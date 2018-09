Hon kan bli Trumps farligaste rival i presidentvalet

Under ett möte i stadshuset i Holyoke i delstaten Massachusetts kom beskedet från den omtalade demokratiska senatorn Elizabeth Warren: Hon kommer att ”noga överväga” att ställa upp i presidentvalet 2020, rapporterar New York Times.

Elizabeth Warren, som tidigare var professor vid Harvarduniversitetet och har arbetat som politiskt sakkunnig för den förre presidenten Barack Obama, har gjort sig känd som en frän motståndare till den sittande presidenten Donald Trump och har förespråkat en ekonomisk politik som är betydligt mer vänsterorienterad och har betonat vikten av feministiska reformer.

Lördagens möte var inget undantag när det gäller hennes kritik av Donald Trump. Hon riktade även udden mot de republikanska senatorer som hon menar stödjer Brett Kavanaugh, Trumps kontroversiella kandidat till en plats i Högsta domstolen som också har anklagats av tre kvinnor för sexuella övergrepp. Elizabeth Warren beskrev under mötet den aktuella utfrågningen i ett senatsutskott som ett spektakel där ”män med makt hjälper en man med makt att få en position med ännu mer makt”, enligt tidningen.

– Jag såg det och jag tänkte: nu är det slut med detta. Det är dags för kvinnor att komma till Washington och reparera vårt trasiga styre, och det innebär en kvinna i toppen, sade hon under mötet.

Hittills har Demokraterna inte levererat några stora namn som är välkända i hela USA som officiella kandidater i det kommande presidentvalet. Elizabeth Warrens politiska inriktning och position i Demokraterna placerar henne i en bra sits inför det kommande presidentvalet; New York Times beskriver henne som en ”formidabel kandidat för att bli nominerad av det demokratiska partiet”.

Hon har tidigare bedömts vara intresserad av presidentposten i det kommande valet, och på lördagen gjorde hon sitt tydligaste utspel hittills om att detta kan vara hennes mål. Hon hänvisar dock till att hennes besked kommer först efter de kommande mellanårsvalen där hon ställer upp för omval som en av de två senatorerna från Massachusetts.

– Detta är mitt löfte: Efter den 6 november så kommer jag att noga överväga att ställa upp i presidentvalet. Jag tror att vi kan vända utvecklingen i det här landet, säger hon.

I senatsvalet i november ställs hon mot den republikanske kandidaten Geoff Diehl, och hon tros där vinna lättvindigt, enligt Politico. Hon har dock tidigare också lovat att hon ska stanna kvar på senatsposten under alla de sex år hon i så fall skulle väljas för.

Det demokratiska partiet har under senare tid gjort en tydlig vänstersväng. Ett exempel på detta är hur det 28-åriga politiska stjärnskottet Alexandra Ocasio-Cortez tidigare i år slog ut den erfarne Joe Crowley i Demokraternas primärval. Ocasio-Cortez har också, i likhet med den tidigare presidentkandidaten Bernie Sanders, gått ut med att hon är ”demokratisk socialist”. Just denna hållning har fått ett stort ökat stöd under senare tid genom att organisationen Democratic Socialists for America – där Ocasio-Cortez också är medlem – har fått ett enormt uppsving.

Elizabeth Warren har också haft en liknande position som stark förespråkare av ekonomiskt rättvisetänkande i samband med den radikala proteströrelsen Occupy Wall Street som inleddes 2011.

Sedan det stod klart att Donald Trump ställde upp i presidentvalet har Elizabeth Warren successivt vuxit fram som en nyanserad men samtidigt skarp kritiker av hans politik, vilket också har lett till att hon har blivit ett mål för presidentens hån. Bland annat har han kallat henne ”Pocahontas” sedan Elizabeth Warren själv hävdat att hon hade påbrå från den amerikanska ursprungsbefolkningen.

När journalister ifrågasatte Donald Trumps raljanta tillmäle gentemot Warre fick de svaret från pressekreteraren Sarah Huckabee Sanders att de kunde fråga Warren ”varför hon ljugit om sitt ursprung för att gynna sin politiska karriär”.