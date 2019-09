I Abchaziens presidentval är resultatet inte känt på förhand

Abchazien och abchazierna

Abchazien

Yta: 8 660 km2

Invånarantal: 240 705 (2011)

Huvudstad: Suchumi

Abchazierna är ett nordvästligt kaukasiskt folk vars språk abchaziskan är släkt med tjerkessiskan. Det är inte släkt med georgiskan.

Abchazien förklarade sig självständig från Georgien 1992, vilket ledde till ett blodigt inbördeskrig. Abchazierna vann kriget med ryskt bistånd och sedan dess har Georgien krävt att Abchazien ska återförenas med Georgien, som republiken de jure tillhör. Den abchaziska ledningen vägrar och har slutit en allians med Ryssland.

Abchazierna anser att de blev tvångsgeorgifierade under Sovjetunionen då tusentals georgier flyttade in i området. Före kriget var andelen georgier ca 45 procent, medan 17 procent var abchazier. Under inbördeskriget tvingades en stor del av georgierna fly. De har inte tillåtits återvända och i dag är andelen abchazier 45 procent. Övriga etniska grupper är armenier, georgier, greker och ryssar.