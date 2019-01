Inspelning av ”ljudvapen” i Kuba kan ha varit högljudda syrsor

I november 2016 rapporterade ett antal diplomater vid den amerikanska ambassaden i Havanna hur de drabbats av illamående, yrsel och hörselnedsättning. USA beslutade senare att ta hem en stor del av personalen och att utvisa på kubanska diplomater.

Några av de amerikanska diplomaterna lyckades spela in det ljud som de trodde låg bakom deras problem. Ett ljud som nu har analyserats av två forskare som jämfört ljudet på inspelningen med ljud från insekter.

Och ljudet stämde i det närmaste exakt med det från en syrsa – Anurogryllus celerinictus. En typ av syrsa som kan frambringa ett mycket högt och irriterande ljud.

– Det råder en hel del diskussion bland medicinska forskare om vad för fysiska skador, om ens några, som dessa individer kan ha drabbats av, säger Alexander Stubbs vid University of California i Berkeley som tillsammans med sin kollega Fernando Montealegre-Z vid University of Lincoln i Storbritannien ligger bakom rapporten, i en intervju ned New York Times.

Stubbs beskriver syrsornas ljud som så högt att ”det kan höras i en lastbil som kör 70 kilometer i timmen på en motorväg”.

Forskarnas rapport har ännu inte publicerats i någon vetenskaplig tidskrift utan lagts ut på en webbplats för vetenskapliga rapporter.

Forskarna själva utesluter inte att det som spelats in av diplomaterna och det som kanske har drabbat dem är två skilda saker:

– Det är absolut tänkbart att de insjuknade av någon helt annan orelaterat sak som inte var en ljudattack, eller att de blivit måltavlor på något annat sätt, säger Alexander Stubbs till New York Times.

I rapporten är forskarna inne på att det kan röra sig om något som inte har med ett vapen att göra och rekommenderar att gå vidare med att utreda även ”potentiella psykogena effekter, samt möjliga fysiologiska förklaringar som inte är relaterade till soniska attacker”, alltså psykiska eller psykosociala orsaker.

Den amerikanska federala polisen FBI konstaterade i en rapport för ett år sedan att man inte hittat några bevis för att diplomaterna utsatts för ett ljudvapen.

En av de läkare som undersökt de amerikanska diplomaterna, doktor Douglas Smith, påpekar att några av dem han undersökt inte hört något ljud över huvud taget medan andra har beskrivit andra typer av ljud.

– Dessa patienter har gått igenom mycket. Och jag vill veta vad det rör sig om för ljud, men för oss är det viktigare att kunna göra något åt det som händer i deras hjärnor, säger Smith, som leder Center for Brain Injury and Repair vid University of Pennsylvania till tidningen.

Diplomaterna i Havanna är inte de enda som säger sig misstänka att de utsatts för ett ljudvapen. I juni 2018 kom liknande rapporter från Kina och miljonstaden Guangzhou. Under flera månader ska amerikanska myndigheter ha misstänkt att deras diplomater utsatts för något som gett dem skador som liknar ”en hjärnskakning eller en mindre hjärnskada”, skrev New York Times som citerade det amerikanska utrikesdepartementet.

USA:s utrikesminister Mike Pompeo konstaterade under utfrågning i representanthuset i maj förra året att händelserna i Kina liknade de som inträffade i Kuba.

Här är ljudet som diplomaterna spelade in:

Forskarna har jämfört detta med ljudet från en grupp Anurogryllus celerinictus-syrsor och menar att likheterna är slående. Den skillnad som ändå finns kan förklaras med att ljudet spelades in inomhus, säger forskarna, vilket förändrar det något.

