Westminsters sirliga torn lyser gyllene i Londons eftermiddagssol. Den brittiska flaggan, union Jack, vajar stolt på den klarblå himmeln.

Men där inne råder kaos. Brittisk politik har visserligen befunnit sig i turbulens ända sedan folket med knapp majoritet röstade för att gå ur EU sommaren 2016. Folket är splittrat, parlamentet är splittrat och inom partierna går åsikterna brett isär.

Men på onsdagen tilltog röran ytterligare ett snäpp när det under morgonen stod klart att tillräcklig många parlamentsledamöter i det regerande Torypartiet, 48, begärt en förtroendeomröstning om Theresa Mays ledarskap.

Kraven kommer från de konservativa brexitörerna som tycker att Theresa May har misskött förhandlingarna med EU. Hon har gett med sig för mycket och hon har hanterat gränsfrågan mellan Irland och Nordirland illa, anser de. Framför allt är de oroliga för att Storbritannien kommer stanna i EU:s tullunion på obestämd tid, utan att ha något att säga till om.

Nu vill de ha bort henne.

Hur det går visar sig ikväll när de Tories 315 parlamentsledamöter mellan klockan sju och nio håller en omröstning. Det räcker med enkel majoritet för att rösta bort henne, alltså 158 röster.

De flesta prognoser pekar mot att Theresa May får en majoritet. För att sitta kvar behöver hon 158 röster och enligt the Guardian har 160 parlamentariker öppet deklarerat att de stöder May innan omröstningen. Men blir majoriteten alltför knapp är frågan om hon kan sitta kvar. Möjligen kan uppgifterna om att hon lovat att inte leda partiet nästa gång allmänna val hålls, 2022, öka hennes stöd.

Amber Rudd. Foto: Mark Earthy

I parken utanför det brittiska parlamentet har mediebolagen satt upp sina tv-studior på rad. Spänningen inför omröstningen är stor.

Amber Rudd, arbetsmarknadsminister, får snabbt följe av en flock journalister efter en tv-intervju. Hon ställer sig som flera andra ministrar i regeringen på Theresa Mays sida. Under onsdagen varnade May för att Brexit kan försenas eller att Storbritannien kraschar ut ur EU om man också får en partiledarstrid på halsen. Amber Rudd håller med.

– Att ha den här misstroendeomröstningen är ett stort misstag. Vi har redan tillräckligt med osäkerhet i det här landet kring Brexit. Premiärministern har levererat det enda avtal som finns. Att tro att vi kan börja om igen nu när klockan tickar är ett enormt misstag, säger hon.

Tim Evans. Foto: Mark Earthy

Tim Evans, för dagen utklädd till jultomte, visar tydligt med sin skylt vad han tycker om läget: ”Brexit a hoho hopeless mess”.

I brittisk anda drar han det ena skämtet efter det andra. Men bakom skägget finns allvar. Efter beslutet om Brexit har hans firma, som importerar bland annat solpaneler, fått säga upp nästan hälften av sin anställda. Anledningen är det försvagade pundet som krympte vinstmarginalerna. Även om han är emot Brexit hoppas han, och tror, att Theresa May överlever.

– Annars tar den konservativa flanken i Tories över och risken för att vi kraschar ut ur EU ökar.

Om däremot May sitter kvar tror han chanserna till en ny folkomröstning ökar. Han räknar med att hennes avtal om EU-utträdet faller i parlamentet, som därefter återigen för tillbaka frågan till folket.

– Och då blir det en riktig folkomröstning. I den vi hade förra gången visste inte folk vad de röstade om. Nu är de bättre informerade.

Han tycker trots allt May har gjort ett bra jobb utifrån förutsättningarna.

– Hon har gjort sitt bästa för att jämka samman alla åsikter inom partiet där alla bråkar med varandra i stället för tänker på folket.

Susi Sappa. Foto: Mark Earthy

Även Susi Sappa räknar med att May vinner omröstningen och hon gillar det inte.

– Jag har en hemsk, sorgsen känsla att hon kommer att överleva. Hon är enligt mig den värsta premiärminister vi någonsin har haft. Hon saknar helt kreativitet och fantasi. Det enda hon kan är att läsa innantill, säger hon.

Susi Sappa hoppas att en ”riktig Brexitör” tar över som ledare. Hon vill se ett ordentligt EU-utträde där banden kapas i större utsträckning.

– Theresa May säger att Brexit betyder Brexit men agerar inte utefter det. Det är bara ord.

Hon är orolig för utvecklingen i Storbritannien. Särskilt om det går mot en ny folkomröstning.

– Om man går emot demokratin så utmanar man starka krafter. Till sist befarar jag att det leder till civil olydnad.

Tim Evans och Susi Sappa illustrerar tydligt det splittrade Storbritannien. Och den splittringen lär bestå, oavsett hur det går för May i kvällens omröstning.