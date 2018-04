IS fortfarande ett hot i Syrien och Irak

Antalet civila dödsoffer för terror sjunker i Irak. De tre första månaderna av 2018 dödades drygt 300 irakier i attacker och dåd kopplade till terrorism. Det är mer än tusen färre än motsvarande siffra för år 2017 (statistiken kommer från FN:s insats i Irak, UNAMI).

Ändå är dödstalen jämförelsevis höga med tanke på att IS sägs ha krossats.

Enligt en rapport från analysföretaget The Iraq Oil Report har en ny beväpnad grupp, vars symbol är en vit flagga som bär ett lejonhuvud, nyligen fått fäste Hamrinbergen i nordöstra Irak. Enligt rapporten, som hänvisar till lokala ledare och irakisk underrättelsetjänst, är flera medlemmar i den nya grupperingen veteraner från IS ”kalifat”.

"Det finns en oro för att delar av IS kan ha omgrupperat och genomgått omprofilering för gerillakrig", står det i rapporten.

Så sent som i förra veckan konstaterade den ryske presidenten Vladimir Putin att IS besegrats, ”men fortfarande har betydande potential att orsaka skada”.

Irakisk militär rapporterar att IS-terrorister ska ha försökt ta sig in i provinsen Anbar i sydvästra Irak via Syrien. Även i Syrien verkar IS göra försök att återuppstå. Infiltrationsförsök i Irak av IS-krigare från Syrien kommer sannolikt att förbli ett säkerhetsproblem, konstaterar bedömare.

USA och dess allierade tillkännagav häromdagen att de fortsätter att slå till mot IS-mål i utvalda delar av Syrien och Irak. Mellan 6 och 12 april genomfördes 15 attacker, rapporterar amerikanska tjänstemän.

När IS så kallade ”kalifat” var som störst, i slutet av 2014, omfattade det omkring 270.000 kvadratkilometer i Syrien och i Irak. Sedan dess har IS berövats den absoluta majoriteten av detta territorium. Men ännu är cirka 3 procent av Syriens landområde – 5.600 kvadratkilometer, en yta jämförbar med Hallands län – under IS kontroll.

Enligt den brittiskbaserade nyhetsbyrån Syriska Observatoriet för Mänskliga Rättigheter (SOHR) är IS närvarande i delar av flyktinglägret Yarmouk utanför Damaskus, liksom i Tadamon och al-Hajar al-Aswad strax söder om den syriska huvudstaden.

IS är också aktivt i ökenregionen öster om den regeringskontrollerade staden Sukhana i Homsprovinsen, och i en liten enklav i nordöstra Hama.

IS-terrorister kontrollerar även minst 18 mindre städer och samhällen i Deir Ezzor-provinsen. I den södra provinsen Daraa i Syrien kontrollerar IS en liten enklav nära de av Israel ockuperade Golanhöjderna, där de tidigare har haft sammanstötningar med väpnade regimmotståndare.

IS kommer sannolikt att ytterligare regionalisera konflikten och söker möjligheter utöver Irak och Syrien. Redan nu utnyttjar terrorgruppen den bristande gränskontrollen mellan Irak och Syrien och flyttar tillgångar mellan de två länderna.

– IS och närstående grupper hade visat att de kan utföra krigföring i städer. De orsakade en stark armés förlust (den irakiska regeringsarmén). Delar av de syriska och irakiska IS-sympatisörerna har blivit kvar, andra har lämnat regionen och försöker etablera sig i Afghanistan, norra Sinai i Egypten och även Malaysia och Filippinerna.

Det säger Magnus Ranstorp, forskningsledare för Centrum för asymmetriska hot och terrorismstudier vid Försvarshögskolan.

– IS riktar alltid in sig på regioner där staten är svag, där myndigheter saknas. Gruppen må ha haft misslyckanden och motgångar men de har långt ifrån försvunnit, konstaterar han.

Foto: Uncredited

När IS jagades ut ur sin självutnämnda ”huvudstad” Raqqa i nordöstra Syrien i oktober förra året, hittades stora mängder data med personuppgifter om IS stridande. Det handlar om mer än 30.000 tillresta från sammanlagt 110 länder, varav 19.000 sedan tidigare fanns registrerade hos Interpol, den internationella kriminalpoliskåren.

Kartläggningen har legat till grund för en rapport från det New York-baserade säkerhetsföretaget The Soufan Center (TSC) presenterade i slutet av förra året och som visar att minst 300 av dessa frivilliga kom från Sverige.