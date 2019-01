Iran säger sig vara redo för ”avgörande strid” med Israel

Natten till söndagen avfyrade Israel missiler mot Damaskus flygplats, minuter innan ett iranskt transportflygplan skulle landa. Planet, enligt syriska oppositionskällor, vände och flög tillbaka till Iran.

På lördagen, då tiotusentals turister befann sig i norra Israel för att beskåda det nya snötäcket, svarade Iran med en markrobot mot området. Den sköts ned av det israeliska missilförsvaret.

De omfattande israeliska attackerna mot iranska mål i Syrien natten till måndagen var enligt officiella talesmän ett svar på Irans missilattack. Under en timme bombades iranska mål kring Damaskus, flera av dem inne på syriska baser. Innan dess hade Israel meddelat den syriska regeringen att om dess luftvärn besköt de israeliska planen skulle Israel attackera luftvärnsbatterierna.

Syrierna ignorerade det israeliska hotet och sände skurar av SAM-missiler mot de israeliska planen – varpå israelerna slog ut ett par syriska luftvärnsramper. I och med detta hettas relationerna Israel-Ryssland samtidigt upp, eftersom de ryska systemens oförmåga att freda det syriska luftrummet generar Moskva. I en rysk bulletin meddelades att fyra syrier dödats av de israeliska missilerna, men att de allra flesta av dessa skjutits ned. Syriska oppositionskällor uppger att elva syrier dödades.

Israel har för första gången skärpt tonen mot Moskva. Bilder över förstörda iranska installationer publicerades på måndagen, för att illustrera att Israel inte hämmas av det ryska robotförsvaret. I en kommuniké underströk Jerusalem att den iranska markroboten mot norra Israel avfyrats från ett område president Putin lovat Israel att hålla fritt från iranska styrkor.

Den iranska regimen är pressad. Den vill visa omvärlden att de amerikanska sanktionerna inte fått den på knä. Irans styrkor i Syrien, som hör till revolutionsgardet och inte till det reguljära försvaret, står under ”den högste ledaren” Ali Khameneis, inte president Rohanis, befäl. Under det senaste året har dessa styrkor tagit oerhört mycket stryk under israeliska attacker, ”över tusen” enligt Israels avgående ÖB.

Ryssland har förbjudit Iran att komma närmare än 40 kilometer inpå den israeliska gränsen, men har gjort ett undantag för Damaskus-området. Det stör inte Putin att både Israel och Iran får betala ett pris för sin inblandning i landet där Putin vill vara ensam främmande makt.

Huvudvärken för hans del är som sagt att Israels teknologiska övertag är usel reklam för Syriens och Irans ryska vapen. Ryssland kan ge syrierna modernare luftvärnssystem, men om också dessa visar sig otillräckliga mot Israels och USA:s teknologi skadas en av dess viktigaste exportnäringar.

