Ian Haydon, 29, svimmade av coronavaccinet – men är hoppfull

Tio vacciner mot nya coronaviruset sars-cov-2 testas just nu kliniskt på människor, enligt världshälsoorganisationen WHO.

Ett av dem är kandidatvaccinet mRNA-1273, som tagits fram av forskare vid bioteknikbolaget Moderna Therapeutics och den amerikanska hälsomyndigheten National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID).

De första försöken startade i mitten av mars.

Ian Haydon bor i Seattle i nordvästra USA, där han jobbar som vetenskaplig kommunikationschef på Institute for protein design vid University of Washington. Han fick kännedom om vaccinstudien via en kollega som postade en länk till ansökningsformuläret, där bioteknikbolaget försökte rekrytera frivilliga.

När han fyllde i formuläret förväntade han sig inte att bolaget skulle höra av sig, men efter några dagar fick han ett telefonsamtal där de bad honom komma in för en läkarundersökning.

– De försökte rekrytera människor som inte hade några tidigare sjukdomar. När blodproverna kom tillbaka sade de att jag fortfarande var kvalificerad att vara med i studien så jag sade ja, säger han.

Beslutet var ganska enkelt med tanke på pandemin. Han säger att det är ganska tydligt att vi behöver ett vaccin.

– Vi kommer inte att få något vaccin om inte friska människor anmäler sig som frivilliga till kliniska studier. Jag har turen att vara vid god hälsa och råkar bo i en stad där studien ägde rum, så det verkade vara rätt sak att göra.

Trots risken för okända biverkningar tvekade han inte att ställa upp.

– Om ingen är villig att ta några risker kommer det inte att bli något vaccin.

Ian Haydon fick totalt två doser av kandidatvaccinet med ungefär en månads mellanrum. Foto: Ian Haydon

Den 8 april fick han sin första spruta.

– Det var som att ta en influensaspruta. Det gjorde inte alls ont.

Sedan fick han stanna kvar en timme på kliniken, så att han skulle vara nära sjukvårdspersonal i fall han drabbades av en allergisk reaktion – men inget hände. Han skickades hem med en termometer och en dagbok för att dokumentera hur han mådde.

– Jag blev tillsagd att dokumentera allt som hände, om jag fick ont i huvudet, ont i lederna eller kände mig illamående.

Men det enda symtomet var smärta i armen vid injektionsplatsen.

Efter en månad var det dags för andra dosen och den skulle visa sig få helt andra följder.

Det började med smärta vid injektionsplatsen. Efter ett halvt dygn kom fler symtom – feber, huvudvärk och illamående. Termometern visade som mest 39,6 grader.

– Jag försökte vila mig igenom symtomen och gick till sängs, men de blev bara värre.

Forskarna hade gett honom ett telefonnummer som han kunde ringa dygnet runt och de rådde honom att åka till en akutvårdsmottagning, där han möttes av chefsläkaren för studien.

Läkarna tog blodprover och Ian Haydon fick febernedsättande medel och dropp för att få i sig vätska, men efter ungefär två timmar fick han åka hem igen.

Han lade sig och sov. När han vaknade och gick ut i badrummet kände han sig illamående och kräktes.

– Kort efter det svimmade jag. Jag kollapsade. Som tur var så var min flickvän där och kunde fånga upp mig. Jag var bara medvetslös i några sekunder. Hon väckte mig och vi ringde studiens läkare igen för fråga vad jag skulle göra.

De sade att han borde åka tillbaka till akutmottagningen om symtomen blev värre, men febern hade redan gått ned och han bestämde sig för att stanna kvar hemma.

Till kvällen var febern borta och dagen därpå kände han sig i stort sett återställd.

– I dag mår jag fantastiskt, säger han.

Flera blodprover har tagits på Ian Haydon under studiens gång. Foto: Ian Haydon

Ian Haydon har varit öppen med att han deltar i vaccinstudien och berättat om sina erfarenheter i en rad amerikanska medier. Men fram till helt nyligen var han förtegen om biverkningarna, eftersom han inte var säker på att han verkligen hade reagerat på vaccinet.

– Det tog ett tag innan någon med säkerhet kunde säga att det som hände mig var ett resultat av vaccinet.

Han var en av dem som fick den högsta dosen, 250 mikrogram, av kandidatvaccinet.

Totalt deltog 45 personer mellan 18 och 55 år i studiens första fas. En grupp fick 25 mikrogram, en annan 100 mikrogram och resten 250 mikrogram.

Den 18 maj gick Moderna Therapeutics ut och hävdade att försöken hittills hade varit positiva. Samtliga deltagare hade utvecklat antikroppar mot viruset. Dessutom hade åtta personer, som fått antingen 25 eller 100 mikrogram, utvecklat neutraliserande antikroppar som skyddar mot viruset. Det sistnämnda testet tar längre tid att göra och därför fanns vid tillfället bara färdiga data för åtta deltagare, uppger bolaget till Bloomberg.

”Den preliminära datan för fas 1, även om det är tidigt, visar att vaccinering med mRNA-1273 framkallar ett immunsvar i storlek av det som orsakas av en naturlig infektion med start vid en så låg dos som 25 mikrogram”, säger Moderna Therapeutics medicinske chef Tal Zaks i ett pressmeddelande.

Enligt bolaget har vaccinet tolererats väl av deltagarna. En person som injicerades med den medelhöga dosen fick hudrodnad vid injektionsplatsen, medan tre personer som gavs den högsta dosen drabbades av kraftigare biverkningar. Det handlar om feber, muskelsmärta, trötthet och huvudvärk, men samtliga symtom försvann av sig själva inom en dag, uppger Moderna Therapeutics till Bloomberg.

Om allt går som planerat hoppas bolaget att vaccinet ska finnas ute på marknaden redan i januari nästa år.

Moderna Therapeutics vaccin är ett så kallat rna-vaccin. Det innebär att man sprutar in delar av genetiskt material från coronaviruset i kroppen. När genmaterialet tar sig in i cellerna börjar cellerna tillverka virusproteiner som immunförsvaret producerar antikroppar mot.

– Vi har visat att de här antikropparna, det här immunsvaret, faktiskt kan blockera viruset, säger Tal Zaks till CNN.

Det preliminära resultatet av studiens första fas har dock inte genomgått peer review, det vill säga granskats av andra forskare.

NIAID har skjutit till 483 miljoner dollar (cirka 4,6 miljarder kronor) till utvecklingen av vaccinet. Hälsomyndigheten uppger att de väntar tills de har mer konkreta data innan de publicerar dem i en rapport, men chefen Anthony Fauci tycker att resultatet hittills är lovande. Nivåerna av de neutraliserande antikropparna verkar vara tillräckligt höga för att ha en skyddande effekt, menar han.

Anthony Fauci på en presskonferens i Vita huset i april. Foto: Alex Brandon/AP

Samtidigt betonar Anthony Fauci att åtta personer är ett litet underlag.

– Det är anledningen till att jag lägger band på min entusiasm, men jag är ändå försiktigt optimistisk, sade han till New York Times för drygt en vecka sedan.

Ian Haydon vet ännu inte om han har producerat skyddande antikroppar mot viruset. Han är färdig med sprutorna och nu kommer forskarna att övervaka hans hälsa i flera månader framöver.

Trots den kraftiga reaktionen på vaccinet ångrar han inte att han deltog i studien.

– Det som hände mig var inte trevligt, men det är exakt det som en fas-1-studie är till för. Även om jag hade en otrevlig upplevelse kommer det förhoppningsvis att hjälpa forskare med information och skynda på framställningen av ett säkert och effektivt vaccin.

