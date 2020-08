Hundratusentals utan ström i USA efter oväder

Efter att ha mattats av något när det passerade Florida nådde ovädret land i delstaten North Carolina på USA:s östkust medihållande vindar på 38 meter per sekund strax före midnatt lokal tid. Några timmar senare nedgraderades Isaias igen. Då hade havsvatten översvämmat gatorna och mer än 350.000 hushåll rapporteras vara strömlösa.

North Carolina har nyligen sett antalet covidsmittade öka. Guvernören Roy Copper sade på måndagen att det finns öppna härbärgen, men att man kommer att kontrollera folk för symptom. Skulle någon visa sig vara sjuk kommer den att isoleras och få vård på ett säkert ställe. Översvämningar, bränder och strömavbrott rapporterades från många håll i regionen.

Enligt prognosen skulle Isaias fortsätta uppåt med kraftiga regn som skulle orsaka översvämningar i Washington, Baltimore och andra delar av östkusten under tisdagen. Mycket riktigt inleddes förmiddagen lokalt runt huvudstaden med vindar kring 30 meter per sekund.

Boende i Wilmington, North Carolina, städar upp grenar och bråte efter att Isaias dragit in. Foto: Logan Cyrus/AFP

USA:s väderorgan National Hurricane Center (NHC) uppmanar boende i områden som brukar drabbas av översvämningar att ”vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda liv och egendom mot stigande vatten och andra tänkbara faror”.

Orkanen har nedgraderats till tropisk storm, men myndigheter varnar ändå och uppmanar till fortsatt försiktighet.

I takt med att Isaias närmar sig gränsen mot Kanada fortsätter den avta i styrka. Enligt prognosen kommer den ha gått ner under 20 meter per sekund under natten mot torsdag.