Inspelade samtal från Vita husets innersta väcker säkerhetspolitisk oro

Omarosa Manigault-Newman, som var en högt uppsatt rådgivare och assistent till Donald Trump i Vita huset, lyckades smuggla in sin telefon för att spela in samtal med presidenten och hans stab under flera viktiga möten. Bland annat spelade hon in samtal i Vita husets Situation Room, där de mest känsliga mötena kring amerikansk säkerhetspolitik sker.

Situation Room kontrolleras av de amerikanska underrättelsetjänsterna och ska ha de hårdaste säkerhetskraven i Vita huset. Att Manigault-Newman lyckades spela in samtal där väcker allvarliga frågor om att Vita husets säkerhetsregler kan ha äventyrats, vilket kan innebära att flera besökare och utländska regeringar också spelat in samtal med presidenten och hans stab.

– Faktumet att inspelningen existerar är chockerande. Att det hände i det säkraste rummet i Vita huset strider mot de strikta interna regler som förbjuder osäkra apparater i rummet. Målet med dessa regler är förstås att försäkra sig om att inga utländska aktörer eller spioner kan lyssna på eller spela in känslig information, säger Juliette Kayeem, säkerhetspolitisk expert och lärare på Harvard Kennedy School, till CNN.

Under ett år arbetade Omarosa Manigault-Newman, som är en av Donald Trumps närmaste rådgivare, med den högsta lönen för en sådan tjänst, 179.000 dollar. Manigault-Newman var tidigare främst känd för sitt nära samarbete med Trump i tv-serien “The apprentice” och saknar tidigare politisk erfarenhet.

På måndagen offentliggjorde Manigault-Newman även en ny ljudinspelning från ett samtal med president Trump, där han ringde upp henne strax efter att hon avskedats i vintras. Trump påstår sig vara helt ovetande om varför hon fått sparken. Det är oklart om inspelningen visar att Trumps stab är så oorganiserad att presidenten inte vet vad som pågår, eller om presidenten ljuger för sin tidigare medarbetare. Manigualt-Newman verkade själv luta åt den senare teorin.

– I det här Vita huset ljuger alla hela tiden. Presidenten ljuger för det amerikanska folket, Sarah Huckabee Sanders ljuger varje dag, sade Manigault-Newman i en tv-intervju på måndagen.

Manigault-Newman hävdar även att hon erbjöds 15.000 dollar i månaden för att hålla tyst om tiden i Vita huset. I en ny bok påstår hon att flera andra medarbetare som lämnat Vita huset erbjöds liknande summor och accepterade dem, bland annat Sean Spicer, Trumps tidigare talesperson. Spicer förnekar själv detta.

Trump gick på måndagen till grovt personangrepp på Manigault-Newman och kallade den långvariga medarbetaren elak och opålitlig. Vita huset har vidtagit åtgärder för att med juridiska medel försöka stoppa Manigault-Newman från att sprida fler ljudinspelningar från tiden i Vita huset.