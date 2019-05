Huvudmisstänkt i Marockomorden: Polisen visade mig ny sida av IS

Just nu: spara 50%

Rättegången om morden på Louisa Vesterager Jespersen från Danmark och Maren Ueland från Norge inleddes på torsdagen i marockansk domstol.

En av de huvudmisstänkta vittnade i rättssalen och sade att han ångrar mordet och tvekar i sin lojalitet till terrorgruppen IS.

– När jag greps visade polisen mig en ny sida av IS. För att vara ärlig är jag fortfarande förvirrad. Jag vet inte om jag fortfarande stöttar IS. Jag brukade älska IS, men nu vet jag inte. Allt jag vet är att jag ångrar att jag dödade de två turisterna, sade mannen enligt den marockanska reporter som bevakade rättegången för VG.

I en film från mordtillfället svär gärningsmännen sin trohet till IS, men sekten har inte tagit på sig dådet.

24 män misstänks för inblandning i morden, som skedde i december förra året. De fyra huvudmisstänkta har redan under förundersökningen erkänt sig skyldiga till dådet och hävdat att de genomförde morden istället för att resa till kriget i Syrien, enligt rättsliga handlingar Verdens Gang tagit del av.

Om de döms riskerar männen dödsstraff för morden.

Marockanska kvinnor håller upp bilder av de mördade kvinnorna vid en ljusmanifestation utanför danska ambassaden i december förra året.

Nästa rättegångsdag är den 13 juni. Rättegången har skjutits upp två gånger under våren, den senaste gången efter att en av kvinnornas familj yrkat på att marockanska staten skulle betala ut ersättning till de drabbade familjerna. Marocko har motsatt sig yrkandet och behövde då tid för att utse en advokat i ärendet.

Under torsdagen sade statens juridiska företrädare att det kommer bli svårt att bevisa de marockanska myndigheternas ansvar för morden.

– Det är sant att Marocko ansvarar för alla på marockansk mark. Frågan är om attacken kan skyllas på att polisen inte gjorde sitt jobb. Det är en juridisk fråga, men det blir svårt att bevisa, säger advokat Abdellatif Ouabbi, enligt Verdens Gang.

24-åriga Louisa Vesterager Jespersen och 28-åriga Maren Ueland hade precis börjat en resa i Atlasbergen när de förföljdes upp i bergen och mördades brutalt i närheten av samhället Imlil.

Kvinnornas kroppar hittades vid deras tält den 17 december förra året. De hade utsatts för brutalt våld med kniv, dådet filmades av gärningsmännen och filmsekvenser spreds på sociala medier.

