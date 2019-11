I Ungern ställs barnlösa kvinnor mot mammorna

Bilden från kongressen i september i Budapest är talande. På första raden sitter idel män i övre medelåldern – fyra premiärministrar och en katolsk präst.

Frågan de kostymklädda männen diskuterade på mötet var denna: hur ska vi få våra kvinnor att föda fler barn?

Konferensens värd, premiärminister Viktor Orbán, tog tillfället i akt att presentera sitt lands svar på frågan: ge kvinnorna pengar. Ungern satsar hela 4,8 procent av sin bnp på familjepolitik, en unikt hög siffra. Stora summor går till propaganda, men mest av allt handlar det om pengaöverföringar till familjer, som ökar ju fler barn de producerar.

Fungerar det? Den frågan ska vi återkomma till.

Anna Pásztor kan tänka sig att gå tillbaka och jobba halvtid om några år. Resten av tiden vill hon vara hemma med barnen. Foto: Eva Tedesjö

Den ungerska staten delar ut bidrag på upp till 90.000 kronor för att skaffa en sjusitsig bil. Kvinnor som har fött minst fyra barn får skattebefrielse på livstid.

Men mest uppmärksammad är en reform som Orbáns regering införde i somras: familjer som lovar att skaffa minst tre barn får ett räntefritt lån på tio miljoner forint, eller 345.000 kronor. När barn nummer tre föds skrivs lånet av. I praktiken en gåva alltså.

Att skaffa barn är en offentlig angelägenhet, inte en privat

Bara gifta par kan komma i fråga för bidraget. De som skiljer sig, eller inte får barn inom fem år, får betala tillbaka pengarna med ränta.

Tio miljoner forint är en ansenlig present till de kvinnor som drar sitt strå till stacken för att rädda den krympande ungerska nationen. Överfört till svenska förhållanden – eftersom medellönen här är ungefär tre gånger högre än i Ungern – motsvarar det över en miljon kronor.

Barnbidrag och gratis läroböcker – ungerska staten satsar stort på att föra ut budskapet om sin generösa familjepolitik. Foto: Eva Tedesjö

Men samtidigt som Ungerns regering överöser barnaföderskor med pengar ser den inte alltid med blida ögon på de kvinnor som väljer att inte föda barn.

På samma kongress i september talade László Köver, det ungerska parlamentets talman och en av Orbáns allra närmaste politiska vänner. De två grundade tillsammans regeringspartiet Fidesz 1988.

Från talarstolen slog Köver fast att barnlösa människor ”inte är normala” och att de ”står på dödens sida”.

– Att skaffa barn är en offentlig angelägenhet, inte en privat, la han till.

● ● ●

Zsuzsa Rózsavölgyi tycker inte att regeringen ska lägga sig i kvinnors livsval.

Zsuzsa Rózsavölgyi missunnar inga småbarnsmammor deras bidrag. Men hon är arg på propagandan som gör mödrar till hjältar. Foto: Eva Tedesjö

– Politikerna i Ungern vill att kvinnor ska stanna i hemmet. Och visst, för vissa kanske det är ett bra val. Men inte för mig, säger hon.

Zsuzsa Rózsavölgyi är frilansande dansare och koreograf, med kroppen som arbetsredskap. Så här långt i livet, vid 39 års ålder, har hon valt bort att skaffa barn. Vi träffar henne i ett kulturhus nära Donaus västra strand i Budapest.'

Vem vet vad det blir härnäst, en särskild skatt på barnlösa?

Hon missunnar inga av sina medsystrar bidrag, och tycker till exempel att fyrabarnsmödrar verkligen är värda att slippa betala skatt. Då är hon mer arg på propagandan, det ständiga upplyftandet av mödrar som hjältar.

– Som jag ser det ligger den här familjepolitiken på gränsen. Den gör oss kvinnor utan barn till en sorts kastlösa. Vem vet vad det blir härnäst, en särskild skatt på barnlösa? Man vet aldrig.

”På sätt och vis är jag ju statens fiende eftersom jag inte har några barn”, säger Zsuzsa Rózsavölgyi. Foto: Eva Tedesjö

– Och på sätt och vis är jag ju statens fiende eftersom jag inte har några barn.

När vi träffar Zsuzsa Rózsavölgyi hjälper hon en annan kvinnlig dansare med repetitionerna inför en föreställning som handlar om allt från brexit till ett förslag att beskatta internet. Själv uppträdde hon i fjol med en soloperformance just på temat kvinnlig fruktsamhet. Den hette ”1,7”.

– Det syftar på antal barn per kvinna, den gräns där en nation börjar dö ut. Föreställningen handlar om kvinnokroppen, hur den objektifieras i populärkulturen. Det handlar om hur man ser på den perfekta kvinnan. Hon ska vara smart, vacker och framför allt vara en moder. Propagandan gör att de enda kvinnliga hjältarna är mammorna, säger hon.

Zsuzsa Rózsavölgyi hjälper dansaren Kata Jukász med repetitioner inför en föreställning. Foto: Eva Tedesjö

● ● ●

Varför måste just Ungerns befolkning öka? I den ungerska självbilden har länge funnits en känsla av att vara under belägring, omringad av främmande folk som hotar att välla in över gränsen och radera ut nationen.

Ungern är ett litet land och ungerskan ett språk utan släktband med grannfolkens rumänska och tyska, eller slaviska språk som serbiska och slovakiska.

Redan under den tid landet var ena halvan av dubbelmonarkin Österrike-Ungern hade ungrarna lägre födelsetal än grannarna. Efter freden i Trianon 1920 – fortfarande ett nationellt trauma – förlorade Ungern över 60 procent av sin befolkning.

Även i dag är det ungerska folket ett av Europas snabbast krympande, åtminstone om man räknar dem som bor inom landets gränser. Från en topp på 10,7 miljoner 1980 har befolkningen i dag hamnat under 9,7 miljoner. Minskningen har pågått i 38 år i rad.

Som jämförelse har Sveriges befolkning på samma tid ökat från 8,3 till 10,3 miljoner.

Huvudstaden Budapest växer, men Ungerns befolkning krymper. Foto: Daniel Costantini

Ungerns befolkningsminskning beror på låga födelsetal – länge bland Europas lägsta – men också på utvandring. Under det senaste decenniet har ungefär 600.000 ungrare emigrerat och bosatt sig i länder som Tyskland, Österrike och Storbritannien, där lönerna är högre.

Ungerska företag har samtidigt allt svårare att rekrytera folk. Det driver upp löner och inflation. Många arbetsgivare tvingas importera arbetskraft, främst från Ukraina och andra fattigare grannländer.

Vi behöver inte bara siffror, vi behöver ungerska barn

För Viktor Orbán har den demografiska krisen blivit en ödesfråga de senaste åren. Han återkommer ofta till att den ungerska nationen hotas av utrotning, och sa vid befolkningskongressen i september att det inte är svårt att se en sista ungrare framför sig ”som släcker lyset”.

Vid samma kongress bekände han sig till ”det stora utbytet”, en konspirationsteori som är populär bland högerextremister och som går ut på att onda krafter vill ersätta vita, kristna européer med andra folk.

– Om Europa inte befolkas av européer i framtiden, och vi tar det som något givet, då talar vi om ett utbyte av populationer. Det finns krafter i Europa som driver på detta av ideologiska och andra skäl.

Viktor Orbán varnar för att den ungerska nationen hotas av utrotning. Foto: Szilard Koszticsak

Orbán hävdar att hela Europa har enorma problem med krympande befolkningar. Och han menar att ”väst” löser problemet med invandring från Mellanöstern och Afrika. I ett officiellt frågeformulär från regeringen i fjol, som skickades ut till alla ungerska hushåll, stod det att ”Brysselbyråkrater” vill lösa befolkningskrisen genom invandring.

– För varje barn som fattas tar de in en migrant och så går siffrorna ihop sig. Vi ungrare tänker annorlunda. Vi behöver inte bara siffror, vi behöver ungerska barn. Invandring för oss, det är att kapitulera, sa Orbán i sitt installationstal efter valsegern 2018.

Detta är alltså det officiella motivet bakom Ungerns generösa familjepolitik, något som i andra EU-länder ofta tolkas som rasistiskt.

Sveriges dåvarande socialförsäkringsminister Annika Strandhäll påpekade det i ett tweet i februari i år, där hon kritiserade Orbán för att vilja ha fler ”äkta” ungerska barn och menade att politiken ”osade 30-tal”.

https://twitter.com/strandhall/status/1095381772307783680

Resultatet blev en smärre diplomatisk kris mellan Budapest och Stockholm, och Ungerns vice premiärminister Zsolt Semjén kallade Strandhäll ”en stackars sjuk varelse” i en tv-intervju.

● ● ●

Men vad säger Ungerns nya hjältinnor, de flerbarnsmammor som ska rädda nationen?

33-åriga Anna Pásztor födde i augusti sitt tredje barn, dottern Sára, och har sedan tidigare dottern Zsófia, fem år, och sonen Sándor, två och ett halvt. Vi träffar henne i en tvårumslägenhet på Budasidan i huvudstaden.

Men å andra sidan, nu är vi fem personer i stället för två. Det är något att vara stolt över

Anna Pásztor och hennes man, som också heter Sándor, hör till dem som gärna utnyttjar de nya möjligheter som regeringens familjepolitik ger. I somras, bara några veckor innan yngsta dottern föddes, sökte de det nya lånet på tio miljoner forint.

– Vi håller på och bygger ett nytt hus på andra sidan floden, i 17:e distriktet. Det blir på 100 kvadratmeter och med fyra sovrum, mycket rymligare än den här lägenheten. Vi hoppas kunna fira jul i det nya huset, säger Anna Pásztor.

Anna Pásztors familj har sökt de nya frikostiga bidragen för flerbarnsföräldrar. Foto: Eva Tedesjö

Även en ny sjusitsig bil finns med i familjens planer, berättar hon. Men hon betonar att beslutet att skaffa flera barn är privat och inte har med nationens fortlevnad att göra.

– Jag är själv enda barnet och har alltid velat ha en stor egen familj, med två–tre barn. Det är inte nödvändigtvis för Ungerns skull. Men å andra sidan, nu är vi fem personer i stället för två. Det är något att vara stolt över.

Att ta hand om flera små barn är förstås lika arbetsamt i Ungern som någon annanstans. Simultankapacitet är ett måste. Anna Pásztor bär omkring på sin bebis samtidigt som hon puttar fram legobitar till tvååringen med fötterna. När hon ska ge lilla Sára bröstet visar storebror Sándor hur duktig han själv är med en docka som han trycker mot sin navel.

Jag tycker att kvinnor ska ha huvudansvaret för att uppfostra barnen

Hon säger att hon inte vill prata politik, att hon inte gillar något parti. Men familjefrågorna betyder ändå mycket.

– Jag är väl ganska konservativ och tycker att först kommer bröllopet och sedan barnen. Jag tycker att kvinnor ska ha huvudansvaret för att uppfostra barnen. Min man har samma värderingar som jag, men han har aldrig talat om för mig vad jag ska göra.

Dottern Sára, som föddes i augusti, är Anna Pásztors tredje barn. Foto: Eva Tedesjö

Vissa som kritiserar den ungerska familjepolitiken menar att den har som syfte att låsa fast kvinnor i hemmet. Anna Pásztor håller inte med. Hon vill själv gärna gå tillbaka till jobbet om några år.

– Jag arbetade med bokföring innan jag fick barn. Men bara om jag kan jobba fyra timmar om dagen, det är max. Resten av tiden vill jag vara hemma med barnen.

● ● ●

Många länder, särskilt i det före detta östblocket, har en krympande befolkning. Det är inte bara Ungern som har detta problem.

Allra värst har situationen varit i Ryssland. Där minskade invånarantalet med upp emot 800.000 per år under ett decennium från mitten av 1990-talet, bland annat på grund av alkoholmissbruk och hög dödlighet bland män, men också beroende på mycket låga födelsetal.

President Vladimir Putin har, precis som Viktor Orbán, varnat för att nationen håller på att dö ut. Och precis som ungrarna har de ryska ledarna använt två metoder för att försöka vända utvecklingen: propaganda och frikostiga bidrag.

Niobarnsmamman Lilija Syropjatova är en av de ryska kvinnor som har fått medaljen ”Föräldraärans orden” av president Putin. Foto: Alexei Druzhinin

Ryska familjer får i dag en ”baby-bonus” på motsvarande 70.000 kronor för varje barn som föds från och med barn nummer två. Och 2008 infördes en särskild medalj för föräldrar till sju eller flera barn, kallad ”Föräldraärans orden” – ett eko från sovjetepoken då flerbarnsmammor fick hederstiteln ”Moder-hjältinna”.

Polen, med en högerpopulistisk regering liksom Ungern, satsar också hårt på att öka barnafödandet. Ett barnbidrag på motsvarande 1.300 kronor i månaden är mycket populärt, och i en video som det polska hälsoministeriet släppte häromåret uppmanades polackerna att ”föröka sig som kaniner”.

● ● ●

Fungerar de här metoderna? Kan staten övertala kvinnor att skaffa barn, eller muta dem att göra det?

Propaganda tycks inte ha någon större effekt. Det är som när Socialstyrelsen på 70-talet uppmanade svenskarna att äta 6–8 brödskivor om dagen – folk blev irriterade snarare än att springa och köpa limpor.

Kontanter och riktade bidrag kan ha en viss effekt, det vet vi från andra länder

Och när det gäller pengabidragen är forskarna mycket skeptiska. Så här säger Livia Oláh, docent i demografi vid Stockholms universitet, om den ungerska politiken:

– Kontanter och riktade bidrag kan ha en viss effekt, det vet vi från andra länder. Men den är alltid bara tillfällig. Fruktsamheten kan öka på kort sikt, kanske till och med tio år, men det räcker inte i längden.

Andra faktorer är viktigare om man vill att kvinnor ska föda fler barn, menar Livia Oláh. Som möjligheterna att kombinera föräldraskap och arbetsliv. Det handlar bland annat om billig barnomsorg av hög kvalitet.

– Så ser till exempel den svenska modellen ut. Den ger mer långsiktighet och har haft bra resultat. Om inte unga människor kan lita på staten, om de inte har förutsägbarhet, då spelar det ingen roll hur mycket pengar man delar ut.

Femåriga Zsófia och tvåårige Sándor följer med mamma Anna Pásztor till lekparken. Foto: Eva Tedesjö

I Sverige är i dag 513.000 barn inskrivna i förskolan, motsvarande över 90 procent av alla i åldern 2–5. I Ungern däremot finns bara 50.000 förskoleplatser, även om en utbyggnad till 70.000 planeras inom några år.

Siffror som dessa får många att misstänka att den ungerska familjepolitiken inte bara syftar till att fler barn ska födas, utan också till att få kvinnor att stanna hemma.

Ungern ligger näst sist av alla EU-länder i ett jämställdhetsindex som varje år publiceras av det europeiska institutet EIGE. Genusvetenskap har förbjudits som ämne på ungerska universitet. Det ungerska parlamentet ligger också i botten när det gäller kvinnorepresentation. Av de 133 ledamöter som tillhör Fidesz och det lilla koalitionspartiet KDNP är endast 11 kvinnor.

J ag kommer inte att rädda nationen. Jag kommer att rädda världen i stället

Viktor Orbán har genom åren ofta fällt nedsättande kommentarer om kvinnor. När han 2015 fick frågan om varför det bara fanns män i hans regering, svarade han att ”få kvinnor klarar den stress det innebär att vara politiker.”

Själv har den 56-årige premiärministern fem barn och tre barnbarn. Kanske är han på väg att leva upp till det talmannen László Köver, hans gamle politiske vän, i somras definierade som essensen av ”en god ungrare”:

– Det är inte bara någon som talar ungerska, det är någon som har 3–4 barn och 9–16 barnbarn som alla talar ungerska och som engagerar sig i nationens sak.

Klimatkrisen gör att det är bättre att inte skaffa barn, anser Zsuzsa Rózsavölgyi. Foto: Eva Tedesjö

Möjligen är uttalanden i den stilen kontraproduktiva. Zsuzsa Rózsavölgyi, dansaren som valt att vara barnlös, blir arg när politiker säger åt henne vad hon ska göra. Och hon menar att fixeringen vid att producera barn är fel i ett läge där klimatkrisen hotar att förändra livet på jorden.

– Jag kommer inte att rädda nationen. Jag kommer att rädda världen i stället. Om vi får färre barn är det bättre för världen, säger hon.

