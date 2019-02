Islamska extremister som reser utomlands för att delta i krig och terror är inget nytt fenomen. Inte heller att de återvänder till sina hemländer.

Hur frågan hanterats i närtid förskräcker. På 1980-talet var Afghanistan ockuperat av dåvarande Sovjetunionen. Unga radikala islamister från Mellanöstern och Nordafrika reste till det islamdominerade Afghanistan för att strida mot ”de gudlösa bolsjevikerna”.

När Röda armén drog sig tillbaka ur Afghanistan 1989 återvände många jihadistveteraner till sina hemländer. De tog sin våldstillvända övertygelse med sig. Saudiern Usama bin Ladin grundade al-Qaida. Abu Musab al-Zarqawi åkte hem till Jordanien och lade grunden till Islamiska staten.

När IS ”kalifat” i Syrien och Irak nu ligger i spillror riskerar mönstret att upprepas. Skillnaden den här gången är att de jihadister som frivilligt anslutit sig till IS inte bara kommer från Mellanöstern- och Nordafrikaregionen.

Av de frivilliga som anslöt sig till IS mellan 2013 och 2018 hörde nästan 6.000 hemma i Västeuropa, visar en rapport från det brittiska forskningsinstitutet International Centre for the Study of Radicalisation (ICSR). Drygt 1.900 av dem kom från Frankrike, 960 av de frivilliga reste från Tyskland, 850 från Storbritannien. Cirka 300 av terrorresenärerna kommer från Sverige.

Uppskattningsvis 1.500 av IS-anhängarna är kvinnor eller barn. En EU-studie från 2016 hävdar att kvinnornas underordnade roll inom IS delvis är en myt. I ”kalifatets” självutropade huvudstad Raqqa fanns exempelvis en kvinnlig poliskår, al-Khansaa-brigaden, som handgripligen såg till att den av IS påbjudna moralen och klädkoden upprätthölls. Barn så unga som nio år har drillats i IS militära grundutbildning.

De europeiska länderna har brottats med återvändarproblemet i flera år. Men frågan ställdes ytterligare på sin spets av USA:s president Donald Trump härom dagen.

I ett meddelande via Twitter krävde Trump att Europa tar hand om de cirka 800 jihadister som tagits till fånga under slutstriden om IS-enklaven Baghouz vid den syrisk-irakiska gränsen. IS bekämpas av Syriska demokratiska styrkorna (SDF), en allians stödd av USA där syriska kurder dominerar.

De amerikanska stödtrupperna i Syrien – cirka 2.000 specialsoldater – ska inom några månader dras tillbaka, på order av Trump. Presidenten riktade ett ultimatum till de europeiska länderna: ta hand om IS-fångarna, annars släpper vi dem fria.

Hur en sådan åtgärd gynnar USA:s mångåriga ”krig mot terrorismen” är oklart. Men Trumps utspel på Twitter har hur som helst aktualiserat frågan om hur europeiska IS-återvändare ska behandlas.

Det går snabbt att konstatera att bemötandet av IS-terrorister, och deras eventuella familjer, skiljer sig markant mellan olika europeiska länder.

För en månad sedan meddelade den franske inrikesministern Christophe Castaner att ett 130-tal IS-terrorister i Syrien som är franska medborgare kommer att återföras till hemlandet för att förhöras av säkerhetspolisen och eventuellt ställas inför rätta. Än så länge har dock inget hänt.

Tyskland nöjer sig tills vidare med att ”noga följa” Frankrikes åtgärder. Det tyska utrikesministeriet säger sig ”granska alla alternativ” för hur tyska medborgare i IS-sold ska hanteras.

Storbritanniens inrikesminister Sajiv Javid har återkallat medborgarskapet för britter som vistats i ”kalifatet”. Försvarsminister Gavin Williamson har tidigare sagt att det bästa vore om brittiska IS-krigare ”jagas och dödas på slagfältet”. Men trots ministrarnas oförsonliga inställning måste de ju ändå hantera de enskilda individerna och fallen.

Ett hundratal svenska IS-aktivister beräknas finnas kvar i konfliktområdet i Syrien. Den svenska regeringen har sagt att de inte kan räkna med konsulär hjälp och antytt att det bästa är om de döms på plats. Stefan Löfven meddelade på söndagen att regeringen stänger dörren för IS-svenskar.

Det finns som synes ingen samordnad europeisk uppfattning om hur problemet med ”IS-resenärer” ska hanteras. Det finns inte ens någon gemensam svensk tolkning. Under hösten rapporterades det om att Stockholms stad inte haft någon som helst kontakt med det uppskattningsvis fyrtiotal IS-terrorister som återvänt till huvudstaden. Medan Göteborg däremot haft en aktiv uppsökande verksamhet som rör avradikalisering.

I den nu uppblossande debatten har det väckts förslag om att inrätta en internationell ”IS-tribunal” där anhängare till terrorsekten ska lagföras. En lika självklar som snillrik idé, kan tyckas. Men krass realpolitik kan mycket väl sätta käppar i hjulet.

För att få tyngd och trovärdighet för en sådan domstol behövs nämligen ett FN-mandat och ett beslut i säkerhetsrådet. Och det är inte alls säkert att exempelvis Syriens al-Assad-regim är intresserad av att en oberoende undersökningskommission kommer och snokar. Därför kan tribunalen mycket väl stranda på ett veto i säkerhetsrådet, inlagt av Syriens uppbackare Ryssland.