Hundratals barn döda i mässling i Madagaskar

För två månader sedan lekte fiskaren Dadas fyraårige son tillsammans med sina två yngre kusiner på en av Madagaskars stränder.

Nu är alla tre barnen döda. De är tre av 922 personer på Madagaskar som dött i mässlingen sedan oktober.

- De var så fulla av liv, säger Dada med darrande röst till Reuters.

Dadas son, Limberaza, hade fått en första dos av vaccin mot mässlingen. Men att få en andra dos kostar över 50 000 ariary (mer än 140 kronor) på en vårdklinik — mycket pengar för en familj som lever kring den internationella fattigdomsgränsen 2 USA-dollar om dagen.

- Jag hade inte råd att ta honom till sjukhuset, säger Dada.

I stället köpte familjen medicin av en läkare på gatan. I januari började Limberaza hosta. En vecka senare var han död. Hans två kusiner som inte fått något vaccin alls gick samma öde till mötes kort därefter.

Trots att mässlingvaccin är oerhört effektivt dog 110 000 människor i sjukdomen under 2017, enligt Världshälsoorganisationen (WHO). De flesta var, liksom Limberaza och hans kusiner, barn under fem år.

Mellan åren 2000 och 2007 sägs mässlingsvaccin ha förhindrat drygt 21 miljoner dödsfall världen över. Trots det sprids felaktig information som lett till motstånd mot att vaccinera, och nya utbrott har poppat upp senaste tiden — även i Europa, även i Sverige.

I Madagaskar tacklas befolkningen med mycket större problem än så. Landet är ett av världens fattigaste och hälften av barnen är undernärda. För att få tag på vaccin kan familjer behöva gå i timmar längs farliga vägar där de riskerar att bli rånade. Ofta har läkarmottagningen stängt eller så är läkaren inte där när de väl kommer fram.

Ett annat problem är att vaccinet måste bevaras kallt och många fattiga familjer har inte tillgång till el eller kylskåp.

Svårigheterna att få tag i vaccinet har lett till att föräldrar tar barnen till traditionella helare i stället.

- Barnen tas till sjukhus först när deras tillstånd försämrats, säger Manitra Rakotoarivony, läkare med en chefsposition vid Madagaskars folkhälsodepartement.

Två tredjedelar av Madagaskars barn saknar vaccin. Många andra har, som Limberaza, endast fått en dos.

Ett nödprogram har satts i gång för att ge gratis vaccin till landets befolkning. Än så länge är endast första dosen gratis men Madagaskar hoppas kunna starta ett två-dosprogram i år som erbjuder de båda nödvändiga doserna vaccin.

Pela, mamma till Limberazas kusin Mario, kämpar nu för att få tag i vaccin till sitt andra barn för att inte han också ska dö i sjukdomen.

- Vi hade aldrig kunnat tro att bristen på vaccin skulle kunna döda honom, säger Pela.

