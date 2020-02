Instängda på kryssningsfartyget försöker hålla modet uppe

Kryssningsfärjan Diamond Princess har sedan den 3 februari befunnit sig i karantän. 2.666 kryssningsresenärer och 1.045 personer som arbetar på fartyget har sedan dess inte fått lämna färjan, som egentligen skulle ha anlänt sin slutdestination Yokohama för sex dagar sedan.

Det var efter att en 80-årig manlig passagerare gått av i Hongkong och testats positiv för det nya coronaviruset som fartyget försattes i karantän av japanska myndigheter inför sin ankomst vid slutdestinationen Yokohama. Då hade kryssningsfartyget, som lämnade Yokohama den 20 januari lagt till i bland annat Hongkong, Vietnam och Taiwan under resan.

Resenärer står på sina balkonger på kryssningsfartyget i Yokohamas hamn. Foto: Charly Triballeau/AFP

För resenärerna innebär karantänen att de hålls i sina hytter utan möjlighet att lämna skeppet. På måndagen offentliggjorde kryssningsföretaget att ytterligare 66 personer blivit smittade – vilket innebär att 136 personer ombord har blivit sjuka. Men det är bara 336 passagerare som har testats för sjukdomen. I stället för att testa alla har passagerarna tilldelats en termometer för att dagligen ta tempen på sig själva.

– Det här är inga nyheter som någon av oss ville få. Men vi har fått veta att det inte var oväntat i och med att vi är tidigt in i vår karantänperiod på 14 dagar, sade fartygets kapten i ett meddelande till resenärerna när de nya smittofallen offentliggjordes i färjans högtalare.

Under de sex dagarna instängda i sina hytter har ett antal passagerare tagit till sociala medier för att både vädra sin frustration – och berätta om vardagslivet på färjan. De beskriver en situation som består både av en växande oro för smittan, och en tillvaro med bland annat tre måltider per dag, tillgång till tidningar på 36 olika språk, aktivitetskit för barn och 80 filmalternativ att titta på. Under de senaste dagarna har passagerare med rum utan balkong – och ibland även utan fönster – fått möjlighet att ta dagliga exkursioner på ytterdäck.

Människor i skyddsdräkter lämnar kryssningsfartyget. Foto: Charly Triballeau/AFP

Matthew Smith, en av dem som i sociala medier beskrivit tillvaron på färjan, har tagit för vana att beskriva vilka rätter och dryckesalternativ som serverats honom och hans fru under tiden i karantän.

Han verkar ta den påtvingade karantänen med ro. På måndagen konstaterade han på sitt twitterkonto hur ytterligare 66 nya fall identifierats ombord – men han skrev också:

”Jag tycker synd om de människorna, men eftersom livet går vidare så är här vår lunch: potatissallad, någonting med tre bönor, och fläskadobo. Och Coca Cola! Inget att klaga på där.”

https://twitter.com/mjswhitebread/status/1226772121302384641?s=20

Men det ökade antalet smittade har också skapat stor oro bland passagerarna på färjan. Särskilt eftersom resenärerna inte vet om smittan kan spridas genom de som tillhandahåller den mat de får levererad tre gånger per dag.

– Ingen kan säga något säkert. Det finns inget vetenskapligt underlag för att det inte sprids genom de som hanterar maten eller de som levererar maten – även om de bär plasthandskar, sade Gay Courter, en av resenärerna på fartyget som gick ombord kryssningen tillsammans med sin man, till New York Times.

Enligt japanska hälsodepartementet kommer karantänen att avslutas den 19 februari – om inget oväntat sker. Under tiden utanför Yokohama har fartyget tagit emot både läkemedel och läkare och sjuksköterskor. Flera av de sjuka har evakuerats till lokala sjukhus.

Resenärerna har också fått munskydd distribuerade. Under deras dagliga turer till ytterdäck har de instruerats att bära munskydden – och hålla minst en meters avstånd till varandra.

Flera resenärer har oroat sig för hur de ska hantera andra sjukdomar än det nya coronaviruset.

– Mannen bredvid oss har diabetes så han är orolig över sina läkemedel. Andra människor har försökt hålla modet uppe, säger Cheryl Molesky till Deutsche Welle.

Diamond Princess har ankrat i Yokohama, där resenärerna och personalen kommer att vara i karantän till den 19 februari. Foto: Charly Triballeau/AFP

Efter att resenärerna från börjat vittnat om en kaotisk struktur kring måltider och information har flera senare berättat om hur personalen ombord gör allt för att deras tillvaro på färjan ska löpa på så smärtfritt som möjligt.

Under de senaste dagarna har de resenärer som mått dåligt psykiskt av karantänen fått krisstöd som de kan ringa direkt från sina hytter.

Den kinesiska resenären Yardley Wong twitteruppdaterar om läget på båten.

”60 till. Blodtrycket är högt. Stress och stark ångest,” skriver Yardley Wong på måndagsmorgonen.

https://twitter.com/yardley_wong/status/1226752773607186432?s=20

Även personal ombord på skeppet har börjat oroa sig för smittan. I en video säger en av medarbetarna på fartyget att de börjar bli ”extremt rädda”.

– Vår önskan är att segregera personalen från de infekterade, säger Binay Kumar Sarkar och ropar efter hjälp från bland andra Indiens premiärminister.

https://twitter.com/BinayKumarSark5/status/1226852321495117824

Han är en av 160 medarbetare som kommer från Indien, och ber i videon både indiska myndigheter och FN om hjälp. Han beskriver en oro över att bara personer som har en temperatur på över 37,5 grader testas för viruset.

– Om Japan inte kan hantera situationen – be om hjälp. FN och Indiens regering borde göra något så snart som möjligt och hjälpa till att segregera oss, säger han.

67-åriga Carol Montgomery är en av de resenärer som sitter fast på färjan tillsammans med sin man. Hon beskriver för New York Times hur många passagerare under karantänen har funderat på de olika aktiviteter, som att se en opera, de gjorde under kryssningen, och om de varit i kontakt med någon som skulle kunna bära på viruset.

– Mina perspektiv på allt har förändrats. Från ”Det var kul” till ”Varför i helvete var jag där?” säger hon till tidningen.

Människor i munskydd vistas på däck på kryssningsfartyget. Foto: Sadayuki Goto/AP

Princess Cruises vd Jan Swartz sade på lördagen att gästerna och personalen ombord på båten är i fokus för hela deras organisation.

– I den här situationen, som saknar motstycke, arbetar det japanska hälsodepartementet tillsammans med oss för ytterligare förbättringar, och godkänner nya procedurer medan vi anpassar våra processer till de unika utmaningarna den här situationen ställer oss inför, sade hon i ett uttalande.

På söndagen gick fartygets bolag Princess Cruises ut och lovade att alla ombord kommer att få pengarna tillbaka för resan – inklusive för resa till och från kryssningsfartyget och för utflykter de gjort. De kommer också att få möjlighet att boka en ny kryssning.