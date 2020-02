Hon rymde till IS – får inte sitt brittiska medborgarskap tillbaka

Begum lämnade 2015, 15 år gammal, sitt hem i London och anslöt till IS i terrorsektens ”huvudstad” Raqqa i Syrien. I februari förra året påträffades hon i flyktinglägret Camp Roj i norra delen av landet, där hon hamnat efter IS sammanbrott. Under åren i Raqqa födde hon tre barn – pappa var den konvertit och IS-krigare från Nederländerna som hon ingått äktenskap med, rapporterar brittiska mediebolaget BBC.

Barnen hade alla avlidit när hon från flyktinglägret ansökte om att återfå medborgarskapet, bland annat motiverat med att internationell lag inte tillåter ett land att göra en medborgare statslös. Enligt brittiska inrikesdepartementet kan dock inte Shamima Begum betraktas som statslös, då hon genom sin mor har rätt att med hänvisning till härkomst erhålla medborgarskap i Bangladesh.

Specialdomstolen går i sitt utslag på samma linje som departementet och avvisar den nu 20-åriga kvinnans överklagan. ”Shamima Begum lämnade uppenbarligen Storbritannien av egen fri vilja ett antal år innan beslutet togs om att frånta henne medborgarskapet. Och att hon befann sig utanför Storbritannien var inte ett resultat av beslutet i fråga”, skriver domstolen.

Det faktum att kvinnan i intervjuer med medier uttryckt sympatier för Islamiska staten förklarar hennes advokater med att hon för att skydda sin då nyfödde son var tvungen till det, av rädsla för att annars drabbas av repressalier från IS. Sonen dog senare i flyktinglägret.

Shamima Begums advokat Daniel Furner kommer nu att ”omedelbart initiera en ny överklagan”, motiverat med att hans klient i den situation och miljö hon befinner sig ”ytterst riskerar att mista livet”.

