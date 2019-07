Ilhan Omar svarar på Trumpsupportrarnas skanderande

– Dessa vänsterideologer ser vårt land som en ondskans makt. De älskar inte vårt land. Jag tror att de i vissa fall hatar vårt land. Vet ni vad? Om de inte älskar det, säg åt dem att lämna det, sade Donald Trump till dånande applåder.

Åtta tusen Trumpsupportrar hade samlats i Williams Arena at Minges Coliseum, Greenville, på onsdagskvällen för att lyssna på sin president. Tillställningen var av det slag som Trump regelbundet genomfört på olika platser i landet under sin tid som statschef, politiska evenemang som annars brukar synas under valrörelser.

Flera uttalanden om Ilhan Omar följdes av burop och sedan ”Skicka tillbaka henne!” i kör varpå presidenten backade från mikrofonen för att låta det pågå.

Publiken jublar när Donald Trump talar i Greenville, North Carolina. Foto: Carolyn Kaster/AP

Slagordet är en direkt referens till Trumps mycket uppmärksammade serie twitterinlägg från i söndags då han gick till angrepp mot de demokratiska ledamöterna i representanthuset, Rashida Tlaib, Ayanna Pressley, Alexandria Ocasio-Cortez och Ilhan Omar. Deras position som oppositionspolitiker kallar han USA-fientlig och om USA inte passar dem kan de ”åka tillbaka”, menar han.

Trumps uttalanden har väckt extra starka reaktioner för att ”hem” för samtliga just är USA. Omar är visserligen född utomlands, men hon har varit amerikansk medborgare sedan 2000 då hon hade varit somalisk krigsflykting i landet i åtta år, varav fem med asyl. Efter två år som ledamot i Minnesotas representanthus vann hon i höstas med 78 procent sitt distrikts plats i USA:s representanthus.

”Jag är där jag hör hemma, i folkets hus, och det får ni bara till att hantera”, kommenterade Omar på Twitter. Hon följde upp med att citera en vers ur Maya Angelou-dikten ”And still I rise”, som har budskapet att hur mycket än hennes belackare attackerar henne kommer hon ändå att resa sig.

Den infekterade debatten som pågått sedan i söndags har lett till att representanthuset röstat genom en resolution som fördömer Trumps språkbruk på Twitter som rasistiskt. I texten påminner underhuset om att USA ända sedan grundandet uttalat profilerat sig som en fristad för flyktingar och man skriver att utan denna öppenhet mot omvärlden ”skulle vårt ledarskap i världen snart gå förlorat”.

Presidentens utspel har väckt uppskattning långt ut på yttersta högerkanten och hans partikamrater i kongressen har fått oppositionens kritik för att vara rasistiska medlöpare – bara fyra republikaner röstade för resolutionen. ”Republikanska ledares och folkvaldas tystnad är precis lika illa”, skriver konservativa juristen George Conway i Washington Post medan hustrun och Trumprådgivaren Kellyanne Conway försvarat presidenten med att bland annat kalla de fyra demokratiska kvinnorna för ”landets mörka baksida”.

President Donald Trump gör entré på Williams Arena i Greenville. Foto: Carolyn Kaster/AP

Även det ordvalet har väckt kritik för att vara rasistiskt, men mest fokus ligger ändå på uttryck som ”åk hem” eller ”åk tillbaka”. Förklaringar som att Trump skulle ha menat ”hem till sina distrikt” har inte fått något vidare gehör hos kritikerna.

