialt framsteg följs av ett bakslag. Att Obama – lärd, kosmopolitisk, optimistisk – följdes av en president som är motsatsen följer en historisk logik.

När sydstaterna förlorar inbördeskriget, och slaveriet upphävs, formar krigsveteraner Ku Klux Klan. Den rasistiska milisen grundas 1866 i Tennessee. De iklär sig vita kåpor för att gestalta spöken som rest sig ur gravarna för att hämnas. Mellan 1882 och 1930 dödas 3.000 svarta män och kvinnor i Södern genom lynchningar.

När de nordliga trupperna drar sig tillbaka från sydstaterna, slutet för rekonstruktionsperioden, börjar delstatsregeringarna instifta så kallade Jim Crow-lagar: segregation, i varje tänkbart offentligt utrymme. Det blir kriminellt för ett svart barn att närma sig en vit kamrat på en allmän lekplats.

När stora delar av den svarta befolkningen ger sig av från Södern under 1900-talet och söker arbete i de stora industrialiserade städerna i norr och väst svarar de vita med att flytta ut i förorterna. När två svarta flyttar in i stadskärnan flyttar tre vita ut. Av de 13 miljoner hem som byggs under 1950-talet ligger elva miljoner i förorten, där 83 procent av all befolkningstillväxt äger rum under det årtiondet.

En stor del av efterkrigstidens välfärdsprogram tillägnas krigsveteraner, men svarta före detta soldater exkluderas från förmånliga bostads- och universitetslån. Det sena 1900-talets geografi – med fattiga svarta stadskärnor och vita blomstrande förorter – etableras.

“These Truths” är en katalog av grymheter, skriven i ett rasande tempo för att skapa en frenetisk känsla i texten, säger Lepore. Den tar slut efter Trumps valvinst 2016. Men flera av Trumps bidrag till politiken, som han lanserat under de senaste två åren, skulle ha kunnat vara med i boken, säger hon. Så motbjudande att de matchar några av de gamla amerikanska synderna, säger hon.

– Det börjar med muslimförbudet och fortsätter med det som pågår längs södra gränsen där fängslandet av väldigt små barn förstås är ett lågvattenmärke. Men också hans förhoppning att utradera rätten till medborgarskap för de som föds på amerikansk mark. Sedan lär allt detta blekna i jämförelse med konsekvenserna av klimatförändringarna.

Slutkapitlet – ”America, Disrupted” – tar avstamp i det politiska klimatet efter terrordådet i New York den 11 september 2001.

Rök över New York efter terrordådet den 11 september 2001. Foto: AP/Jim Collins

Statligt sanktionerad tortyr och massövervakning av den egna befolkningen sker parallellt, eller i synk med, att några av världshistoriens största teknikmonopol tar form i Silicon Valley. Facebook lanseras 2004, Youtube 2005, Twitter 2006 och iPhonen 2007.

I Lepores historieskrivning hänger det samman: “krisen för Amerikas moraliska auktoritet som började med kriget mot terrorismen kan inte förstås utan (beaktande av) internets uppkomst, som är allt som en regelstyrd världsordning inte är: laglös, oreglerad och ansvarslös”, skriver hon. De sociala medierna, säger Lepore, upplöser gränsen mellan den politiska eliten och masspubliken utan att för den skull göra den faktiska politiken mer tillgänglig för medborgarna.

Det är slående hur många av de centrala personligheterna runt Donald Trump som kliver fram i dammet efter de störtade tornen. Ta högerrebellen Ann Coulter, som bidragit till att statsapparaten nu håller stängt på Trumps tvåårsdag. Coulter har oförtröttligt kampanjat för att få en mur.

Ann Coulter. Foto: Evan Agostini

Hon radikaliserades efter 11 september: två dygn efter attacken mot World Trade Center skrev hon i tidskriften National Reviews webbupplaga att detta inte var någon tid för insamling av bevis eller eftertanke: USA bör ”invadera deras länder, döda deras ledare och konvertera dem till kristendom”, skrev hon.

Alex Jones, konspirationsteoretikern som Trump lierade sig med under valrörelsen 2016, ”rapporterade” efter elfte september att det var 98 procents chans att terrordådet var iscensatt av regeringen. Några år senare var tiden mogen för Donald Trump att sjösatta sin kampanj mot Barack Hussein Obama, vars namn lät som en sammansmältning av USA:s två huvudfiender vid tidpunkten, Usama bin Ladin och Saddam Hussein. Det är Lepore som gör den iakttagelsen.

I ”These Truths” uppehåller sig Jill Lepore vid 8 februari 1996. Varför? Det är då Bill Clinton undertecknar en lag, Telecommunications Act, som avreglerar den amerikanska kommunikationssektorn och möjliggör för expansionen av Silicon Valleyjättarna; “ett bestående och förskräckligt eftermäle av hans presidentskap” med ”katastrofala konsekvenser” för samhället, enligt Lepore.

Hon tecknar en fascinerande evolution av den amerikanska entreprenören. 1700- och 1800-talets uppfinnare, som glödlampans upphovsman Thomas Edison, kallades “men of progress” och i den yrkesbeskrivningen ingick ett slags moralisk förpliktelse, ett upplysningsarv. De skulle inte bara bryta ny mark eller tjäna pengar. De skulle även förbättra världen, avtäcka sanningar.

I dag kallas uppfinnarna i teknikvärlden för ” disrupters”, ett slags libertarianska anarkister som i ”These Truths” förkroppsligas av Trumprådgivaren Peter Thiel. En entreprenör som agerar efter Facebookgrundaren Mark Zuckerbergs motto: ”Om du inte har sönder saker rör du dig inte tillräckligt snabbt”. Thiel medfinansierade Facebook och grundade Paypal, en betalningstjänst på nätet, med förhoppningen att befria människor från statskontrollerade valutor.

En av Thiels kollegor ur den så kallade Paypal-maffian, Ken Howery, är för övrigt nominerad till att bli ny USA-ambassadör i Sverige. Han ska först godkännas av senaten.

– Ni kan ta honom, fnyser Jill Lepore.

Hennes bok slutar i ett slags kollaps. Inget av partierna, varken Republikanerna eller Demokraterna, verkar längre intresserat av att representera hela den amerikanska befolkningen. Hillary Clinton kallade Trumpväljarna för "beklagansvärda".

Kände du dig mer eller mindre pessimistisk över Amerika när du gick i mål?

Hon lägger ned stickningen.

– Jag landade i en känsla av ökad tillgivenhet, gentemot alla strävanden som möjliggör en demokrati. Små handlingar av mod eller briljant bruk av engelsk prosa; även tragedierna rymmer stark skönhet. Så jag känner en större tillgivenhet gentemot vad detta land kan vara när det är som bäst men mycket större ledsamhet över möjligheten att nå dit igen.