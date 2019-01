En kompromiss nåddes efter 28 år

Sedan Makedonien förklarade sig självständigt från Jugoslavien 1991 har Grekland motsatt sig att landet heter Makedonien. Anledningen är att en region i norra Grekland har just detta namn.

Landet blev medlem i FN 1993 under det provisoriska namnet Fyrom – ”the former Yugoslav republic of Macedonia”. Förhandlingar om ett permanent namn har pågått sedan dess.

I juni 2018 nåddes en kompromiss. Enligt det så kallade Prespaavtalet byter Makedonien namn till Nordmakedonien, och Aten släpper sitt veto mot EU- och Natomedlemskap. Denna har nu godkänts av båda ländernas parlament.

Avtalet är impopulärt i båda länderna. En majoritet av grekerna vill inte att ordet ”Makedonien” ska ingå som en del av grannlandets namn. En majoritet av makedonierna tros också vara emot att byta namn.

Redan senare i år kan Nordmakedonien godtas som Natomedlem och påbörja samtal om EU-anslutning.