Ingen ände på Mays elände

På torsdagen chockades den brittiska regeringen av strömavhopp. Två ministrar och två statssekreterare lämnade Mays kabinett, missnöjda med det Brexit-avtal hon på onsdagskvällen hävdat att samtliga i kabinettet stod bakom.

Det är inte första gången det stormar kring Mays regering. Här är några av de mest dramatiska händelserna under hennes period som premiärminister.

23 juni 2016: Det är här dramatiken börjar, när brittiska folket, med minimal marginal, röstar för att lämna EU. Direkt efter omröstningen meddelar premiärminister David Cameron att han avgår. Cameron hade initierat folkomröstningen pressad av EU-kritiska partimedlemmar och EU-skeptiska partiet Ukips framgångar. Han satsade allt på ett kort och hoppades få mandat från folket att omförhandla villkoren för britternas EU-medlemskap. Det blev nej.

11 juli 2016: Theresa May utnämns till David Camerons ersättare på premiärministerposten och tar därmed på sig rollen att föra Storbritannien ut ur EU. May, som var inrikesminister i Camerons regering, stod i folkomröstningen på den sida som ville stanna kvar i EU. Nu meddelar hon att ”Brexit means Brexit”.

29 mars 2017: Dagen är kommen, efter omröstning i det brittiska parlamentet, lämnar Storbritannien formellt in brevet som sätter igång ”artikel 50”, paragrafen som innebär att Storbritannien formellt startar förhandlingarna om att lämna EU.

28 april 2017: Efter att gång på gång ha avfärdat behovet av att utlysa allmänna val svänger May. Val kommer att hållas 8 juni, meddelar hon. Förhoppningen är att öka det konservativa partiets majoritet i parlamentet och därmed stärka musklerna i Brexit-förhandlingarna.

8 juni 2017: Valet blir en flopp för May. I stället för att stärka Tories läge förlorar partiet majoriteten i parlamentet. För att fortsätta regera tvingas partiet ta stöd av det nordirländska lojalistiska partiet DUP. Det ska visa sig bara göra det svårare för May i de fortsatta förhandlingarna om Brexit. DUP är hårdföra i frågan om Nordirland och kommer att motsätta sig alla speciallösningar som innebär att Nordirland behandlas annorlunda än resten av Storbritannien. Redan nu börjar spekulationer om att May kommer att tvingas avgå. ”Hon är som ett vandrande lik”, kommenterade tidigare finansministern George Osborne.

10 juni 2017: Direkt efter valet börjar avhoppen från Mays innersta krets. Två av hennes närmaste rådgivare, Nick Timothy och Fiona Hill, avgår. Flera följer efter under sommaren.

14 juni 2017: Branden i Grenfell Tower, ett höghus i västra London, är bara en av många skandaler som kommer att kantra Mays andra period som premiärminister. Brexitförhandlingarna går trögt och under året har Storbritannien drabbats av flera terroristattacker. May besöker Grenfell Tower efter branden men kritiseras hårt för att inte prata med någon av de boende som överlevde.

4 oktober 2017: Theresa May försöker samla styrkorna vid Tories partikonferens. Det mesta går åt skogen. Under talet plågas hon av ständiga hostattacker, en komiker rusar fram med krav på hennes avgång och bokstäver faller bort från konferensens slogan: bygga ett land som fungerar för alla. May blir ett tacksamt objekt att håna, och den brittiska pressen är snabba på bollen.

8 november 2017: Ministrar fortsätter att falla bort från regeringen. Under hösten har försvarsministern Michael Fallon avgått. 8 november lämnar biståndsministern Priti Patel in sin avskedsansökan sedan det framkommit att hon i hemlighet träffat högt uppsatta i Israels regering.

29 mars 2018: Parlamentet röstar efter flera månaders debatt igenom en lag som fastslår att ”Brexit day” infaller 29 mars 2019. Drottning Elizabeth II signerar.

6 juli 2018: May får med sig sin regering på att Storbritannien och EU i förhandlingarna ska sikta på ett frihandelsavtal och att banden mellan de båda framöver ska vara nära. För nära tycker kritikerna och bara två dagar efter beskedet kastar Brexitministern David Davis in handduken. May ger bort för mycket, för lättvindigt, tycker han. Dagen efter avgår den yvige och kontroversielle utrikesministern Boris Johnson. Nu börjar spekulationerna om att Johnson är ute efter att ta över efter May. I sitt avskedsbrev varnar Johnson för att Storbritannien är på väg att bli en koloni till EU.

13 november 2018: Efter nattmanglingar i Bryssel meddelar May att man har kommit överens med EU om första steget i Storbritanniens utträde. Det vill säga de tekniska detaljerna, som medborgares rättigheter och gränsen mellan Nordirland och Irland. Därmed skulle fältet öppna sig för steg två, förhandlingarna om ett handelsavtal mellan Storbritannien och EU.

14 november 2018: May presenterar planen för sitt kabinett inne på 10 Downing Street. Efter många timmar, och uppenbarligen hårda diskussioner, kommer May ut. I ett återhållsamt möte med pressen förklarar hon att hela regeringen ställer sig bakom avtalet. Kritiken kommer snabbt, från både höger och vänster. Brexitörerna anser att banden med EU är alltför nära och varnar för att övergångsperioden, där Storbritannien blir kvar i EU:s tullunion, aldrig kommer att ta slut. Enligt planen ska den vara till ända 31 december 2020. Men om båda parter är överens kan den förlängas. Avtalet kommer inte passera parlamentet, kraxar olyckskorparna.

15 november 2018: Det visar sig att uppslutningen i regeringen inte var så god som May ville göra gällande. Under några timmars tid avgår två ministrar och två statssekreterare, varav de tyngsta är Brexitminister Dominic Raab och pensionsminister Esther McVey. Alltfler tvivlar nu på att May får igenom Brexitavtalet genom parlamentet och tror att Storbritannien kan tvingas lämna EU utan ett avtal. Än en gång spekuleras också i Mays avgång på premiärministerposten. I parlamentet försöker May försvara avtalet genom att varna för kaos om Storbritannien kraschar ut ur EU. Men kritiken kom från alla håll. Nu återstår mindre än fem månader tills Storbritannien 29 mars ska lämna EU. Förvirringen är nästan lika stor som när processen inleddes. Och för May är turbulensen konstant hög. Sedan hon blev premiärminister har nu nära 20 högt uppsatta personer, varav flera tunga ministrar, lämnat regeringen. De allra flesta på grund av Brexit.