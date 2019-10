Hollandes kommentar till Bruni stort samtalsämne i Frankrike

”Men vad sa François Hollande till Carla Bruni?”, lyder rubriken till en artikel franska Huffington post publicerade under måndagen. Artikeln handlar om den scen som syntes utspela sig under Frankrikes ex-president Jacques Chiracs begravning som ägde rum under måndagen och som samlade över 1.900 personer, varav 80 var utländska ledare som Bill Clinton och Vladimir Putin.

Händelsen, som plockades upp av filmkameror inuti kyrkan och sedan kom att spridas på sociala medier, visar hur ex-presidenten äger någonting till Carla Bruni, som är gift med Nicolas Sarkozy, även denne ex-president. Bruni ser tydligt chockad ut och gapar med en öppen mun samtidigt som Hollande ser ut att le.

DN:s genomgång visar att över tiotusen Twitter-inlägg som nämner Bruni publicerats under det senaste dygnet, och på Twitter sprids flera skämt om vad Hollande kan ha sagt till Bruni.

”Visste du att Chirac röstade på mig 2012?”, ”Det är länge sedan vi hörde från Chirac, vad har hänt?”, ”Nästa i min dödsbok är 'Nico'”, är några av förslagen som sprids på Twitter.

https://twitter.com/annesobdx/status/1178610057178734592



Bruni och Hollande har länge sagts ha svårt för varandra, någonting de skämtade om 2017 efter att de blivit placerade bredvid varandra under den franska artisten Johnny Hallydays begravning. En låt Bruni, som är en i Frankrike känd artist, släppte 2013 ryktades även vara en pik mot Hollande. Låten, 'The Penguin', påstods referera till vad som ansågs vara Hollandes kyliga bemötande av Sarkozy efter att Hollande svurits in som Sarkozys efterföljare 2012.

Jacques Chirac, som avled den 26 september, var Frankrikes president och furste av Andorra mellan 1995 och 2008.