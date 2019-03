Hund tog kulorna vid skjutning på kalas – hyllas som hjälte av familjen

– Det var meningen att vi skulle hitta honom – och det var meningen att han skulle göra det han gjorde. Den tanken får det att kännas bättre, säger Laura Martinez till Washington Post.

För snart tre år sedan hittade hon och hennes familj en herrelös pyrenéerhund intill en motorväg i Texas, USA. Den månadsgamla valpen hade skabb och fotleden var bruten.

Veterinären dömde ut hundens chanser att överleva, men familjen vägrade att låta avliva den. De såg alla något speciellt hos valpen och beslutade sig för att istället ta hand om den.

Hunden döptes till Zero, efter en karaktär i Tim Burtons film ”The Nightmare Before Christmas”. Från att ha varit krasslig som valp blev Zero allt friskare, och tids nog började familjen kalla honom för ”Zero the Hero”.

Det namnet skulle visa sig bli än mer passande vid ett födelsedagsfirande häromveckan. Laura Martinez dotter fyllde tolv och huset var fullt av ungdomar. Allt var frid och fröjd ända tills en 17-årig pojke som var bekant till familjen dök upp.

Dagen innan hade Laura Martinez anklagat pojken för att ha stulit pengar och smycken av henne, och hon bad honom att lämna kalaset. I stället slog han henne i ansikte. En av Lauras söner började slå tillbaka, varpå 17-åringen drog fram en pistol. Enligt Laura Martinez avlossade 17-åringen minst nio skott.

– Jag kan uppriktigt säga att det inte finns någon chans att vi skulle finnas i dag om det inte vore för Zero, säger Laura Martinez.

Hunden kom flygande mot den unge skytten och hindrade honom från att sikta ordentligt. En av Lauras söner blev träffad i foten, hennes styvdotter träffades två gånger i ryggslutet och Laura själv sköts i benet, men enligt henne lyckades 17-åringen aldrig träffa någon av familjemedlemmarna ovanför midjan tack vare Zero. Den hjältemodige hunden hoppade mot skytten när nya kulor var på väg, och blev själv träffad i bröstet, örat och magen.

Skytten flydde men kunde slutligen gripas och dömas. Zeros liv gick däremot inte att rädda den här gången. Efter skjutningen tog en av Lauras söner och en granne hunden till veterinären, där det konstaterades att han måste avlivas.

Laura själv kunde inte vara med, hon var tvungen att få vård för sina egna skador. Två veckor senare räknar hon kostnaderna som händelsen inneburit: sjukhusräkningar, framtida operationer och saknaden av att kunna jobba. Hon samlar in pengar för att kunna täcka skadorna och hennes familj försöker fortfarande att återhämta sig efter orkanen Harvey som orsakade översvämning i deras hem för ett och ett halvt år sedan.

Men den största förlusten kommer alltid att vara Zero, säger hon. Hunden är dock förevigad i familjens trädgård, i form av skyltar med texten: ”Zero our hero.”