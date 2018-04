”I dag kan ingen som lämnar Vita huset få ett nytt jobb”

Arbetstiteln, som gav författaren fripass till Vita huset, var ”The gtreat transition”, Den stora omställningen.

– Tråkig titel, sade Donald Trump när Michael Wolff presenterade den för honom i Ovala rummet kort efter installationen.

Trots invändningen gav presidenten sitt vaga godkännande till bokprojektet. Trump och Wolff var bekanta från New Yorks medievärld. Under ett drygt halvår gjorde Wolff 200 intervjuer med presidentens medarbetare, ofta på plats i Vita husets maktcentrum Västra flygeln.

När resultatet publicerades i januari i år hade boken döpts om till ”Fire and fury. Inside the Trump White house”. Presidenten skickade sin personlige advokat på förlaget när det förgörande innehållet återgavs i medierna. Försäljningen sköt omedelbart i höjden och under de tre månader som följt har ”Fire and fury” sålts i omkring tre miljoner exemplar världen över, vilket enligt författaren gör verket till en av de snabbast säljande fackböckerna i litteraturhistorien.

– Jag försöker inbilla mig att framgången är min egen förtjänst, säger den nu världsberömde Michael Wolff. Men den var helt omöjlig att förutspå. Om det finns en förklaring är den nog att Donald Trump är ett slags global upplevelse som vi alla delar. Och att något saknades i hur medierna beskrivit honom dittills.

Michael Wolff sitter i sitt townhouse i Greenwich Village på Manhattan och utstrålar förundrad förtjusning. På skrivbordet ligger kontrakt redo att signeras och i rummets hörn tornar högar med böcker upp sig.

– Jag är glad att jag lyckades landa den här storyn, säger Wolff. Man väljer sina berättelser, särskilt om man som jag inte skriver på uppdrag av någon. Ofta grämer man sig i efterhand över fenomen man missat: det där borde jag gjort. Jag är glad att jag tidigt insåg att Trump är en story för mig och jag kunde berätta den annorlunda än andra skribenter.

64-årige Wolffs bidrag till Trumplitteraturen beskrivs enklast genom negationer. Den mest sålda boken om USA:s president handlar inte om politik. Den rymmer få politiska nyheter. Den besvarar inga frågor om Putins eventuella inflytande över Trump eller vilken ideologisk reaktion som kan tänkas följa på trumpismen.

– Jag är inte särskilt intresserad av politik, säger Michael Wolff. Jag är intresserad av karaktär, berättelse, fenomen. Just därför tror jag att min beskrivning av Trump verkar sannare än den som medierna återgivit hittills. Eller åtminstone mer underhållande. Michael Wolff Journalist och författare född 1953 i Paterson, New Jersey. Pappan var reklambyråchef och mamman tidningsreporter. Har skrivit sju böcker – mest uppmärksammade är ”Fire and fury. Inside the Trump White house”, som nu utkommer på svenska på förlaget Modernista. Boken ska också bli tv-serie med Wolff som exekutiv producent. 2008 utgav Wolff en biografi över mediemogulen Rupert Murdoch: ”The man who owns the news: Inside the secret world of Rupert Murdoch”. Han bor i Greenwich Village i New York med skribenten Victoria Floethe som tillsammans har den tvååriga dottern Louise.

Attityden har retat gallfeber på USA:s journalistkår, inte minst reportrar som dagligen bevakar den politiska utvecklingen i Vita huset. Under valrörelsen var Wolff öppet kritisk till Trumprapporteringen. Efter sina månader på insidan i Vita huset är han ännu mer nedlåtande.

– Den är för endimensionell, säger han om den dagliga nyhetsrapporteringen. För bokstavlig. Politisk rapportering utgår från ett slags hyperrationalitet; orsak och verkan. Presidenten gör si på grund av så. Men Trump är en tågkrasch. Det finns ingen orsak. Ingen mening. Det fattar inte reportrarna. Låt mig ta ett exempel: Maggie Haberman (på New York Times) skrev en artikel om att Trump tänkte avskeda Robert Mueller i juni i förra året. Men Trump säger att han ska göra det varenda dag.

Trumps start i Vita huset var kaotisk. Dörrarna mot Pennsylvania Avenue stod på vid gavel. Så har Wolff förklarat sin unika tillgång till Trumps korridorer. Men den beskrivningen bortser från att Wolff gjorde samma sak med Rupert Murdoch. 2008 gav Wolff ut boken ”The man who owns the news: Inside the wecret World of Rupert Murdoch”, som byggde på 50 intervjutimmar med världens mäktigaste och mest svåråtkomliga mediemogul. Murdoch äger tidningar och tv-kanaler från Sydney till Los Angeles.

Murdoch och Vita huset. Hur får du tillgång till så slutna miljöer?

– Jag har bott i New York i 40 år. Och ägnat en del tid utanför journalistiken åt att försöka bli rik.

Hösten 1998 publicerade Wolff boken ”Burn rate”, om sitt misslyckade försök att slå sig in i internetekonomin.

– Om jag verkligen ville bli rik eller bara var intresserad av den världen vet jag inte. Men jag skiljer mig från andra journalister genom att ha befunnit mig på insidan. De flesta som jobbar på New York Times bor i Montclair, New Jersey och känner inte för makthavare så som jag gör. Jag är intresserad av makt, av människor som blivit rika i medieindustrin. Och den bakgrunden gjorde mig lämpad för Trump. Jag känner många av de människor i New York som han känner. Och uppfattade inte honom som en Washingtonstory, eller en politisk story överhuvudtaget.

Men i praktiken: hur får man makthavare att prata?

– Vet inte. Jag har alltid upplevt att jag varit kass på det.

Wolff redogör för det trevande arbetet med Murdoch.

– Jag hade intervjuat honom på ett offentligt evenemang en gång, vilket gått bra. Jag kände hans pr-kille en smula. När Murdoch sade ja till att göra en bok satt jag med honom i en och en halv timme. Sedan sade han: ”Har du fått vad du behöver?” Shit, tänkte jag. Vet han inte vad en bok kräver? Jag hade redan sålt in den till förlaget för en väldig massa pengar. Så jag svarade honom: ”Nej, jag har ytterligare några frågor.” Då gick han till sin kalender och skrev in mig veckan efter. Så där höll vi på i nio månader. I grunden handlar det om att lyssna.

”Fire and fury” är inte främst en bok om Donald Trump.

Den skildrar presidenten genom hans medarbetare, däribland den tidigare chefsstrategen Steve Bannon.

Trump är svår att identifiera sig med. Medarbetarna som gradvis tappar tilltron till ledaren är lättare.

– Det var ett intressant grepp eftersom jag i realtid kunde betrakta den förvandling som de genomgick, säger Michael Wolff. Under första veckan i Vita huset upprepade de samma tillrättalagda budskap. Men fasaden rämnade snart och den andra veckan upprepade de samma budskap samtidigt som de himlade med ögonen och…

… Wolff riktar två fingrar mot tinningen och låtsas trycka av.

Inser Trump vad hans medarbetare tycker om honom?

– Han funderar över huvud taget inte på människor runtomkring sig, på det sammanhang i vilket han existerar.

Hur bör man hantera honom som anställd i Vita huset? Vad är ansvarsfullt?

Michael Wolff Journalist och författare född 1953 i Paterson, New Jersey. Pappan var reklambyråchef och mamman tidningsreporter. Har skrivit sju böcker – mest uppmärksammade är "Fire and fury. Inside the Trump White house", som nu utkommer på svenska på förlaget Modernista. Boken ska också bli tv-serie med Wolff som exekutiv producent. 2008 utgav Wolff en biografi över mediemogulen Rupert Murdoch: "The man who owns the news: Inside the secret world of Rupert Murdoch". Han bor i Greenwich Village i New York med skribenten Victoria Floethe som tillsammans har den tvååriga dottern Louise.

Var kommer hans ilska ifrån?

– Donald Trump handlar enligt en dokusåpamanual. Han har insikt i vikten av konflikt. Utan konflikt, ingen dramatik. Ju mer konflikt, desto större publik. Mexiko är konflikt. Muren är konflikt. Invandring är konflikt. En konflikt kan distrahera från andra konflikter. Han har ett antal hållningar. Steve Bannon beskriver dessa hållningar som effekten av att ha tittat på (den konservativa tv-personligheten) Lou Dobbs i 40 år. Det handlar inte om verkliga övertygelser.

Under valrörelsen, när Trump var som mest aggressiv, gjorde Wolff en längre intervju med kandidaten i hans hem i Beverly Hills. Trump åt en hink Häägen-Dazs och var lulligt godmodig.

– Att sitta med honom är ingen otrevlig upplevelse, säger Wolff. Han är ingen kombattant öga mot öga. På en scen kan han agera ut konflikt. Men är han arg på riktigt? Det betvivlar jag. Trump är en man som varit ute på stan varenda kväll i 50 års tid. En medarbetare på (dokusåpan) ”The apprentice” sade till mig att Trump har två intressen: sport och tjejer. Är man ute varje kväll under ett halvt sekel och jagar uppmärksamhet har man till slut inget inre liv kvar.

Ena väggen i Wolffs townhouse är kantad av böcker. Min blick söker efter W som i Tom Wolfe.

Om Michael Wolff har en inspirationskälla måste det vara den legendariske reportern och författaren Tom Wolfe. I början av 1970-talet sammanställde Tom Wolfe en antologi med samtida amerikansk magasinsjournalistik som han döpte till ”New journalism”, Den nya journalistiken.

Michael Wolff kan framstå som en excentriker men hans stil underkastar sig till punkt och pricka de fyra regler som Tom Wolfe slog fast för ”New journalism”: berätta i scener, använd dialog, redogör för personers inre tankar och fånga upp statusdetaljer.

Om Tom Wolfe älskades av läsarna fick han ofta kritik från både nyhetsjournalister och romanförfattare. Han stal författarnas stilmedel och parasiterade på journalistikens sanningsanspråk. Resultatet hamnade någonstans mittemellan journalistik och skönlitteratur.

Michael Wolff är lika ifrågasatt. De sensationella scenerna i ”Fire and fury” är notoriskt svåra att utvärdera eftersom det är omöjligt att avgöra vilka händelser som Michael Wolff själv bevittnat och vilka som han konstruerat utifrån andra- eller tredjehandsinformation.

– Jag gjorde en intervju för några veckor sedan som vållade mig problem, likt nästan allt annat jag gör just nu, säger Michael Wolff. Jag försökte påpeka: jag är ingen journalist. Jag är skribent a writer. Jag talade med collegeungdomar som gick på om Sanning Sanning Sanning. Jag sa: glöm sanning. Jag kommer ur en tradition – ”New journalism” – där man använder sig av författarens observationsförmåga och stilmedel. Genren anses inte trendig längre. Men det är min genre. När jag började i det här yrket ville alla journalister egentligen bli författare. Ingen var stolt över att vara journalist. Nu är journalisten Sanningens beskyddare och bla bla bla…

Tre miljoner sålda böcker. Tror du ”Fire and fury” kommer skapa en renässans för ”New journalism”?

– Det vore angenämt, men de flesta som skrev i den traditionen gjorde det som frilansare i magasin. Det finns inte så många magasin längre och inte så många frilansare heller. Jag är den sista av de hemlösa.

Om man som journalist hittar en källa som Steve Bannon vänder man sig mot himlen och utbrister: ”Tack, Gud”.

Tom Wolfe – Michael Wolff bekräftar att det är hans inspirationskälla – var besatt av rika människors privatpsykologiska drivkrafter. Av deras statuslängtan och maner. Han var mindre intresserad av politiska sammanhang. Detsamma gäller Michael Wolff. I ”Fire and fury” finns knappt några referenser till Trumps nationalistiska motsvarigheter i andra länder; ingen Viktor Orbán eller Jimmie Åkesson. Även Michael Wolffs informanter i Vita huset avpolitiseras. Steve Bannon framstår som en slagfärdig outsider. I intervjuer efter bokens publicering har Wolff talat om Bannons ”enorma insikter”. Och sagt att han verkligen är ”förtjust i Steve”.

Är Bannon ofarlig? Han fick presidenten vald och är arkitekten bakom hans mest auktoritära reformer.

– Låt mig säga så här: empiriskt – ja. Få av Bannons politiska ståndpunkter är mina ståndpunkter. Samtidigt är han smart och självmedveten. När man tittar närmare på hans idéer är de rätt komplexa. Men, ja, Steve fick Trump vald. Utan tvekan. Samtidigt är Bannon fullständigt klarsynt om Trump. Jag vet inte riktigt hur man ska balansera det.

Du var inte rädd för att romantisera Bannon i boken?

– Om man som journalist hittar en källa som Steve Bannon vänder man sig mot himlen och utbrister: ”Tack, Gud.” Att hitta någon i politiken som kan snacka. Jag tänker på Bannon som en bra karaktär. Han lever livets glada dagar. Ödet har placerat honom i en position som ingen någonsin hade kunnat förutse. Över denna påstådda mörkerman finns inget svartsynt. Han finner allting som händer lite lustigt och kul. Det är smittande.

Wolff kan identifiera sig, säger han. Med Bannons utanförskap och genuina förakt för etablissemanget.

– Jag är ingen institutionell person. Jag har alltid varit en outsider. Jag har inget jobb. Jag har alltid varit entreprenöriell. Eller om du vill uttrycka det mer negativt: aldrig förmått komma överens med de som man bör komma överens med.

Publiceringen av Murdoch- och Trumpboken har paralleller.

Rupert Murdoch kände sig bedragen av Michael Wolff och bussade en av sina kvällstidningar på författaren. New York Post avtäckte Wolffs utomäktenskapliga affär med en nästan hälften så gammal praktikant på magasinet Vanity Fair. (I dag lever Wolff med henne; ”Fire and fury” är tillägnad 37-åriga partnern Victoria Floethe och parets gemensamma dotter Louise.)

Rapporteringen om otroheten upphörde först när Michael Wolff hotade med att lägga ut 50 timmar intervjufil med Rupert Murdoch på nätet.

Denna gång, efter ”Fire and Fury”, har Vita huset avfärdat boken som ”skräpigt kvällstidningssskvaller”. Kritiker har pekat ut bokens uppenbara överdrifter och mindre sakfel. Men ingen av bokens huvudkällor, allra minst Steve Bannon, har tagit avstånd från ”Fire and fury”. Kanske delvis för att Wolff omedelbart flaggade för att återgivna citat finns inspelade på band.

Blev du någonsin rädd? Vita huset är ändå världens mäktigaste avsändare?

– Kanske… för ett kort ögonblick. Sedan tänkte jag efter. Vad i helvete. USA:s president kan inte stoppa publiceringen av bok. Han tänkte stämma mig för förtal och intrång i privatlivet. Och är det något man inte kan göra mot en president är det att förtala honom eller invadera hans privatliv. Dessutom fick jag omedelbart helhjärtat stöd av min förläggare. Då stod det klart att Trumps utspel enbart var till min fördel. En typisk Trumpgrej. Det enda han lyckades åstadkomma var enorm uppmärksamhet för min bok.

Mottar du hot från Trumpfans?

– Alla frågar det. Men jag märker mest av kärlek. Å andra sidan bor jag i Greenwich Village.

Donald Trump och Rupert Murdoch – hans två studieobjekt – står i kontakt. Enligt New York Times pratar de så frekvent som varje vecka.

– Ja, och det måste vara oerhört märkliga konversationer eftersom det sker mellan två personer som är helt oförmögna att lyssna på någon annan än sig själv, säger Michael Wolff. Jag kan inte riktigt föreställa mig hur det låter. Men när någon pratar så lyssnar åtminstone inte den andra.

Vad säger Murdoch till Trump?

– Jag tror han försöker förklara vad Trump gör för fel. Trump lyssnar över huvud taget inte. Men det finns faktiskt en story här: Murdoch är inte i god form. Han har inte synts till sedan i december, när han ramlade ombord på (sonen) Lachlans båt.

Både Murdoch och Trump är två konservativa miljardärer som för ett krig mot den elit de själva i någon mån tillhör. Hur ska detta krig tolkas?

– Jag är inte säker på att den beskrivningen är sann, säger Michael Wolff. Jag tror det är bättre att tolka dem ur ett medieperspektiv. De är både tabloidkillar. Deras upplevelse av att vara tabloidpersoner är djupgående, och detta säger något om hur de ser på sig själva och sin publik. Ur ett affärsperspektiv befinner de sig i krig med till exempel New York Times. Men är det kriget personligt? Jag tvivlar.

Trump inte bara fattar beslut i ögonblicket. Han lever hela sitt liv i ögonblicket. Den verklighet som råder just nu är inte den som rådde för två minuter sedan.

Rupert Murdoch är grundare av den konservativa kabelkanalen Fox News, som hejar frenetiskt på Trump. Presidenten tillbringade påsken i Florida med Foxankaret Sean Hannity. Trumps Twitterutspel är inte sällan repliker uppsnappade på morgonprogrammet ”Fox and friends”.

Men enligt Wolff är relationen överdriven.

– Det stämmer att Trump tittar på Fox. Men jag tror faktiskt att han tittar ännu mer på CNN. Han uppskattar att Fox står på hans sida men kanalen som verkligen får igång honom är CNN, som han uppfattar som etablissemangsmedia, statusmedia, auktoritativ media. Jag tror föreställningen om att han slaviskt följer Fox delvis är en konstruktion spridd av Fox.

Murdoch och Trump är två rastlösa patriaker som tillsammans omstöpt den västerländska högerpopulismen. Murdoch pendlar ständigt mellan tre kontinenter, vilket tvingat honom att utveckla en extrem form av pragmatism. ”En effekt av allt hans resande”, skriver Michael Wolff i Murdochbiografin, ”är att han reducerar nästan allting till det omedelbara ögonblicket.” ”Det är inte som om han har ett tankesystem – en metod eller formel – utan snarare en uppsättning reaktioner.”

Beskrivningen fångar även Trumps beslutsfattande. Den tidigare CIA-chefen Michael Hayden har kallat Trumps presidentskap för ”ett evigt nu”.

– Det är sant, säger Michael Wolff. Trump inte bara fattar beslut i ögonblicket. Han lever hela sitt liv i ögonblicket. Den verklighet som råder just nu är inte den som rådde för två minuter sedan. Om Murdoch är en tabloidpublicist är Trump en tabloidkaraktär. Det är en av anledningarna till att Murdoch föraktar Trump. Även om Murdoch har rönt stora kommersiella framgångar med sina tabloider världen runt hyser han förakt för människor som läser tabloider och jobbar för tabloider.

Vem var roligast att hantera som författare, Murdoch eller Trump?

– Murdoch. Murdoch är smart. Han har många idiosynkrasier: som hans oförmåga att hantera det förflutna. Så fort något är förflutet är det helt borta. Han kan vara grym. Har djupa intimitetsproblem. Men i ögonblicket är han supersmart och superintressant. En man i kontroll. Trump har ingen självkontroll. Han är inte smart. När man talar med Trump är han fullkomligt osammanhängande. Bokstavligt talat. Från mening till mening finns inget samband. Och eftersom han är USA:s president är det onekligen intressant. Men i sig är Trump inte intressant.

Trump kommer ringa och säga att boken är hans förtjänst. Det är jag övertygad om.

Michael Wolff kommer aldrig mer få sätta sin fot i Vita huset, säger han.

Men han utesluter ändå inte en ”Fire and fury” del två.

– Jag funderar på det. En effekt av en sådan här är att många börjar ringa, säger han och syftar på uppgiftslämnare.

I Wolffs tideräkning befinner sig Trumps presidentskap i ”fas två”. Första fasen tog slut med Bannon. Denna epok präglas av ”dödliga pilar” som riktas mot presidenten. Förr eller senare träffas han.

– Rysslandsgrejen är en pil. Mellanårsvalen är en annan. Kvinnorna. Korruptionen. Alla är potentiellt dödliga. Det är högst osannolikt att han lyckats slutföra sin epok utan att träffas. Sannolikt av flera. Kvinnorna utgör definitivt en risk. Vi befinner oss mitt uppe i en kulturell revolution och Trump är utan tvekan själva affischnamnet för män som hanterar kvinnor illa.

Hur kommer Trump att reagera på ett eventuellt valnederlag 2020?

– En av hans talanger är att vända motgång till framgång. Mitt i katastrofen kommer han ställa sig upp och förklara att förlusten i själva verket är en personlig seger för honom.

Michael Wolff väntar på ett sådant samtal om ”Fire and fury”.

Tre miljoner sålda exemplar är en alltför stor framgång för att Trump inte ska vilja ta åt sig äran, säger han.

– Han kommer ringa och säga att boken är hans förtjänst. Det är jag övertygad om.