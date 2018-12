Enligt flera källor är allt klart för fredssamtal om Jemenkriget i Sverige senare denna vecka. Sverige har inte stått i internationellt fokus i sådana sammanhang sedan 1994, då Ingvar Carlsson, dåvarande statsminister, var värd för en fredsdialog mellan palestinska PLO och Israel.

Erik Ohlsson: Lågt ställda förväntningar på fredssamtalen om Jemen

Hind Aleryani, en jemenitisk journalist och kvinnorättsaktivist som är bosatt i Stockholm, kommer att finnas på plats vid förhandlingarna. Hon är aktiv i organisationen Jemens kvinnopakt för fred och säkerhet (arabisk förkortning: Tawafuq).

Vid tidigare försök att mäkla fred i den blodiga och segslitna konflikten har Tawafuq varit rådgivare åt FN:s Jemensändebud. FN:s särskilda kvinnoorganisation, UN Women, har nu bjudit in Hind Aleryani till Stockholmssamtalen.

Den senaste gången regelrätta fredssamtal hölls om Jemenkriget, i Kuwait år 2016, var Hind Aleryani en av initiativtagarna till en appell riktad till dem som satt vid förhandlingsbordet. Uppropet, som undertecknades av flera ledande profiler inom Jemens civilsamhälle, hade parollen ”Kom inte hem utan ett fredsavtal”. Men den gången ledde samtalen ingen vart. Parterna skildes åt efter över hundra dagar av förhandlingar utan att någon fredsöverenskommelse nåtts.

Det stundande mötet i Stockholm har tillfört nytt hopp om fred i Jemen. Rimligen borde Hind Aleryani se fram emot de kommande fredssamtalen. Men när DN träffar henne i hemmet, en andrahandslägenhet i södra Stockholm, möter vi i stället en kvinna på gränsen till nervsammanbrott. Plågad, stressad av det ständiga hotet att gripas av polisen och kastas ut ur landet.

Sverige har nämligen inte blivit den fristad för Hind Aleryani och hennes sextonåriga dotter som hon hoppades på under sin långa flykt, först från krigets Jemen och sedan från de religiösa extremister som dödshotade henne under exiltillvaron i Istanbul.

För bara sex år sedan såg Hind Aleryanis liv helt annorlunda ut. Hon var en profilerad journalist verksam i Jemens huvudstad Sanaa, beundrad för sina spetsiga och träffsäkra formuleringar. Hon publicerade sig regelbundet i ledande massmedier, i Jemen och i andra länder i Mellanöstern.

– Jag har alltid velat åstadkomma förändring med mitt skrivande, säger Hind Aleryani där hon sitter i vardagsrummet i Stockholmsförorten. Utanför faller förvinterskymningen.

– Vi var en stor grupp unga journalister som inspirerades av händelserna under den arabiska våren 2011. Vi ville ha svängrum att tycka och tänka fritt, säger Hind Aleryani.

Hon gick till storms mot det utbredda bruket av växtdrogen khat i Jemen, dels för att bruket av khat passiviserar befolkningen, dels för att khatodlingarna slukar enorma mängder vatten. Och hon kritiserade religiösa ledares dogmatiska tolkningar av koranen, som leder till förtryck av kvinnor.

Utspelen blev uppmärksammade och omdiskuterade. Samtidigt förändrades medieklimatet i Jemen snabbt. Den lilla glimt av ljus och frihet som öppnats i och med den arabiska våren, stängdes när en inrikeskonflikt blossade upp kring den ifrågasatte envåldshärskaren Ali Abdullah Saleh.

Journalister blev plötsligt villebråd för maktens män. Många av Hind Aleryanis kolleger kidnappades eller kastades i fängelse. Hon bestämde sig för att lämna sitt hemland tillsammans med sin lilla dotter. Först hamnade hon i Libanon, där hennes far diplomaten var posterad. Men efter faderns plötsliga död år 2015 kunde familjen inte vara kvar.

– Att återvända till Jemen var uteslutet. Där är mitt liv i fara. Min mamma och min syster åkte till Sverige. Själv bosatte jag mig i Istanbul, jag tänkte att det var ett säkert ställe att bevaka arabvärlden ifrån.

Men megastaden Istanbul hyser bland mycket annat en koloni av islamistiska extremister, beredda att ta till våld. Det fick Hind Aleryani erfara in på huden, när hon i en artikel fördömde en ledande imam i Jemen. Imamen hade gjort ett utspel efter en våldtäkt på en treårig flicka, och antytt att dådet kunde förklaras med flickans klädsel.

Imamen är parlamentsledamot för islamistpartiet al-Islah, och Hind Aleryanis kritik ledde till att hon och hennes dotter fick ta emot dödshot från mannens anhängare.

– Det var inga tomma hotelser. De hade snokat reda på min dotters mobilnummer och adressen till hennes skola, säger Hind Aleryani.

Hind Aleryani. Foto: Elin Åberg

Den då fjortonåriga dottern reagerade på hoten med panikångestattacker. Hind Aleryani bestämde sig snabbt för att fly igen, denna gång till Sverige, där hennes mor och syster fått asyl.

Hind Aleryani hade ett ettårigt visum in i Schengenområdet, giltigt i Tjeckien, sedan hon bjudits in till en konferens i Prag. För dotterns räkning sökte hon och fick ett visum till Sverige via svenska konsulatet i Istanbul.

Men i Sverige har Hind Aleryani aldrig fått sin asylansökan prövad av Migrationsverket. Verkets handläggare hänvisar till Dublinförordningen, som reglerar vilket land som ska hantera en asylansökan från en människa på flykt. För Hind Aleryanis del innebär det att hennes och dotterns asylprocess flyttats till Tjeckien. I Sverige har hennes ärende har överlämnats till polisen.

Joakim Lundqvist, jurist med inriktning på asylrätt vid Folkets juristbyrå i Stockholm har tagit sig an Hind Aleryanis fall. Han säger till DN att Migrationsverket handlagt ärendet felaktigt när de lämnat ärendet till polisen.

– Migrationsverket har agerat som om Hind Aleryani håller sig undan. Så är ju inte fallet. Hon är nåbar på sin mobiltelefon och på sin bostadsadress. Handläggaren gör ett stort nummer av att hon missat ett på förhand bokat möte. Men skälet till att Hind inte kunde komma var att hon befann sig på sjukhus med sin dotter som var på akuten.

– Handläggaren har inte heller tagit hänsyn till dotterns hälsotillstånd. Hennes stressreaktioner på grund av den uppkomna situationen är väl dokumenterade och har bland annat lett till självskador och självmordstankar, säger Joakim Lundqvist, som skickat en skrivelse till Migrationsverket med begäran om att de tar över behandlingen av asylärendet.

– Om Migrationsverket inte bedömt att familjen hållit sig undan hade Hind och hennes dotter kunnat inleda sin asylprocess senast i oktober, tillägger han.

Migrationsverket har via sin presstjänst kommenterat Hind Aleryanis fall i ett skriftligt svar.

"Vi har noggrant överväg all relevant information vid beslut om att överlämna ärendet till Tjeckien", skriver presstalesman, och tillägger att "tjeckiska myndigheter accepterat att överta ansvaret för prövningen av Hind och hennes dotters asylansökan i enlighet med Dublinförordningen". Migrationsverket invänder också mot att Hind Aleryani varit anträffbar på sin mobiltelefon och tillgänglig på sin nuvarande adress. "Bedömningen har gjorts att Hind och hennes dotter är avvikna".

Hind Aleryanis fall har fått internationell uppmärksamhet, bland annat i Washington Post och i al-Jazira. Själv vill Hind Aleryani bara ha lugn och ro.

– Jag känner skuld gentemot min dotter. Det är på grund av mitt arbete vi hamnat i den här situationen. Men jag är också besviken på Sverige. Jag har inte tagit emot en krona i bidrag under tiden här, jag fortsätter mitt arbete som frilansjournalist och jag ser fram emot att kunna bidra till fredssamtalen.

Ser du någon öppning mot fred i Jemen?

– Jag är mer hoppfull i dag än för ett halvår sedan. Pressen har ökat på Saudiarabien, en av de krigförande parterna i Jemen, att upphöra med sina aggressioner. Efter mordet på Jamal Khashoggi har omvärlden fått en annan syn på Saudiarabien. Samtidigt har huthierna insett att de aldrig kan vinna kriget på sina villkor.