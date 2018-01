IS-kalifatet har fallit – men hotet om terror är kvar

Den 27 oktober 2014 stod DN-fotografen Jonas Lindkvist och jag på en höjd några kilometer från Kobane, en syrisk stad vid gränsen mot Turkiet med övervägande kurdisk befolkning.

Vi hör de amerikanska F 16-planens muller, men vi ser dem inte. Däremot förnimmer vi de kraftiga detonationerna när stridsplanen släpper sina frifallande bomber mot IS-terroristernas fästen och ser de gråsvarta rökmolnen som stiger mot skyn.

En månad tidigare hade IS påbörjat sin framryckning mot Kobane. Staden omringas från tre väderstreck med lätt artilleri, bestyckade jeepar, motorcykelburna självmordsbombare. Närmare 200.000 civila i och kring Kobane tvingas på vild flykt över gränsen till Turkiet.

Då, för dryga tre år sedan, framstod IS som en oövervinnerlig mordmaskin. Den 29 juni 2014 hade terrorgruppens allerhögste ledare, Abu Bakr al-Bagdadi, utropat IS ”kalifat”. IS hade lagt under sig en tredjedel av Iraks territorium och en stor del av Syrien. Islamiska statens territorium omfattade då 270.000 kvadratkilometer med tio miljoner invånare. Världsarvsstaden Palmyra hade fallit i IS händer, den irakiska miljonstaden Mosul och den syriska provinshuvudstaden Raqqa likaså.

En propagandavideo släpps som visar hur IS-terrorister avlägsnar gränsmarkeringarna mellan Syrien och Irak. Kolonialmakternas hundraåriga Sykes–Picot-avtal, som delar upp Mellanöstern i olika intressesfärer, har symboliskt raderats ut av ”kalifatets” krigare.

Blodtörsten och ivern att utöka IS-väldet tycks inte ha några gränser. Med Kobane under IS-kontroll kommer ”kalifatet” att ha en lång sammanhängande landgräns med Natolandet Turkiet.

Det är i detta läge som USA:s dåvarande president Barack Obama nödgas backa från sin valstrategi att dra bort amerikanska trupper från fjärran oroshärdar som Irak och Afghanistan.

USA ställer sig i spetsen för Operation inherent resolve (ungefär ”Logisk följd”) med uppgift att utradera IS närvaro i Syrien och Irak. Någon inbjudan från den syriska regeringen finns förvisso inte. Men Obama bestämmer sig ändå för att låta operationens mandat omfatta IS områden även i Syrien, eftersom organisationen betraktas som ett direkt hot mot USA.

Motattacken i Kobane skulle bli första steget i IS återtåg och reträtt. Men det visste vi inte då när vi stod där på kullen och hörde de omgivande åskådarna applådera varje dånande rökplym som steg upp från stadens omgivningar.

IS-jihadisterna hade utmanat världens starkaste krigsmakter och fick nu ta konsekvenserna. Från och med nu skulle rörelsen aldrig mer komma att utvidga sitt territorium.

Det finns naturligtvis en förhistoria till IS framväxt, dess skräckinjagande framgångar och plötsliga motgångar. En möjlig startpunkt för berättelsen om IS är den 20 augusti 2003, en stekhet sensommardag i Stockholmsområdet.

Svenska utrikesdepartementet hade hjälpt FN:s dåvarande generalsekreterare Kofi Annan att anordna en hastigt sammankallad presskonferens i ett konferenshotell vid Arlandas internationella flygplats. Jag fick i uppdrag att bevaka pressmötet, även denna gång i sällskap med Jonas Lindqvist.

Dagen innan hade FN:s kontor i Iraks huvudstad Bagdad utsatts för ett omfattande sprängattentat där 24 människor dödats. Bland offren fanns den 55-årige brasilianske diplomaten Sergio Vieira de Nello, en personlig vän till Kofi Annan och ofta nämnd som hans efterträdare.

Kofi Annan hade brådstörtat fått avbryta sitt semesterfirande i Blekinges skärgård tillsammans med sin svenska hustru Nane, och var på väg med ett specialchartrat plan till New York och FN-skrapan på Manhattan. Säkerhetsrådet skulle hålla ett extrainkallat krismöte.

FN-chefen var synbarligen chockad av dådet och tog till orda med darrande röst:

– FN kommer inte att låta sig skrämmas eller provoceras av detta brutala och meningslösa dåd.

IS existerade inte vid den här tiden. Men det blodiga terrorattentatet mot FN i Bagdad skulle visa sig få anknytning till rörelsen. Attacken hade nämligen planerats av Abu Musab al-Zarqawi, mannen som brukar beskrivas som IS andlige fader. Fakta.IS Tillgångar IS tillgångar har minskat i takt med att de förlorat mark. 2014 bedömdes de ha intäkter på 15 miljarder kronor, 2016 var siffran mindre än hälften, cirka 7 miljarder. Pengarna kommer exempelvis från olja, beskattning av civilbefolkning, kidnappningar och bankrån. Oljeintäkterna har fallit på grund av att IS-kontrollerade områden har minskat, men också för att priset på olja har sjunkit. Sociala medier IS använder sig av sociala medier för att rekrytera medlemmar och stöd. Det handlar både om videoklipp på våldshandlingar och om att förmedla en bild av deras kalifat som en plats där lycka råder för alla muslimer. I maj 2017 förklarade Europol att IS utvecklat sin egen plattform för sociala medier när företag som Twitter och Facebook allt noggrannare övervakar extremistiskt material. IS sprider också nyheter via sin egen nyhetsbyrå Amaq. Källa: Europaparlamentets kommitté för utrikesfrågor, International centre for the study of radicalisation and political violence

Bilbomben som raserade FN-högkvarteret i Bagdad och massakrerade världsorganisationens personal var den blodiga ouvertyren till en rad sprängattentat och kidnappningar riktade mot västerlänningar och andra ”icke rättrogna” (shiamuslimer, kristna) i Irak. En terror som när den betraktas i backspegeln innebar det första steget i upprättandet av IS ”kalifat” i Syrien och Irak.

Det var motsatsen till vad FN och västmakterna hoppats på för Irak, vars nutidshistoria är fylld av våld och lidande. Irak utkämpade åtta års krig mot Iran (1980–1988) och utsattes 1991 för den USA-ledda ”operation Ökenstorm” som en följd av den irakiska invasionen av Kuwait i augusti 1990.

USA-aktionen följdes av kännbara handelssanktioner mot den irakiska regimen som drabbade medborgarna hårt. I mars 2003 invaderade USA på nytt, med föresatsen att oskadliggöra den irakiske diktatorn Saddam Husseins massförstörelsevapen.

Några sådana vapen hittades dock aldrig. Det hindrade inte USA:s dåvarande president George W Bush att den 1 maj 2003 under en banderoll med texten ”mission accomplished” (”uppdraget slutfört”) hålla segertal på däcket till hangarfartyget USS Abraham Lincoln som återvänt från Persiska viken.

Saddam Hussein var störtad. Nu skulle demokrati, pluralism och välstånd skapas, med hjälp av FN och världssamfundet.

Men den fredliga uppbyggnaden kom aldrig riktigt i gång. I stället blev Irak en tummelplats för män som Abu Musab al-Zarqawi.

al-Zarqawi föddes 1966 i en beduinfamilj i Jordanien. Tidigt faderlös blev han något av en värsting som söp och slogs och även avtjänade ett kortare fängelsestraff för våldtäkt.

Men i slutet av 1980-talet lockades al-Zarqawi till Afghanistan av den islamistiska gerillan Mujahedins motstånd mot Sovjetunionens ”gudlösa” ockupationsmakt.

I Afghanistan fick gatuligisten al-Zarqawi möta djupt troende och samtidigt militanta muslimer, bland dem den saudiske rikemanssonen Usama bin Ladin som då ännu inte grundat terrornätverket al-Qaida.

Abu Musab al-Zarqawi återvände till Jordanien fast besluten att föra det heliga kriget, jihad, på hemmaplan. År 2003 återfanns han i Irak där han grundade grupperingen Tawhid al-Jihad (”Monoteism och jihad”), med samma inriktning mot extrem våldstillvänd sunniislam som al-Qaida.

Målet var att upprätta en världsvid muslimsk stat, ett kalifat, grundat på de värderingar som rådde för nästan 1.400 år sedan, under de första generationerna efter profeten Muhammeds död år 632. Både al-Qaida och Tawhid al-Jihad var beredda att etablera förfädernas tro med hjälp av våld och terror.

Men till skillnad mot al-Qaida, som fokuserade på den ”yttre fienden”: USA, Israel och den övriga västvärlden, koncentrerade al-Zarqawi sig på den ”inre fienden”: shiamuslimer, yazidier och kristna i Irak samt utlänningar och irakier som samarbetade med den amerikanska ockupationsmakten.

Shiamuslimska moskéer fyllda med bedjande, köer vid rekryteringskontor till den irakiska armén, utländska biståndsorganisationers kontor, allt detta var legitima mål för Tawhid al-Jihads självmordsbombare.

Shiamuslimer utmålades som kafir, så vilseförda i tron och så ”orena” att de utan vidare kunde undantas från den politiskt/religiösa normen att en muslim inte ska döda en annan muslim. Fakta.Shia och sunni Av dagens runt 1,6 miljarder muslimer, så beräknas cirka 85 procent vara sunnimuslimer. De enda stater där shia är i majoritet är Iran, Irak, Bahrain och Azerbajdzjan. I Iran är shiaislam statsreligion.

Shia och sunni har mycket gemensamt: Koranen, de fem grundpelarna i islam, trosbekännelsen, pilgrimsfärden till Mecka, fastemånaden ramadan och påbudet att ge allmosor, exempelvis.

Splittringen handlar om hur det muslimska ledarskapet efter profeten Muhammeds död år 632 skulle fortsätta. Enligt sunnimuslimsk inriktning hade Muhammed inte utsett någon efterträdare, i stället var det upp till muslimerna att vägledas utifrån Koranen och exempel från hur Muhammed levde. Enligt shiainriktningen hade Muhammeds släkting, Ali ibn abu Talib, utsetts som en efterträdare. Ledarskapet skulle sedan gå i arv till Alis ättlingar.

Motsättningarna mellan shia och sunni har förstärkts i Mellanöstern under 2000-talet, där politiker utnyttjat och spelat på sekterismen. I Syrienkriget stöder det shiamuslimska Iran Syriens diktator Bashar al-Assad, medan det sunnimuslimska Saudiarabien pumpar in vapen och pengar till milisgrupper som bekämpar honom.

Irak är ett av få länder där folkflertalet är shiamuslimer. Annars är shiiterna i minoritet inom islam. Men Iraks mångårige diktator Saddam Hussein var sunni, och under hans regim favoriserades den sunnimuslimska minoriteten, som dominerade krigsmakten och Saddams maktparti Baath.

Efter Saddam Husseins fall i april 2003 beslöt den amerikanska ockupationsmakten att upplösa både Baathpartiet och den irakiska armén. Stora grupper av sunnimuslimer stod plötsligt utan arbete och sammanhang. Därmed skapades en utmärkt rekryteringsbas för sunnitiska rebellgrupperingar.

al-Zarqawis terrorgrupp knöts närmare al-Qaida i Irak. Deras specialitet var de blodiga och spektakulära dåd som senare blev IS kännetecken: självmordssprängningar, kidnappningar, sadistisk tortyr och rituella mord som filmades och spreds via webben.

Planen var att provocera fram ett inbördeskrig mellan Iraks shiamuslimer och en radikaliserad sunnitisk folkrörelse.

Men ultravåldet fick inte den verkan som al-Zarqawi och hans gelikar hoppats på. Irakiska al-Qaida fick kritik av moderorganisationens ledare och chefsideolog Ayman al-Zawahiri. Han tyckte att irakierna var för brutala. De fick inte heller något folkligt stöd i Irak och kom att bekämpas både av shiitiska miliser och sunnitiska klaner och stammar, som fått vapen och pengar av USA. Fakta.IS tre ledare Abu Musab al-Zarqawi Född 1966 i Jordanien, död 2006. Ledare för det första embryot till vad som skulle bli Islamiska staten. IS ”andlige ledare”, utvecklade rörelsens terrormetoder. Abu Omar al-Baghdadi Född i Irak, död i april 2010. Ledde IS föregångare ISI under tre och ett halvt år. Hårt angripen av USA men lyckades hålla ”sin” terrorgruppering operativ. Abu Bakr al-Baghdadi Född i Samarra i Irak 1971. Ledare för ISI (senare ISIS, så småningom IS) sedan oktober 2010. Självutnämnd kalif över Islamiska staten.

Abu Musab al-Zarqawi dödades i en amerikansk flygattack strax norr om Bagdad den 7 juni 2006. Rörelsen bytte samma år namn till Islamiska staten i Irak (ISI). Samtidigt pressades de hårt av USA, som genomförde en offensiv för att en gång för alla krossa den jihadistiska terrorn i Irak. Ett kort tag såg det ut som om strategin lyckats.

Under 2011 skakas Iraks grannland Syrien av ett folkligt uppror, en revolt som inledningsvis domineras av fredliga protester i den ”arabiska vårens” anda. Men konflikten utvecklas snabbt till ett fullskaligt inbördeskrig med alltmer sekteristiska och religiösa övertoner.

Den syriske presidenten Bashar al-Assad tillhör den alawitiska minoriteten som står shiaislam nära. Han får stöd av Ryssland och Iran, världens starkaste shiamuslimska stat. Regimmotståndet domineras av Syriens sunnitiska folkmajoritet och backas upp av Turkiet, Saudiarabien och västmakterna.

Under 2012 och 2013 gör DN-fotografen Roger Turesson och jag ett par resor i de delar av norra Syrien som behärskas av oppositionen, ”rebellerna”. Vi möter en brokig blandning av sekulära demokratiivrare, moderata islamister och kurdiska separatister, som försöker skapa normala samhällsstrukturer i de ”befriade” områden som ständigt angrips av Bashar al-Assads flygvapen. Efterhand blir det också alltmer tydligt att det finns ytterligare en kraft inom regimmotståndet: den hårdföra al-Qaidaanslutna grupperingen Jabhat al-Nusra, ”Nusrafronten”.

Jabhat al-Nusra har inget intresse av att kompromissa med de övriga oppositionsgrupperna. De upprättar egna domstolar med sharialagar som rättesnöre och skolor som domineras av Koranstudier. Sträng könsåtskillnad förespråkas, och oss västerländska journalister vill de inte ha med att göra. På slagfältet är de kompromisslöst dödsföraktande.

Vad vi bevittnade var en splittring inom den syriska oppositionen. De västtillvända rebellerna inom Fria syriska armén (FSA) hamnade i delo med de radikala islamistiska grupperingarna där Jabhat al-Nusra har kommit att dominera. Jabhat al-Nusra var i själva verket en frontorganisation för Islamiska staten i Irak (ISI), men banden hemlighölls på grund av ISI:s våldssolkade rykte.

al-Nusrafronten leddes av den knappt 30-årige Abu Muhammad al-Golani till stora framgångar i striderna mot Syriens regeringsarmé, så stora att Jabhat al-Nusra kom att växa sig starkare än sin irakiska moderorganisation. Det ledde till konflikter med den nytillträdde ledaren för ISI, Abu Bakr al-Bagdadi. Denne försökte bilägga de interna stridigheterna genom att slå ihop Jabhat al-Nusra och ISI till Islamiska staten i Irak och Syrien – ISIS.

Men i stället för enighet klövs de extrema jihadisterna i Syrien/Irak i två delar – al-Qaida och ISIS (som senare skulle bli Islamiska staten IS), där ISIS framför allt stod för terrordåd och spektakulärt våld.

I Irak vid samma tid gynnades det blivande IS av den amerikanska truppreträtten från landet i december 2011. Nu skulle en otillräckligt utbildad irakisk armé svara för den inre säkerheten. Den shiamuslimske irakiske presidenten Nouri al-Maliki förde en ohöljt sekteristisk politik. Iraks sunnimuslimer diskriminerades och motarbetades, vilket ledde till gatuprotester som infiltrerades av extremisterna inom ISIS.

Protesterna möttes av övervåld från den shialedda regeringen, något som ökade på våldsspiralen ytterligare.

Kring nyåret 2013/2014 började ISIS på allvar att lägga under sig territorium i det kaotiska och krigssargade Irak. I den stora västprovinsen Anbar, dominerad av sunniter, erövrades storstäderna Ramadi och Falluja av ISIS. Nu var det bara en tidsfråga innan de sunniextremistiska upprorsmännen i Irak skulle göra gemensam sak med sina ideologiska likar i Syrien.

I januari 2014 tog ISIS kontroll över provinshuvudstaden Raqqa i nordöstra Syrien och även över Azaz, en viktig gränsstad vid en av de största syriska transportvägarna till Turkiet.

Raqqa utropades till ISIS egen ”huvudstad”. Strängt tillämpade sharialagar infördes och kristna kyrkor brändes ned. Motståndare massavrättades. Rivaliserande rebellgrupper underkastade sig ISIS för att slippa bli dödade.

En viktig del av ISIS uppbyggnad var rekrytering av utländska frivilliga. Budskapet spreds via sociala medier. Där al-Qaida lade ut filmer på mässande ålderstigna predikanter, vidarebefordrade ISIS smarta snabba videoklipp som varvade avrättningsscener med bilder som andades gemenskap och kamratlig samvaro.

Det blev en succé. Tusentals frivilliga från Ryssland och Västeuropa anslöt sig till den jihadistiska kampen, ofta genom att korsa den närmast obevakade nittio mil långa gränsen mellan Turkiet och Syrien, en rutt som länge gick under namnet ”Jihadi highway”.

Under våren 2014 laddade ISIS upp sina stridskrafter i centrala Irak. I början av juni påbörjades en offensiv mot Mosul vid floden Tigris, 40 mil nordväst om Bagdad. Mosul är Iraks näst största stad, en viktig knutpunkt för transporter och industri. Den antogs vara väl skyddad av tre irakiska armédivisioner, sammanlagt 30.000 man. Men de irakiska soldaterna blev i själva verket en munsbit för den bataljon av ungefär 1.300 IS-terrorister som i en blixtattack jagade den irakiska krigsmakten på flykten. Det inträffade den 10 juni 2014.

De irakiska trupperna lämnade dyrbar militär hårdvara bakom sig – granatkastare, haubitsar, pansarvagnar, över 2.000 bestyckade terrängbilar av typen Humvee. Det mesta av krigsbytet var splitter ny materiel skänkt av USA. Dessutom kunde ISIS tillföra sin krigskassa cirka 400 miljoner dollar (3,3 miljarder kronor) i guld och kontanter från riksbankens filial i Mosul.

Precis som i Raqqa infördes genast stränga sharialagar i Mosul. Alkohol och tobaksrökning förbjöds, stöld bestraffades med stympning, kvinnor tillhölls att bära heltäckande och löst sittande klädsel och helst hålla sig inomhus.

Invasionen av Mosul blev början på en ny epok. Från att ha varit relativt obemärkt och obskyrt kom ISIS/IS nu att dominera globala nyhetssändningar och utrikespolitiska dragningar. Och uppmärksamheten skulle komma att växa sig än större.

Den 29 juni 2014 tog ISIS det slutgiltiga steget från att vara en jihadistisk terrorsekt till en rörelse med statsbyggande ambitioner. Ledaren Abu Bakr al-Bagdadi talade i den stora moskén i Mosul och tillkännagav att ”hans” rörelse från och med nu skulle kallas Islamiska staten – med al-Bagdadis ord ”en stat för araben och icke-araben, för den vite mannen och den svarte mannen, för folk från öst och väst”.

Men de välmenande fraserna följdes av andra mer hotfulla signaler. al-Bagdadi presenterades som ”alla muslimers kalif och de rättrognas furste”. I klartext betyder det att IS krävde att alla muslimer i hela världen – 1,6 miljarder människor – skulle underkasta sig IS. De som inte lyder riskerar att torteras, våldtas eller mördas.

I månadsskiftet juni–juli 2014 befann jag mig i Erbil, huvudstad i den självstyrande kurdiska delen av Irak, tillsammans med DN-fotografen Paul Hansen. Erbil var en stad på krigsfot. Mosul, nyligen erövrat av IS, ligger bara åtta mil bort och de olycksbådande rökmolnen från striderna kring staden syntes vida över Nineveslätten. Den kurdiska armén peshmerga fanns överallt i Erbil, som översvämmades av flyktingar som lämnat Mosul i panik. Längre västerut förberedde IS-terroristerna en attack mot Sinjar, den yazidiska minoritetens hjärtland.

– Da’esh (IS) är som ökenvinden, sade en gammal man som jag mötte i ett utrymt klassrum i en skola i utkanten av Erbil, där hans familj fått tillfällig fristad.

Där och då tycktes IS omöjligt att stoppa. Men en dryg månad senare, i augusti 2014, inledde alltså den amerikanska militären sina flygbombningar mot IS i Irak. Det bidrog till att hejda IS-terroristernas framryckning mot Erbil och stoppade dem senare att invadera Kobane längre norrut. I oktober 2014 formerades koalitionen bakom Operation inherent resolve med USA som drivande kraft.

Femtonårige Muhammed skadades vid ett anfall med klusterbomber mot hans bostadsområde i den syriska staden Aleppo. Minst 21 människor dog. Foto: Roger Turesson

Men när IS stötte på motstånd i och kring ”kalifatet” hårdnade den yttre terrorn i rörelsens namn, påhejad av IS internationelle talesman Abu Muhammad al-Adnani. Han hade gått ut med en appell till rörelsens anhängare världen över, en direkt uppmaning att attackera västvärldens civilbefolkning och sprida skräck och kaos: ”slå in hans skalle med en sten, slakta honom med en kniv, kör över honom med en bil …”

Och al-Adnani blir mer än bönhörd. Under 2015 inträffade en rad blodiga terrordåd världen över som IS tog på sig: i slutet av juni sköts 38 människor ihjäl i den tunisiska badorten Sousse av en IS-sympatisör. Den 31 oktober exploderade ett ryskt charterflygplan i Sinaiöknen. Samtliga 224 ombord dödades, och IS säger sig ligga bakom dådet.

Den 12 november 2015, samma dag som USA:s president Barack Obama triumferande meddelade att IS-terroristerna nu stängts in i sitt ”kalifat”, drabbades Libanons huvudstad Beirut av ett förödande terrordåd med över 40 döda. IS tog på sig dådet.

Och den 13 november blev Paris målet för en serie samordnade terrorattentat riktade mot fotbollsarenan Stade de France, en rockklubb och flera restauranger. 130 människor dödades och över 350 skadades. IS tog på sig skulden.

Men i Syrien och Irak är det nu en enorm övermakt som IS har emot sig. Operation inherent resolve har samlat 70 nationer som på olika sätt deltar i fälttåget mot kalifatet. I månadsskiftet september/oktober 2015 trappade Ryssland upp sin närvaro i Syrien, då ryskt stridsflyg ingrep på syriske presidenten Bashar al-Assads sida. Det ryska attackflyget hade order att angripa jihadistgrupper som IS och Jabhat al-Nusra, enligt den ryske presidenten Vladimir Putin.

Det finns inga exakta siffror på hur många terrorister som funnits i IS sold. Som mest kan det har rört sig om upp till 70.000 man. Amerikanska underrättelsetjänsten CIA uppskattade förra året IS militära kraft till högst 22.000 man.

Hur kommer det sig då att denna trots allt ganska primitiva krigsmakt, utan flygvapen och helt underlägsen när det gäller såväl numerär som pansar och artilleri, ändå kunnat fortsätta hålla stånd mot stora delar av den övriga världen under så pass lång tid?

Om man lyssnar på militäranalytiker och politiska bedömare och renodlar deras utsagor en smula är svaret enhälligt: enigheten om att bekämpa IS är en chimär.

I stort sett alla nationer och grupperingar som blivit inblandade i konflikten i Syrien och i Irak har ju en egen agenda, och den innebär inte nödvändigtvis att kampen mot IS-terrorismen är den mest brännande frågan.

Turkiet, Syriens norra granne, ville i Syrienkrigets början i första hand störta president Bashar al-Assad. För Turkiet är det också viktigt att hålla efter de syriska kurderna, som har egna mer eller mindre självstyrande områden längs den turkisk-syriska gränsen. Länge anklagas Turkiet till och med att se mellan fingrarna för den omfattande trafiken av IS-frivilliga över den porösa gränsen.

Ryssland ser chansen att angripa andra mer moderata väpnade regimmotståndare som utgör ett hot mot deras allierade Bashar al-Assad, och snarast negligera IS.

Syriens regeringsstyrkor anklagas för att i det längsta undvika att strida mot IS. IS framfart ger nämligen president al-Assad möjligheten att hävda att det syriska inbördeskriget är en kamp mot utländska terrorister och inget annat.

USA får finna sig i misstänkliggöranden om att deras militära närvaro i Syrien mer handlar om att hindra Bashar al-Assads allierade – främst Iran, men också Ryssland – från att öka sitt geopolitiska inflytande i Mellanöstern. Och mindre om att bekämpa IS.

Oppositionen mot Bashar al-Assad har framstått som alltmer splittrad. De moderata och sekulära grupperna inom Fria syriska armén har pressats tillbaka av mer extrema grupperingar. Många av dessa anklagas för att spela under täcket med både Jabhat al-Nusra och IS.

Trots aktörernas inbördes motsättningar börjar angreppen mot IS ställningar i Irak bära frukt under 2016. Sommaren 2016 återtas Falluja från IS av irakiska regeringstrupper understödda av shiamiliser och koalitionens stridsflyg. Tidigare har IS jagats ut ur Tikrit och Ramadi, de två andra större städerna i den så kallade sunnitriangeln väster om Bagdad.

Den 17 oktober 2016 inleds Operation Fatah (”Erövring”), den massiva militäroperation som ska krossa IS mer än tre år långa välde i Mosul, Iraks näst största stad.

Det är en brokig samling som sätter sig i rörelse mot miljonstaden på Nineveslätten: irakiska regeringssoldater, shiamuslimska frivilligkårer, kurdiska veteraner med ålderdomliga jaktbössor, amerikanska specialtrupper med den senaste högteknologiska utrustningen. Sammanlagt mer än 100.000 soldater. En här som är totalt överlägsen IS-terroristerna – styrkeförhållandet beräknas till ungefär tio mot en.

Inledningsvis görs snabba framsteg. Redan den 1 november är irakiska elitstyrkor framme i Mosuls ytterområden. Men där tar det stopp. IS styrkor sätter sig till hårt motvärn med de medel som ges: bepansrade lastbilar fyllda med sprängämnen som används som rullande självmordsmissiler. Bestyckade drönare. Civila som tvingas agera mänskliga sköldar. Det visar sig komplicerat att strida med tunga vapen inne i Mosuls stadsgytter, vilket gynnar IS.

Först den 9 juli 2017 kan Mosul förklaras befriat – till priset av tusentals döda civila och en närmast ofattbar materiell förödelse.

Månaden innan, den 6 juni, lanseras en stor offensiv mot ”kalifatets” självutropade huvudstad Raqqa i nordöstra Syrien. Här kommer stormakternas skilda agendor i tydlig dager. Även om USA och Ryssland formellt är på samma planhalva i kampen mot IS, är de bittra fiender sinsemellan.

Det utvecklas ett ”krig i kriget” mellan den syriska regeringsarmén, uppbackad av iranska marktrupper och ryskt stridsflyg, och den arabisk-kurdiska koalitionen SDF (Syriska demokratiska styrkorna) som får omfattande stöd av USA. Vem av dem ska komma först till Raqqa?

Den 17 oktober står det klart att SDF-styrkorna vunnit kapplöpningen till Raqqa, som förklaras befriat från jihadistterrorn. De svarta IS-fanorna byts ut mot de kurdiska färgerna grönt, gult och rött. Den syrienkurdiska YPG-milisen är nämligen den tongivande kraften inom de Syriska demokratiska styrkorna. Det beräknas att ungefär 60 procent av SDF:s drygt 50.000 soldater är kurder.

Deras seger hade inte varit möjlig utan massivt stöd från framför allt amerikanskt stridsflyg och specialstyrkor. Den ryska försvarsledningen gick omedelbart ut och anklagade amerikanerna för krigsbrott. Försvarsdepartementets talesman Igor Konasjenkov jämförde bombningarna mot Raqqa med de allierades angrepp på den tyska staden Dresden i andra världskrigets slutskede.

Alla som är kvar i Raqqa har förlorat någon: en eller flera anhöriga och vänner. I tre års tid har människorna i Raqqa levt under de mest vidriga förhållanden som går att tänka sig.

Raqqa blev något av en symbol för IS totalitära terrorvälde. En ”huvudstad” som var allt annat än välkomnande mot utomstående som ville skapa sig en oberoende bild av livet i ”kalifatet”. Mycket få västerländska journalister har vågat åka in i ”IS-land” och det har de goda skäl till.

Reportrar och biståndsarbetare har nämligen betraktats som lovliga byten av IS. Kidnappningsoffren har antingen avrättats i propagandasyfte, eller använts som handelsvaror. Det finns bekräftade uppgifter på att lösesummor på uppemot 30 miljoner kronor betalats för att få gisslan fri.

En kanal till livet i Raqqa har genom hela IS-ockupationen varit journalistkollektivet ”Raqqa slaktas i tysthet”, känd genom sin engelska förkortning RBSS. En grupp unga syriska journalister som med risk för sitt eget liv beskrivit tillvaron i en stad under IS skräckvälde.

Strax före jul ringer jag Abdelaziz al-Hamza, en av grundarna till RBSS som numera lever i exil i Berlin. I hans röst hörs varken jubel eller lättnad över Raqqas befrielse. Mer trötthet och uppgivenhet.

– Nittio procent av staden är förstörd. Folk har det obeskrivligt svårt. De kan vara glada om de har ett tält att bo i. Alla som är kvar i Raqqa har förlorat någon: en eller flera anhöriga och vänner. I tre års tid har människorna i Raqqa levt under de mest vidriga förhållanden som går att tänka sig. Det är ett trauma som man inte bara skakar av sig, säger Abdelaziz al-Hamza.

Han är bara tjugosex år och har varit talesman för en organisation som hyllas internationellt och vunnit människorättspriser. Framtiden borde ligga öppen för Abdelaziz al-Hamza. Men till mig säger Abdelaziz att hans generation är förlorad:

– Ingen kan i dag säga hur det civila livet i Raqqa kommer att se ut. Det finns två konkurrerande lokala administrationer, en som domineras av kurder och en som hör till den syriska oppositionen. I bakgrunden lurar al-Assad som har sagt att han tänker ta tillbaka varje centimeter av syriskt territorium. Kanske blir det nya strider, kanske kommer IS tillbaka, säger al-Hamza.

Han hävdar att kurderna har satt ett pris på hans huvud och vågar därför inte återvända till sin hemstad.

– Försoningen och återuppbyggnaden av Syrien kommer att ta mycket lång tid. Jag tror att syrierna kan resa sig, för vi är ett rikt land på många sätt. Men jag är osäker på om jag själv kommer att få uppleva det.

Enligt USA-koalitionens underrättelseuppgifter har IS i dag bara omkring 1.000 man i vapen i Syrien och Irak. Områdena som behärskas av terrororganisationen uppgår till högst 5.000 kvadratkilometer och de är utspridda längs Tigris floddelta, främst i Syrien.

Av IS fruktade ledarkader, som för några år sedan organiserade såväl skatteindrivning, försäljning av plundrade antikviteter som lönsam drift av oljeraffinaderier, återstår bara enstaka namn. Merparten har dött i bombattacker i Irak och Syrien. Den blodtörstige chefsideologen Abu Muhammad al-Adnani, hjärnan bakom de utstuderat koreograferade gisslanavrättningar som filmades och spreds via webben över hela världen, dödades i augusti 2016 i en flygattack utanför Aleppo.

IS allerhögste ledare Abu Bakr al-Bagdadi, eller ”kalif Ibrahim” som han också kallats, har dödförklarats ett dussintal gånger sedan han höll sitt berömda tal i stora moskén i Mosul för tre och ett halvt år sedan. Men någon hundraprocentigt tillförlitlig bekräftelse på hans död har hittills inte presenterats. Levande eller död är han i vilket fall som helst en ”kalif” utan land.

Men att kalif Ibrahim tappat sin mantel betyder som sagt inte att terrornätverket IS har försvunnit. Varken från sitt kärnområde i Irak och Syrien eller i de delar av världen där de försökt bita sig fast de senaste åren.

I Libyen har IS-anhängarna omgrupperat från kustområdena till de södra och centrala delarna av landet. De behärskar inget eget territorium men har stor kapacitet att utföra terrordåd och nålsticksoperationer.

På den norra delen av Sinaihalvön i Egypten fortsätter IS-celler att utgöra ett dödligt hot. Den 24 november förra året utförde IS-anhängare det dödligaste terrordådet hittills i Egypten, då över 300 besökare i en sufisk moské dödades i en massiv attack.

I Afghanistan har IS förlorat territorium, men samtidigt utvecklat sin förmåga till terror. Den 28 december dödades över 40 personer i en attack mot ett shiamuslimskt kulturcenter i huvudstaden Kabul. IS framväxt – och tillbakagång. Augusti 2003 Abu Musab al-Zarqawis terrorgrupp Tawhid al-Jihad attackerar FN:s högkvarter i Bagdad. al-Zarqawi ses som IS andlige fader. Oktober 2004 al-Zarqawi ställer sig under befäl av Usama bin Ladin och al-Qaida. Hans gruppering byter namn till al-Qaida i Tvåflodslandet (Irak), förkortat AQI. Maj 2005 Växande våldsvåg i Bagdad riktad mot shiamuslimer. Närmare trettio självmordsbomber i den irakiska huvudstaden bara under maj månad. Februari 2006 En av shiamuslimernas heligaste platser, al-Askarimoskén i Samarra, förstörs i ett bombattentat. Motsättningarna mellan sunni och shia trappas upp ytterligare. Juni 2006 Abu Musab al-Zarqawi dödas i en amerikansk attack mot hans gömställe norr om Bagdad. Oktober 2006 al-Qaida i Tvåflodslandet, AQI, byter namn till Islamiska staten i Irak (ISI), Abu Omar al-Baghdadi blir grupperingens ledare. Januari 2007 USA förstärker sin militära närvaro i Irak och beväpnar sunnigrupperingar som är fientliga mot ISI. Maj 2008 Offensiven mot ISI resulterar i minskat våld i Irak – de lägsta dödstalen i landet sedan 2005. Januari 2009 Iraks shiamuslimske premiärminister Nouri al-Maliki ökar pressen på sunnitiska klaner och stammar. Det sekteristiska våldet ökar igen. Augusti 2009 Bombdåd mot utrikesministeriet i Bagdad, en av landets mest välbevakade byggnader. Minst 95 döda. ISI tar på sig skulden. April 2010 ISI-ledaren Abu Omar al-Baghdadi och rörelsens andreman Abu Ayyub al-Masri dödas i en USA-ledd flygattack. Maj 2010 Abu Bakr al-Baghdadi utses till ny ledare för det rejält försvagade ISI. Mars 2011 Folkligt uppror i Syrien, inspirerat av den arabiska våren. De fredliga demonstrationerna slås brutalt ned av president Bashar al-Assads säkerhetsstyrkor. Det syriska upproret utvecklar sig under året till ett inbördeskrig. Allt fler radikala islamistiska grupper sluter upp på oppositionens sida. December 2011 De sista amerikanska trupperna lämnar Irak. Den irakiske premiärministern al-Malikis press mot sunnimuslimerna hårdnar, vilket gynnar extremisterna inom ISI. Juli 2012 Abu Bakr al-Baghdadi håller ett tal där han lovar att intensifiera kampen mot den irakiska regeringen. Flera spektakulära fritagningar av fängslade ISI-sympatisörer. April 2013 ISI byter namn till ISIS (Islamiska staten i Irak och i Syrien/Sham). Augusti 2013 Civilbefolkningen alltmer utsatt i det syriska inbördeskriget, bland annat i Aleppo. ISIS går till offensiv mot andra rebellgrupper i Syrien. Januari 2014 ISIS tar kontroll över den syriska provinshuvudstaden Raqqa och utnämner den till huvudstad i ISIS ”emirat”. ISIS erövrar också Fallujah, den största staden i den irakiska Anbarprovinsen. Juni 2014 I en blixtattack intar ISIS Iraks näst största stad Mosul. En halv miljon människor flyr i panik från staden. 29 juni 2014 Abu Bakr al-Baghdadi håller ett offentligt tal där han deklarerar att ISIS nu är ett ”kalifat”, Islamiska staten (IS). al-Baghdadi förklaras som ledare för all världens muslimer. Augusti 2014 IS fortsätter sin offensiv mot de kurdiska delarna av Irak och fördriver yazidier från norra Irak. USA börjar bomba IS ställningar. En månad senare börjar USA bomba IS även i Syrien. 19 augusti 2014 Den amerikanske journalisten James Foley, som kidnappades i Syrien i november 2012, halshuggs framför en videokamera av IS bödlar. Januari 2015 IS drivs ut ur Kobane efter mer än fyra månaders strider mot kurdiska styrkor. Då har över 200 000 människor tvingats fly. Februari 2015 21 kristna kopter som kidnappats i Libyen blir avrättade på en strand i Libyen. IS avläggare i Libyen tar på sig skulden för dåden. Maj 2015 IS återerövrar de irakiska städerna Ramadi och Tikrit från den irakiska armén. Senare intas också den antika staden Palmyra. 13 november 2015 Över 100 människor dödas i samordnade terrorattacker i Paris. Islamiska staten har bekräftat att den står bakom dåden. Augusti 2016 IS förlorar den syriska staden Manbij i norra delen av landet efter två månaders strider mot kurdiska styrkor, syriska rebeller och USA-flyg. Senare tar man tillbaka även staden Dabiq. Oktober 2016 En koalition av irakiska och kurdiska styrkor inleder operationen för att ta tillbaka Mosul. Tre månader senare lyckas man befria den östra delen av staden. Juli 2017 Den irakiske premiärministern Haider al-Abadi utropade seger över IS i Mosul den 9 juli – hela staden är nu befriad. Oktober 2017 Den syriska staden Raqqa faller ur IS grepp, men till ett högt pris. Enligt den arabiska tv-kanalen al-Jazira har mer än 3000 bomber fallit över Raqqa sedan januari. I jakten på IS terrorister har även skolor, sjukhus och hem påverkats. December 2017 Den irakiske premiärministern Haider al-Abadi förklarar att kriget mot IS är över. ”Våra styrkor har fullständig kontroll över den irakisk-syriska gränsen och jag meddelar därför krigets slut mot Daesh (IS)”, sade al-Abadi vid en presskonferens. Några dagar tidigare utropade den ryske generalöversten i Syrien att landet är ”fullständigt befriat” från IS.

Även i Filippinerna har IS befäst sin våldstillvända ideologi. Under fem månader förra året, från maj till oktober, kunde IS-terrorister ockupera provinshuvudstaden Marawi City på ön Mindanao. Ambitionen sägs vara att upprätta ett sydostasiatiskt kalifat.

I Jemen har IS kunnat dra nytta av den kaotiska situationen i det pågående krigets spår och bland annat upprättat en bas i provinsen al-Bayda ett tjugotal mil norr om hamnstaden Aden.

I Sahelområdet (regionerna omedelbart söder om Sahara) har IS stärkt sin ställning. Det var IS-sympatisörer som låg bakom attacken mot amerikanska specialtrupper i Niger i oktober, där sammanlagt nio soldater dödades.

IS fortsätter med andra ord att sprida skräck, främst i fattiga muslimska länder. Men de håller även västvärldens säkerhetstjänster i terrorberedskap. Som Abdelaziz al-Hamza, aktivisten och journalisten från Raqqa sade till mig när vi avslutade vårt telefonsamtal:

– Det är naivt att tro att IS besegrats för att de fördrivits från sitt ”kalifat”. De lockar till sig unga människor som inte ser någon framtid. Desperata ungdomar som i IS fått en uppgift och ett sammanhang. Den hopplösheten har inte försvunnit för att USA och Ryssland vräkt bomber över oss. Idéerna som IS står för går inte att bomba bort.