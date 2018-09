Indien inleder militärt samarbete med USA

Det bilaterala mötet ägde rum i den indiska huvudstaden New Delhi, och de fyra ministrarna var nöjda med utgången.

Under samtalen diskuterades terrorismbekämpning, visumregler och och utökat militärt samarbete. Detta ledda till att Indien och USA skrev under samarbetsavtalet Comcasa, som står för Communications, Compatibility, Security Agreement. Comcasa innebär bland annat att indierna får tillgång till amerikansk militär kommunikationsteknik som kan krypteras. Tidigare har de båda ländernas försvarsmakter fått använda öppna kommunikationskanaler, rapporterar den indiska tidningen The Times of India.

– Vi stöttar Indiens framväxt, säger Mike Pompeo, USA:s försvarsminister, till brittiska The Financial Times och kallar avtalet för en ”milstolpe” i de båda ländernas relationer. Även Indiens försvarsminister Nirmala Sitharaman uppger att militärsamarbetet är nyckeln till fortsatt samarbete mellan länderna och säger till tidningen att gemensamma militärövningar till havs, på land och i luften kommer att hållas med USA:s försvarsmakt nästa år.

I och med USA:s handelskrig med Kina anser politiska bedömare nu att USA stärker sitt inflytande i Indiska oceanen-regionen med det nya avtalet.

Det militära samarbetsavtalet öppnar även upp för kommande vapenaffärer. Den amerikanske generallöjtnanten Charlie Hooper, som är ansvarig för USA:s vapenexport, uppger för The Financial Times att det diskuterades försäljning av ”många, många vapensystem” till Indien, utan att göra några förtydliganden. Förra året köpte Indien vapensystem från USA till ett värde av 15 miljarder dollar.

Men enligt en annan amerikansk tjänsteman som tidningen pratat med efterfrågar Indien avancerade drönare, helikoptrar och stridsflygplan. Indien har redan köpt transportflygplan, helikoptrar och patrullflygplan från USA. Flygplanstillverkaren Lockheed Martins stridsflygplan F-16 och F-18 är intressanta enligt tjänstemannen.

Svenska förvarskoncernen Saab har under en längre tid uppvaktat Indiens premiärminister Narendra Modi för att bland annat kunna sälja Jas 39 Gripen-plan till indiska flygvapnet, men än så länge är det okänt hur de samtalen går.

