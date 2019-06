Hongkongaktivisten Joshua Wong: Sverige måste ta ställning

Just nu: spara 50%

- Befria Hongkong - demokrati nu!

Frasen ekade mellan skyskraporna när ett hav av svartklädda människor fyllde Edinburgh place utanför Hongkongs stadshus på onsdagskvällen i en lugn protest som de hoppades skulle höras över världen. De numera obligatoriska paraplyerna delades ut och i takt med att folk anlände från jobbet fylldes gränderna återigen av demonstranter.

Efter över två veckors protester har Hongkongborna fortfarande ångan uppe. På onsdagen riktade de sig till världens ledare inför G20-mötet i Osaka, Japan, på fredag och lördag. De vill ha deras stöd.

– G20-ländernas ledare borde höja sina röster och försvara demokrati och mänskliga rättigheter i Hongkong, säger Joshua Wong, en av de ledande demokratiaktivisterna under Paraplyrevolutionen 2014 när Hongkongs invånare krävde mer demokrati och allmänna val.

Bild 1 av 2 Joshua Wong, ledande demokratiaktivist i Hongkong, uppmanar Sverige att tydligt ta ställning för Hongkongs friheter. Foto: Eduardo Leal Bild 2 av 2 Foto: Eduardo Leal Bildspel

DN träffar honom utanför Hongkongs Legislative council, där Hongkongs lagstiftare har sitt säte, före kvällens protester. Det har bara gått en dryg vecka sedan 22-åriga Joshua Wong släpptes ur fängelset, där han satt över två månader för sina aktiviteter under Paraplyrevolutionen. Nu har han kastats in i en ny proteströrelse.

– För fem år sedan ville vi ha fria val och mer demokrati. Det lyckades inte, men vi lovade att vi skulle komma tillbaka. Och det gjorde vi, nu med ännu större kraft. Det värmde mitt hjärta att miljontals protesterat under min tid i fängelset, säger han.

Protesterna utlöstes av att Hongkongs ledare Carrie Lam i snabbt tempo försökte driva igenom en lag som tillåter utlämning av misstänkta brottslingar till Fastlandskina. Upprörda Hongkongbor tog till gatorna i de största protesterna sedan Hongkong lämnades över till Kina från Storbritannien 1997. De litar inte på Kinas rättssystem, som lyder under Kommunistpartiet, och de befarar att en sådan lag skulle skicka politiskt oliktänkande till godtyckliga rättegångar i Kina. Efter två stora demonstrationer, varav en blev våldsam, sköt Carrie Lam under förödmjukande former lagen på framtiden. Men det räcker inte, för motståndarna till lagen. Den ska raderas och aldrig mer komma tillbaka, är deras krav.

– Men att de sköt lagen på framtiden var en framgång. Aldrig tidigare har Kinas ledare Xi Jinping behövt kompromissa. Nu tvingades han göra det, säger Joshua Wong och prisar styrkan hos folket i Hongkong.

Nu uppmanar han världens ledare att ställa sig bakom Hongkongs kamp för demokrati. Och han tycker att Sverige bör höja sin röst.

– Sverige borde göra mer. Vi vet att den svenske medborgaren och bokförläggaren Gui Minhai som var bosatt i Hongkong blev kidnappad i Thailand och nu sitter frihetsberövad i Kina. Med lagen om utlämning kan ännu fler som är motståndare till regimen hamna i Kinas fängelser, säger Joshua Wong.

Han uppmanar Sverige att göra ett uttalande mot lagen och tydligt stödja Hongkongs demokrati- och frihetskrav.

Bild 1 av 2 Tusentals demonstranter i Hongkong uppmanade på onsdagskvällen världens ledare att stödja deras kamp för frihet och demokrati. Foto: Eduardo Leal Bild 2 av 2 Politiker som stöder demokratirörelsen i Hongkong protesterar mot lagen om utlämning till Kina. Foto: Eduardo Leal Bildspel

Under onsdagsmorgonen besökte aktivister samtliga G20-länders konsulat för att skicka med en vädjan om att de stödjer Hongkongborna i deras krav på att lagen kastas i papperskorgen. Uppmaningen kommer efter att Kinas utrikespolitiske talesperson Zhang Jun sagt att Kina inte tillåter diskussioner om Hongkong på G20-mötet. Det är en intern angelägenhet, enligt Kina.

Många av demonstranterna är unga. Under ytan gror en oro för framtiden och att Hongkong ska bli en stad som andra i Kina. Hongkong fick vid överlämnandet från Storbritannien till Kina, 1997, löftet att behålla bland annat oberoende rättsväsende, yttrandefrihet och demonstrationsfrihet i 50 år.

– Vi skulle få behålla våra friheter i 50 år. Nu har det bara gått drygt 20 år och vi ser redan begränsningar. Vi kan bara hålla våra huvuden högt, hoppas och fortsätta bekämpa kommunism, säger Mark Chiu, som är kock till vardags och deltar i onsdagens manifestation.

Jag tror egentligen inte vi kan vinna. Men vi måste ha hopp.

Joshua Wong räknar med att protesterna fortsätter. Inte minst 1 juli, då årsdagen för när Storbritannien lämnade över Hongkong till Kina infaller, tror han på stor uppslutning. Första målet är att lagen tas bort från bordet. Nästa mål är fria val.

Han konstaterar att förra gången Hongkong gick till val förbjöds över 20 kandidater som propagerade för allmänna val. Nästa val hålls i oktober.

– Vad händer om till exempel jag själv ställer upp i valet i oktober, kommer Peking att förbjuda mig då? Och om de gör det, hur många kommer att protestera då?

Han indikerar att det kan bli många.

– Hongkong är inte bara ett finansiellt centrum, det är också en proteststad, konstaterar han.

Flera vi träffar säger att de inser att de har att göra med mäktiga krafter – men att de vill göra allt i sin makt för att hindra Kina för att ta mer kontroll över Hongkong.

– Jag tror egentligen inte vi kan vinna. Men vi måste ha hopp. Om Hongkong förändras och blir som resten av Kina tror jag inte jag vill vara kvar här. Jag är väldigt orolig för min framtid, men vi måste försöka att hejda utvecklingen så gott det går. Vi kan inte låta Kina göra vad som helst, säger 18-åriga Kate.