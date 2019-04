Ingmar Nevéus: Högerpopulisternas gest chockade Estland

Scenerna på måndagseftermiddagen i Riigikogu, det estniska parlamentet, fick många att höja på ögonbrynen.

När landets nya regering skulle sväras in uppträdde president Kersti Kaljulaid i en tröja med texten ”Sona on vaba”, vilket betyder ”ordet är fritt”. En stund senare, när den nya utrikeshandelsministern Marti Kuusik skulle svära sin ed, lämnade hon salen.

Presidentens agerande var en tydlig markering mot Ekre, det högerpopulistiska partiet som nu tar plats i landets regering med fem ministerposter.

President Kersti Kaljulaid bar en tröja med texten ”ordet är fritt” som en protest mot nya regeringspartiet Ekre. Foto: Ints Kalnins/Reuters

Partiet är EU-skeptiskt, invandringskritiskt och vill riva upp en reform som har infört partnerskap för homosexuella i Estland. Det har också ett bagage av rasism och antisemitism. Blivande finansministern Martin Helme har sagt att ”Estland ska vara ett vitt land” och nyvalda parlamentsledamoten Ruuben Kaalep har haft flitiga kontakter med vit makt-rörelser i andra länder.

Men det presidenten protesterade mot var dels den nye Ekre-ministern Kuusik, som utreds för misstänkt misshandel av sin exfru. Dels, och framför allt, vad hon uppfattar som odemokratiska tendenser i Ekre.

Partiledaren Mart Helme – far till Martin Helme – upprepar ofta att han ser regeringarna i Ungern och Polen som förebilder. Och när den yngre Helme nyligen krävde att ”tendentiösa” journalister inom public service-bolaget ERR skulle sparkas såg många en parallell till dessa länder, där statsstyrda medier har förvandlats till rena propagandaorgan för regeringen medan ”illojala” medarbetare har rensats ut.

Precis som sina förebilder Viktor Orbán och Jaroslaw Kaczynski är far och son Helme arga på journalister som ställer kritiska frågor till högerpolitiker. Dessa pekas genast ut som vänster eller rent av kommunister och man efterlyser ”balans” – vilket i praktiken innebär att stryka medhårs.

Nyligen lämnade den kände journalisten Ahto Lobjakas ERR-stationen Raadio 2 just med hänvisning till press från den tillträdande regeringen.

”Jag fick inte sparken. Jag fick ett val mellan självcensur och att avgå”, skrev han på Facebook i lördags.

”Någonting förändrades efter valet. Det frågades efter mindre konfrontation, mer fokus på den nya koalitionens program… Vikten av ‘balans’ betonades. Logiskt sett borde det innebära att vi måste hitta rasister, antisemiter och nynazister också i andra partier”, skrev Lobjakas med hänvisning till avslöjanden om Ekre.

I valet den 3 mars nådde Ekre 17,8 procent av rösterna och blev landets tredje största parti. Det var siffror partiet aldrig varit i närheten av förut, och trots att de flesta etablerade partier svurit att inte samarbeta med Ekre befinner det sig nu i regeringen tillsammans med Centerpartiet och Fäderneslandet, ett moderat nationalistparti.

När far och son Helme kom in till måndagens ceremoni gjorde de båda en triumferande ok-gest med händerna, vilket hamnade på foton som snabbt spreds i sociala medier.

Gesten, med tummen och pekfingret formade som en ring och övriga fingrar spretande, har nämligen under de senaste två åren allt mer kommit att användas av högerextremister och vita rasister världen över. Exempelvis gjorde Brenton Tarrant, den misstänkte terroristen som mördade 50 människor i nyzeeländska Christchurch, just denna gest när han fördes in i en rättssal efter dådet.

Toomas Hendrik Ilves, tidigare estnisk president, hörde till dem som reagerade på gesten, precis som förre statsministern Carl Bildt som skriver på Twitter att han är ”genuint oroad”.

Debatten kring Ekre har bara börjat, och den vanligtvis fridfulla politiska scenen i Estland kan se fram emot några stormiga år.