Irans president varnar Trump att dra sig ur kärnavtalet

– USA skulle få ångra ett sådant beslut, säger Rouhani i Irans statstelevision skriver Reuters.

Donald Trump har varit mycket kritisk mot avtalet som han har kallat det ”the worst deal ever”, och som han lovade att skrota i sin valkampanj.

Att Trump överväger att dra sig ur Iranavtalet oroar de övriga avtalspartnerna – de fem permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsråd (Ryssland, Kina, Frankrike och Storbritannien) samt Tyskland.

USA omförhandlar regelbundet avtalet och den 12 maj löper tidsfristen ut för ett besked från Trump. Såväl Frankrikes president Macron som Tysklands Angela Merkel har nyligen varit på besök i USA för att försöka övertala Trump att inte dra sig ur.

Nu har president Rouhani gett sin syn på situationen, skriver nyhetsbyrån Reuters.

I ett tv–sänt tal på söndagen uppgav Rouhani att det finns en beredskap i landet vilket beslut USA än väljer att fatta. Samtidigt varnade han Trump om att ett avhopp skulle kunna få negativa konsekvenser.

– Vi är förberedda vilket beslut Trump än fattar om kärnenergiavtalet, sade Rohani.

Avtalet, som skrevs 2015, innebär bland annat internationell insyn i det iranska atomenergiprogrammet i utbyte mot att sanktioner mot Iran lättas.

För Iran innebär lättade sanktioner att ekonomin i landet kan förbättras. Men hotet att avtalet ska rivas upp bidrar till osäkerhet och att investeringar i landet inte kommer igång.

I helgen har Trump även haft ett telefonsamtal med Storbritanniens premiärminister Theresa May där de tog upp Iranavtalet. Trump betonade då ”sitt engagemang för att se till att Iran aldrig får kärnvapen”, enligt Vita huset.