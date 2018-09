Hon fick in kvinnorna på sedlar och statyer i London

Hade Caroline Criado-Perez inte gett sig ut för att jogga den där dagen hade det nog inte rests någon staty av en kvinna på Parliament Square i London.

Inte på många år i alla fall.

Men Caroline Criado-Perez hade egentligen inte den minsta avsikt att starta någon ny politisk kampanj. Inte den här dagen.

Inte det här året.

Eller ens nästa.

Den till synes outtröttliga feministiska aktivisten var trött.

Året innan hade hon fått den brittiska centralbanken att placera Jane Austens porträtt på den nya tiopundssedeln. Hon hade fått tiotusentals människor, från höger till vänster, med sig i vad som nästan blev ett nationellt raseri mot avsaknaden av en enda kvinna (förutom drottningen) på de planerade nya brittiska sedlarna. Varför Winston Churchill och Adam Smith men inte författarinnan George Eliot eller kemisten Rosalind Franklin? Caroline Criado-Perez Journalist, aktivist, ­feminist. Bor i London. 2012 grundade hon (tillsammans med Catherine Smith) sajten Women’s room, med målet att öka andelen kvinnliga experter i medierna. 2013 startade hon en kampanj för att få in en kvinna på Storbritanniens nya sedlar. 2016 började hon kampanja för en staty av en kvinna på Parliament Square i London. Har skrivit ”Do it like a woman … and change the world”. I vår kommer ”The other half: The gender data gap, why it exists, and how it hurts women”.

Belönad med brittiska imperieorden (OBE) av drottning Elizabeth II.

Stödet för Caroline Criado-Perez kampanj växte. Från nätet och ut på gatan.

Kvinnor demonstrerade plötsligt utanför centralbankens byggnad på Threadneedle Street i östra London, utklädda till historiska kvinnliga figurer.

– Att vi lyfter fram betydelsefulla kvinnor likväl som betydelsefulla män förändrar vår syn på kvinnor. Och vad som är möjligt för oss, sa Caroline Criado-Perez.

– Vem som hedras på våra sedlar är symboliskt, men symboler är viktiga.

Den brittiska centralbanken ville se Winston Churchill på den nya fempundssedeln. Han skulle därmed ersätta den enda kvinnan på de existerande brittiska sedlarna, fängelsereformatorn Elizabeth Fry. Caroline Criado-Perez kampanj före­slog därför i stället Jane Austen på tiopundssedeln.

Nya tiopundssedeln med författarinnan Jane Austen på ena sidan och drottning Elizabeth II på andra. Foto: IBL

Den engelska författarinnan tycktes som ett säkert val. Älskad av generationer för sina smarta men ändå lättlästa romaner om starka kvinnor som ändå till slut nästan alltid gifter sig med den rikaste friaren. Jane Austen var radikal. Men ändå konventionell. Kommersiell. Men ändå intellektuell. Vem kunde ha något emot Jane Austen?

Många, skulle det visa sig.

Den brittiska centralbanken var inte problemet. Den anrika institutionen kapitulerade relativt snabbt. Dess då ganska nya chef, Mark Carney, kände igen en pr-mardröm när han såg en. Han var från Kanada. Han var liberal. Eventuellt hade han rentav politiska ambitioner. Caroline Criado-Perez blev inbjuden till ett möte.

Hon vann.

Jane Austen skulle få pryda tiopundssedeln.

Caroline Criado-Perez blev det nationella ansiktet för hela näthatsdebatten i Storbritannien.

Men det var också nu som Caroline Criado-­Perez personliga helvete började. Döds- och våldtäktshoten mot henne i sociala medier växte till en storm. Twitter svämmade fullständigt över av folk som i detalj berättade vad de tänkte göra med henne. Under enbart en helg kunde polisen sammanställa 300 A4-sidor med våldsamma hot riktade mot Caroline Criado-Perez. Hon var livrädd.

Och hon var förbannad.

På Twitter.

Och på polisen.

Hon tyckte inte att de gjorde tillräckligt.

Caroline Criado-Perez blev det nationella ansiktet för hela näthatsdebatten i Storbritannien. Hon satt i tv och radio i månader, tycktes det. Svarade på fråga efter fråga om varför dessa män gjorde som de gjorde, varför det kändes som det kändes, och vad samhället borde göra åt saken.

Det hela tog på krafterna. Det var som ett obetalt heltidsjobb. Och Caroline Criado-Perez var frilansskribent.

Hon behövde försörja sig.

Caroline Criado-Perez hund Poppy är blandras mellan cavalier king charles spaniel, jack russell terrier och chihuahua. Foto: Mark Earthy

Tre år senare, drygt ett år innan den förs­ta tiopundssedeln med Jane Austen faktiskt trycktes, var Caroline Criado-Perez ute och joggade. Hon sprang genom centrala London tillsammans med sin hund Poppy. Nere vid Themsen rörde de sig genom Westminster. Kvarter som nästan uteslutande består av pompa, ståt och stat. Parlamentet på ena sidan, regeringsbyggnaderna på den andra, katedralen Westminster Abbey strax söderut.

Här på Parliament Square mittemot det brittiska parlamentet står statyerna över de stora. Statsmän i sten och statsmän i brons. Nelson Mandela och Mahatma Gandhi. Premiärministrar som Benjamin Disraeli, Robert Peel, Edward Smith-Stanley och David Lloyd George.

När Caroline Criado-Perez sprang förbi statyerna på Parliament Square noterade hon något som hon aldrig hade tänkt på tidigare:

”Det är ju bara män!”

Jag satte mig ner på marken utanför Buckingham Palace med Poppy i knät och formulerade ett upprop till allmänheten.

Hon stannade, plockade upp Poppy i famnen och började räkna. Ja, det var bara män.

– Jag var fullständigt chockad men samtidigt tänkte jag att jag verkligen inte ville starta någon ny politisk kampanj. I stället twittrade jag och uppmanade någon annan att göra något.

Det fungerade inte.

– Jag sprang genom St James’s Park och det var när jag rundade Green Park som jag insåg att jag höll på att skriva ihop en kampanjtext i huvudet. Då gav jag upp. Jag satte mig ner på marken utanför Buckingham Palace med Poppy i knät och formulerade ett upprop till allmänheten.

Uppropet deklarerade att bland statyerna på Parliament Square fanns fantastiska män. Män som slagits hårt för demokratiska och mänskliga rättigheter: Nelson Mandela och Mahatma Gandhi. Men var fanns de kvinnor som slagits för sina demo­kratiska och mänskliga rättigheter? De brittiska kvinnor som trotsade konventioner och polisbatonger. Som fängslades och hånades bara för att de tyckte att kvinnor och män skulle vara jämlika?

För Caroline Criado-Perez var det självklart: här på Parliament Square, i hjärtat av den brittiska demokratin, borde det resas en staty över någon av de kvinnliga rösträttskämparna.

Den brittiska rösträttskampen hade varit hårdare och våldsammare än många andra. Militanta suffragetter krossade inte bara skyltfönster, de klippte telegrafkablar och försökte sätta en fullpackad teater i brand. Staten fängslade, spände fast och tvångsmatade dem.

Körde ner gummislangar i halsen på dem.

– Jag beundrar suffragetterna, säger Caroline Criado-Perez. Jag önskar ofta att jag själv hade varit lika modig som de var. Men jag är en annan typ av aktivist. Aktivism för mig har nästan alltid handlat om att föra folk samman.

Den 13 juni 1908 gick Millicent Fawcett (som nummer två från vänster) i täten för en rösträttsdemonstration i London som samlade 10.000 kvinnor. Från vänster Lady Frances Balfour, Millicent Fawcett, Edith Snowden, Emily Davies och Sophie Bryant. Foto: Mary Evans/IBL

Caroline Criado-Perez ville lyfta fram någon av de kvinnor som hade kämpat för rösträtt med fredliga medel. Valet föll relativt snabbt på Millicent Fawcett, en ­ledande feminist och ordförande för ­National Union of Women’s Suffrage Societies.

– Ju mer jag läste om henne desto mer förvånad blev jag över att det inte redan fanns en staty över henne. Hade hon varit man hade det funnits statyer av henne överallt.

Caroline Criado-Perez hittade snabbt till den officiella databasen över statyer och monument i Storbritannien. Tyvärr var den inte kategoriserad utifrån kön. Hon blev tvungen att för hand gå igenom vartenda namn. Men det tidskrävande arbetet gjorde att hon kunde hitta intressanta mönster.

– Som att det finns fler statyer av män med förnamnet John än vad det finns kvinnliga historiska statyer…

Huvuddelen av de kvinnliga statyer som fanns var i stället av mytologiska figurer. Eller av en viss känd jungfru. De var dessutom ofta nakna och väldigt sällan före­ställde de verkliga personer.

Konstigt nog fick jag inga dödshot denna gång. Jag vet faktiskt inte varför. Kanske har vi ändå gjort framsteg. Kanske hade jag bara tur.

– Med undantag för drottning Victoria, påpekar Caroline Criado-Perez. Drottning Victoria reste över 70 statyer över sig själv, det måste man ändå beundra henne för.

Caroline Criado-Perez upprop om en kvinnlig staty på Parliament Square spreds snabbt. Hon lyckades få skådespelerskan Emma Watson och författarinnan JK Rowling att skriva under.

Hon riktade även uppropet till de båda kandidaterna i Londons pågående borgmästarval. De lovade sitt stöd och när Sadiq Khan, Labourpartiets kandidat, vann tog en lång byråkratisk process vid. Parliament Square var inte vilken plats som helst. Det fanns strikta regler.

Mötena blev många och långa.

Det var viktigt för Caroline Criado-Perez att Millicent Fawcett skulle porträtteras som en medelålders maktkvinna, inte en ung rosenkindad aktivist i snörkängor. Konstnären Gillian Wearing som skapade statyn var av samma uppfattning. Andra var svårare att övertala.

– Människor på beslutsfattande positioner i de kommittéer som bestämmer över statyer kommer ofta från konstvärlden. Inget fel i det. Det är ju naturligt. Men de tenderar ofta att tycka att figurativa statyer är ointressanta. För mig var det däremot helt centralt att Millicent Fawcett skulle få en figurativ staty. Inte en abstrakt.

Caroline Criado-Perez lyckades: Nu står Millicent Fawcett staty på Parliament Square. ”Konstigt nog fick jag inga dödshot denna gång.” Foto: Mark Earthy

För Caroline Criado-Perez handlade projektet inte om konst. Det handlade om politik. Och i dag står Millicent Fawcett där på Parliament Square. Figurativ och medelålders invigdes hon av premiär­minister och borgmästare, båda ivriga att försöka plocka politiska poäng på henne.

Hon blir stirrad på av turister. Bajsad på av duvor.

Ja, Caroline Criado-Perez vann.

– Konstigt nog fick jag inga dödshot denna gång, konstaterar hon. Jag vet faktiskt inte varför. Kanske har vi ändå gjort framsteg. Kanske hade jag bara tur.

Hon pratar om Brexit. Som alla andra i Storbritannien. Om sin oro för att landets utträde ur EU ska användas för att rulla tillbaka kvinnors rättigheter, exempelvis de som skyddar gravida kvinnor mot diskriminering. Hon säger att inget av de existerande politiska partierna är relevanta för feminister som hon själv. De fattar inte grejen. Det är därför hon ägnar sig åt aktivism.

– Jag försöker fokusera på de saker som jag faktiskt kan göra något åt. Annars blir man ju livrädd. Om man tänker på världen och det pågående historiska ögonblicket.

– Visst, alla säger att kvinnohatet och främlingsfientligheten omkring oss bara är de sista dödsryckningarna från en värld som är på väg bort. Att trollen som hotar och hatar gör det eftersom de vet att de redan har förlorat. Men, tänk om det inte är så. Tänk om de vinner?

Hon plockar upp sin hund.

– Tänk om det är tvärtom?

Foto: Mark Earthy

