Hon vågade stämma Fox-chefen – tack vare ”det svenska arvet”

– Jag kan tala lite svenska.

Gretchen Carlson låter vän, nästan vädjande, på rösten när hon yttrar de fem ord som hon behärskar på svenska.

Hon härstammar från småländska utvandrare. Hon växte upp i Minnesota. Föräldrarna är lutheranska bilhandlare.

När vi ses i en hotellsvit på Manhattan lyfter hon fram sina ”svenska värderingar” som avgörande för det beslut hon fattade på kvällen den 5 juli 2016. Hon låter stolt och patriotisk när hon lutar sig fram i soffan.

Det var då, sommaren för tre år sedan, hon bestämde sig för att stämma Roger Ailes för sexuella trakasserier.

Gretchen Carlson säger att hon stämde Roger Ailes tack vare sitt svenska arv. Foto: Pontus Höök

Ailes var den amerikanska tv-industrins mäktigaste man. Under två decennier lade han grunden till Trumps presidentskap genom att etablera USA:s största och mest ohämmat propagandistiska kabelkanal, högerpopulistiska Fox News.

Under sju år var Gretchen Carlson kvinnan med kort klänning mellan två manliga programledare i morgonsoffan på ”Fox and Friends”, president Trumps favoritprogram.

Den positionen kom med ett pris.

I början av september 2009 sade Carlson till sina chefer att hon fått nog av Steve Doocy, en av två manliga kollegor på ”Fox and Friends”. (Han jobbar fortfarande kvar).

Enligt Carlsons stämningsansökan bemötte Doocy henne på ett ”sexistiskt och nedlåtande sätt”. Mobbade henne under reklamavbrott. Vägrade att interagera med henne i sändning. Han reducerade henne, enligt Carlson, till ”blond kvinnlig rekvisita”.

Roger Ailes poserar i Fox News studio in New York 2006 – han höll kanalen i ett järngrepp i nästan 20 år. Foto: Jim Cooper

När Ailes fick nys om klagomålen stämplade han Carlson som en ”manshatare” och förklarade att hon var tvungen att lära sig att ”komma överens med pojkarna”.

Han erbjöd sig att hjälpa till:

”Jag tycker du och jag borde ha haft en sexuell relation för länge sedan och då hade du varit bra och bättre och jag hade varit bra och bättre”, sade Ailes till Carlson, enligt hennes stämningsansökan.

Förslaget finns inspelat på hennes mobiltelefon.

När Carlson nekade Ailes inviter blev tillvaron på Fox News motigare. Hon fick mindre prestigefulla uppslag. Sänkt lön. Till sist sparkades hon.

Gretchen Carlson har skrivit två böcker och 2017 utsågs hon av Time Magazine till en av världens 100 mest inflytelserika personer. Dessutom är hon ordförande för Miss America – där hon har passat på att avskaffa baddräktsmomentet i tävlingen Foto: Pontus Höök

Carlsons stämningsansökan ledde till att fler kvinnor som arbetat under Ailes vittnade om hans övergrepp och trakasserier, vilket resulterade i att Fox News ägare Rupert Murdoch slutligen gav honom sparken. Detta trots att Ailes hade försett ägarfamiljen med årliga miljardvinster och var god vän med USA:s blivande president.

Stämningen av Ailes blev ett slags prolog till metoo, som femton månader senare förändrade världen då miljoner kvinnor vittnade om sina erfarenheter av sexuellt förtryck. I den kommande filmen ”Bombshell”, som har premiär under julhelgen, spelas Gretchen Carlson av Nicole Kidman, en hedersbetygelse från Hollywood.

Att båda mina föräldrar, och deras föräldrar, är svenska har varit enormt viktigt för mig

Hur vågade hon stämma Roger Ailes?

Tack vare det ”svenska arvet”, säger Gretchen Carlson.

– Mod är inget som kommer till en i ögonblicket. Mod byggs upp inom en under lång tid. Och allt går tillbaka till min uppfostran. Att båda mina föräldrar, och deras föräldrar, är svenska har varit enormt viktigt för mig. Svenskarna tog nämligen med sig något till Amerika – en protestantisk arbetsetik. Det var enligt den jag uppfostrades.

Nicole Kidman spelar Gretchen Carlson i filmen ”Bombshell”. Foto: TT

Kvällen innan stämningsansökan lämnades in, ”mitt livs mest gastkramande ögonblick”, satt hon uppe sent med sin make, det tidigare baseballproffset och nuvarande agenten Casey Close.

– Han frågade mig: ”Du kommer verkligen att göra det här?” ”Ja, jag kommer verkligen att göra det”. Då sade han: ”Jag tror verkligen att de underskattade dig”.

Som barn strävade Gretchen Carlson efter att bli klassisk violinist – som tioåring spelade hon inför mästaren Isaac Stern. Vid 21 kröntes hon till Miss America i USA:s äldsta skönhets- och talangtävling och turnerade till 240 städer under ett år.

Hon betraktar beslutet att stämma Ailes som ett utslag av samma jävlar anamma, samma nedärvda småländska nit.

1989 utses ­Gretchen Carlson till Miss ­America. Foto: Courtesy Everett Collection

Stämningen av Ailes fick mindre uppmärksamhet i Europa än avslöjandena om filmproducenten Harvey Weinstein.

Men flera experter säger att Carlsons beslut var avgörande för metoo.

Carlsons stämning, skriver mediekolumnisten Margaret Sullivan i ett mejl, slog ett ”första hål i förövarnas rustning”. Carlson visade att gärningsmän som trodde att de skulle kunna fortsätta att trakassera anställda i all evighet var möjliga att stoppa. ”Jag tror det gav andra kvinnor modet att träda fram”, bedömer Sullivan.

Före Carlsons stämning så hade ingen på Fox News någonsin öppet utmanat Roger Ailes

Gabriel Sherman instämmer. Han är författare till en biografi om Roger Ailes, ”The loudest voice in the room”, som ligger till grund för den hyllade HBO-serien ”The loudest voice”, där Gretchen Carlson spelades av Naomi Watts.

– Före Carlsons stämning så hade ingen på Fox News någonsin öppet utmanat Roger Ailes. Så världen står i tacksamhetsskuld till henne och hennes mod, säger Sherman.

Gabriel Sherman har skrivit en biografi om Roger Ailes som heter ”The loudest voice in the room”. Foto: Gregory Pace/Shutterstock

I den nya boken ”She said”, av reporterduon på New York Times som avslöjade Weinstein, skriver Megan Twohey och Jodi Kantor att initiativet att granska Weinstein föddes efter Roger Ailes fall.

I april året efter Carlsons stämning ägnade två reportrar på New York Times åtta månader åt att granska Bill O’Reilly, en av Fox News mest populära programledare.

Fox och O’Reilly, avslöjade New York Times, hade betalat ut motsvarande 130 miljoner kronor för att tysta kvinnliga medarbetare som uppgav att de hade blivit trakasserade av O’Reilly. (Han nekar till anklagelserna.)

Jag trodde jag skulle sitta hemma och gråta eftersom min karriär var över

I berättelsen om tystnadskontrakten på Fox News såg New York Times ”ett nytt sätt att rapportera om trakasserier”.

Grävredaktören på New York Times, Rebecca Corbett, kallade till sig Jodi Kantor och bad henne att söka svaret på en fråga, apropå Ailes och O’Reillys fall: ”Finns det andra mäktiga män som har lyckats dölja sitt våldsamma beteende mot kvinnor?”

Reporterduon på New York Times som avslöjade Weinstein, Jodi Kantor och Megan Twohey. Foto: Evan Agostini/AP

I dag, efter metoo, framstår den undran som nästan naiv. Men det är delvis tack vare Gretchen Carlson.

– Ja, jag tror att min historia inte bara ledde till att andra kvinnor trädde fram utan också till att medier började bevaka sexuella trakasserier på ett annat sätt, säger Carlson.

Förutsåg du den effekten?

– Aldrig. Hur skulle jag kunna ha vetat? Jag trodde jag skulle sitta hemma och gråta eftersom min karriär var över. I stället tände mitt beslut en rörelse. Det är helt ofattbart.

När stämningsansökan offentliggjordes inträffade två, för Carlson, oväntade saker.

Andra kvinnor, även interna konkurrenter till Carlson som programledaren Megyn Kelly, tog hennes parti och berättade om egna erfarenheter av Ailes.

Megyn Kelly arbetade på Fox News mellan år 2004 och 2017. Foto: Chris Carlson

Mängder med okända röster ur allmänheten hörde av sig till Carlson med egna vittnesmål från arbetsplatser. Snart hade hon högar med utskrivna mejl och meddelanden från sociala medier; ett journalistiskt underlag.

Kvinnorna som tog kontakt – kände de förtroende för dig eftersom du arbetat på just Fox News, som är populärt ute i landet?

– Några gjorde förmodligen det. Men mer hade det nog att göra med att de visste att jag förstod dem. Eftersom jag gått igenom det själv. Det finns en omedelbar identifikation, en känsla av att man inte behöver säga något. Folk invänder: men vad har du, som välbetald journalist verksam i New York City, för förståelse för en snabbmatsarbetare som tjänar 15 dollar i timmen i New Orleans? Och mitt svar är: all!

Jag ville fokusera på att skildra kvinnor med minimilöner som ingen någonsin bryr sig om

I tv-dokumentären ”Breaking the silence” skildrar Carlson en afroamerikansk kvinna som trakasserats som anställd på McDonald's. I boken ”Be fierce” skriver Carlson att 40 procent av kvinnor anställda på golvet i den amerikanska snabbmatsindustrin har trakasserats i tjänsten – ett korrektiv till föreställningen om att sexuella trakasserier skulle vara värre i kreativa yrken, i Ailes och Weinsteins värld.

– Jag ville fokusera på att skildra kvinnor med minimilöner som ingen någonsin bryr sig om, som varken har ekonomiska medel att kunna anställa bra advokater eller få ut sina berättelser i nationella medier.

Gretchen Carlson talar till förmån för ett lagförslag i Kalifornien mot att arbetare ska tvingas skriva på tystnadsförslag när de anställs. Foto: Sophia Bollag

I USA, likt i Sverige, resulterade metoo i en folklig resning som tvingat bort mäktiga män från sina ämbeten. Men den amerikanska metoo-journalistiken har också avtäckt en hemlig juridisk-ekonomisk apparat.

Amerikanska företagsledningar hade satt i system att köpa kvinnors tystnad med hjälp av lukrativa kontrakt. Carlson är själv ett exempel på den strukturen: hon mottog 200 miljoner kronor av Fox News i en förlikningsuppgörelse. Kontraktet förbjuder henne att prata om Ailes och Fox News.

Jag trodde inte att Gretchen Carlson var den som skulle spränga hela huset

I tv-serien ”Loudest voice” framställdes Gretchen Carlson som en hjälte. Att få Ailes sparkad satte onekligen en snöboll i rullning. Samtidigt är hon bakbunden. 200 miljoner kronor rikare men förhindrad att själv berätta sin historia, på grund av tystnadsklausulerna i hennes uppgörelse med kanalen.

Metoo har visat att det finns offer för sexuella trakasserier i varje vrå av samhället. Att förövare inte väljer sina byten utifrån deras samhälleliga status eller politiska tillhörighet. Men när Gretchen Carlson trädde fram som visselblåsare på Fox News förvånade hon ändå kollegor och branschbedömare.

I HBO-serien ”The loudest voice” spelas Gretchen Carlson av Naomi Watts och Roger Ailes av Russell Crowe.

Det finns olika sorters reportrar på Fox News. Några värnar sitt politiska oberoende. Andra är öppet ideologiska i sin yrkesutövning.

Gretchen Carlson var ofta lojal med Roger Ailes högerkonservativa linje.

– Hon var en true believer, säger Gabriel Sherman.

Under sju år ledde hon morgonprogrammet ”Fox and Friends”.

– Det tydligaste uttrycket för Fox News blandning av underhållning och högerpolitik, säger Sherman. Så nej, jag trodde inte att Gretchen Carlson var den som skulle spränga hela huset.

I Shermans bok beskriver han Gretchen Carlson som ett ”arketypiskt Fox-ankare”: ”blond, höger, stolt anti-intellektuell”.

På gamla klipp från ”Fox and Friends”, Trumps favoritprogram, möter man en version av Gretchen Carlson i uppklippt frisyr och pastellfärgade klänningar. Hon ser äldre ut än i dag. Hon utstrålar en frejdig glesbygdsglamour. Hennes journalistiska röst består av lika delar aggressivitet och aningslöshet.

2010 har Gretchen Carlson blivit en av de största profilerna på Fox News. Under sju år är hon kvinnan med kort klänning mellan två manliga program­ledare i morgonsoffan på ”Fox and Friends”, president Trumps favoritprogram. Foto: Richard Drew

Roger Ailes ville att hans kvinnliga programledare skulle spela rollen av tittarens mamma, älskarinna och bästa vän – på en och samma gång. Gretchen Carlson hade övat på den balansakten som 1989 års Miss America.

Vid sidan om morgonsoffan extraknäckte Carlson som ”kulturkrigare” på Bill O’Reillys program.

Uppgiften gick ut på att rynka på näsan åt nymodigheter i USA: jämställdhetsinitiativ på förskolan, skönhetstävlingar för pojkar. Fox News övergripande affärsidé under Ailes var att slå larm om ”politisk korrekthet”.

När jag slut till fick mitt jobb på Fox 2005 var jag så lycklig

Carlson var en lydig lärjunge. I sin självbiografi ”Getting real” från 2015 skriver hon att det kristna julfirandet är hotat i det mångkulturella USA. Fox News varnade ofta för ett fenomen som kanalen kallade ”kriget mot julen”. Ett av många sätt att misstänkliggöra muslimer och andra som inte firade jul. ”Saken är”, skriver Carlson i ”Getting real”, ”att detta är inte ett skämt för mig. Jag kan inte tänka mig någon annan religion vars heliga dag behandlas som ett skämt”.

I dag ger hon intryck av att vara befriad från Fox News.

Gretchen Carlson var överlycklig när hon fick sitt jobb på Fox News 2005. Foto: Pontus Höök

Ångrar du dina år på kanalen?

– Det är en väldigt bra fråga, säger hon. Ja, i efterhand, kanske. Men låt mig backa bandet. Jag arbetade mycket hårt för att ta mig in på nationell tv. Jag började med lokalnyheter på 1990-talet, jobbade i Ohio, Dallas och anställdes sedan på CBS i New York. Men min dröm var hela tiden att göra ett morgonprogram fem dagar i veckan. Och när jag slut till fick mitt jobb på Fox 2005 var jag så lycklig eftersom jag hade kämpat så hårt för att nå den positionen. Jag tror de flesta kan föreställa sig den känslan.

Varje person på kanalen levde i skräck för honom

Hon blev, antyder hon, förblindad av sin egen dröm om Fox News. De skyhöga tittarsiffrorna. Den feta lönen. Närheten till republikanska makthavare. Hon intervjuade Henry Kissinger, George W Bush, Condoleezza Rice. Donald Trump var gäst var och varannan vecka.

Frågar man Carlson hur hon stod ut med resten – propagandan, antiintellektualismen, främlingsfientligheten – säger hon att man kan bli ”hjärntvättad” av en ”företagskultur”, ”som om man vore medlem i en sekt”.

2011: fem år innan Gretchen Carlson stämmer högsta chefen för sexuella trakasserier. Från vänster före detta vicepresidenten Dick Cheney samt programledarkollegorna Steve Doocy och Brian Kilmeade. Foto: Richard Drew

Även om det svaret befriar henne från eget ansvar, tycker Gabriel Sherman att det är en rimlig förklaring. I sin bok citerar Sherman en annan kvinnlig programledare som i sin stämningsansökan mot Fox News liknar redaktionen vid en ”Playboy mansion-sekt”, ”nedsänkt i fientlighet och kvinnohat”.

– Fox formades kring kulten av Ailes, säger Gabriel Sherman. Varje person på kanalen levde i skräck för honom och var tvungen att dagligen manifestera sin lojalitet. En sekt är den närmaste liknelse jag kan komma på.

Gabriel Sherman tolkar Carlsons programledarskap som politisk performance, rollspel.

Skulle du kunna gå tillbaka till Fox News nu när Ailes är död?

– Det står i vårt förlikningsavtal att det inte är möjligt, säger Carson. Men det är heller inget som jag personligen skulle vilja.

”Varje person på kanalen levde i skräck för Ailes”, säger Gabriel Sherman som skrivit en biografi om den tidigare Fox-chefen. Foto: Charles Sykes

Carlson pluggade på Stanford, ett av USA:s mest välrenommerade universitet, som hon tog ett sabbatsår från för att pröva lyckan som Miss America.

Hennes mamma Karen hade alltid drömt om att dottern skulle kamma hem förstaplatsen i en skönhetstävling.

När processen började befann hon sig i England, på en utbytestermin vid Oxford. Karen ringde och bad henne avbryta i förtid för att kandidera som Fröken Minnesota.

Jag insåg inte att det också innebar att jag gav makthavare tillåtelse att försöka bryta sig in i mina byxor

Gretchen lämnade en tillvaro där hon suttit hemma i sin litteraturprofessors privatbostad och diskuterat Virginia Woolf. För att åka hem och banta så att hon fick ”diamanter av ljus” mellan låren, tillräckligt slanka ben för att se aptitlig ut i baddräkt.

Är det motsägelsefullt att kvinnan som utlöste metoo avbröt kvalificerade universitetsstudier för att bli skönhetsdrottning?

Kanske inte.

Att turnera till 240 städer som Miss America utsatte henne för alla härskartekniker som finns.

Gretchen Carlson banade väg för metoo innan den stora vågen med vittnesmål kom. Foto: Pontus Höök

När hon besökte arbetsplatser hände det att hon blev introducerad enbart med sina kroppsmått.

Titeln, och den uppmärksamhet som en skönhetsdrottning söker, tolkades som en inbjudan.

En konsult som hjälpte henne med mediefrågor föreslog middag efter deras möte. Så fort de hade satt sig i bilen på väg till restaurangen grabbade han tag om hennes nacke och tvingade hennes ansikte mot sitt skrev.

En endaste liten hand på knäet kan radera hela ens självkänsla

När Carlson återvände till Stanford skrev hon en uppsats om sin tid som objektifierad. ”När jag tittar tillbaka på min erfarenhet”, skrev hon, ”inser jag att Miss America på ett tillspetsat sätt konfronteras av alla av de fientligheter som kvinnor möter på daglig basis i en manlig värld”.

– Det fortsatte när jag började med tv, säger hon. Jag försökte göra vad man ska göra som reporter. Söka upp människor, ställa dem till svars. Jag insåg inte att det också innebar att jag gav makthavare tillåtelse att försöka bryta sig in i mina byxor.

– Om man aldrig har upplevt det är det svårt att förstå hur demoraliserande det är. Man tror att folk ställer upp på en intervju på grund av ens talang. Man känner sig smart. Sen kan en endaste liten hand på knäet radera hela ens självkänsla. Man börjar ifrågasätta sig själv. Det är vad vi lär oss nu: att sluta skambelägga offret.

Gretchen Carlson tillsammans med Naomi Watts under premiären av ”The Loudest Voice”. Foto: Lev Radin

Hon säger att det är ”surrealistiskt” att bli porträtterad av Naomi Watts och Nicole Kidman.

– Men det är samtidigt frustrerande att inte själv kunna prata med skådespelarna, säger hon.

Förlikningsuppgörelsen förbjuder henne.

Hon försöker kompensera, säger hon, genom att ”tillbringa mycket tid på Capitol Hill”, kvarteret i Washington DC där lagar stiftas. Carlson kämpar för att kongressen ska förbjuda företag från att automatiskt skriva in skiljedomsklausuler i sina anställningskontrakt. Klausuler som innebär att anklagelser om sexuella trakasserier avgörs i hemlighet, utanför allmän domstol. Utslaget kan inte överklagas.

Det är otroligt hur långt vårt samhälle är berett att gå för att skydda förövaren!

60 miljoner amerikaner – över hälften av alla anställda inom privat sektor – påverkas av skiljedomsklausuler.

– Som anställd kastas man in i en hemlig kammare där företag kan gömma undan all sin smutstvätt. Förövaren får fortsätta eftersom ingen någonsin får reda på vad den har gjort. Det är otroligt hur långt vårt samhälle är berett att gå för att skydda förövaren!

Hon har haft viss framgång. I december 2017 meddelade Microsoft att företaget skulle skrota sina skiljedomsklausuler ”eftersom tystandet av kvinnor har bidragit till bevarandet av sexuella trakasserier”.

”Det är möjligt att göra vad man vill så länge som man arbetar hårt”, säger Gretchen Carlson. Foto: Pontus Höök

Hur stor påverkan kommer metoo, och frågan om kvinnors utsatthet, att ha för utgången av nästa amerikanska presidentval?

– Det borde vara en del allmänna politiska diskussionen. Inför en av de demokratiska debatterna skrev jag en kolumn tillsammans med rättschefen för Time's up (en organisation för att skapa säkra arbetsplatser för kvinnor) där vi uppmanande programledarna att ställa frågor om det, och inte bara till de kvinnliga kandidaterna. I grunden är det en fråga om mänsklig anständighet.

Och anständighet, säger hon med en gest mot den sittande presidenten, ”should trump policy”, borde trumfa sakpolitiska meningsskiljaktigheter.

– Det är vad jag lär mina ungar.

Det är möjligt att göra vad man vill så länge som man arbetar hårt

Carlson fick bort Roger Ailes. Men flera av hans biträdande chefer arbetar kvar. En av dem, Suzanne Scott, är i dag Fox News högste chef.

Det finns fortfarande saker att uträtta.

Gretchen Carlson är det slags makthavare som dyker upp till en intervju med en mindre stab av sminkös, frisör, stylist och pr-agent.

Metoo har förvandlat henne till ett nytt slags kulturkrigare. Kanske visar hennes förvandling på kraften i rörelsen.

– Det är möjligt att göra vad man vill så länge som man arbetar hårt, säger hon.

