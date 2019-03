Indisk klinik misstänks för smuggling efter att embryon hittats i resväska

Efter att mannen gripits i fredags berättade han för polisen att behållaren med embryon skulle till en välkänd IVF-klinik i Mumbai, och sade även att han genomfört samma typ av leverans flera gånger tidigare under de senaste 18 månaderna.

En källa vid landets underrättelsetjänst säger till The Indian Express att de ”sökt igenom klinikens kontor och fann komprometterande dokument relaterad till embryosmuggling”. Sms i den gripne mannens telefon pekar också mot kliniken och när polisen iscensatte en övervakad leverans togs behållaren med embryon emot av klinikens chef.

I Indien är det olagligt att importera mänskliga embryon, förutom för forskningssyften. I övrigt bitvis slapp och oklar lagstiftning gällande assisterad reproduktion samt låga kostnader gör dock landet till en populär destination för utlänningar som vill ha olika former av fertilitetstjänster, skriver The Times of India.

I Malaysia, hemlandet för den gripne mannen, är det dessutom olagligt med surrogatfödsel enligt islamisk lag. Experter tror därför att malaysiska par i stället exporterar sina embryon till Indien, skriver Indian Express. Kommersiell surrogatfödsel är dock olaglig i landet.

Kliniken i fråga har nekat till alla anklagelser om smuggling. Chefens advokat Sujoy Kantwalla säger enligt Indian Express att klinikens övervakningskameror stängdes av under polisens genomsökning och att chefen inte fått kopior på de påstått komprometterande dokumenten som togs. Han menar att det rör sig om en ”konspiration skapad av personer som kan inkludera konkurrenter”.