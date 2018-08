”IS-ledare” erkänner att IS är på defensiven

Död eller levande? Frågan om terrorledaren Abu Bakr al-Baghdadi fortfarande är i livet fick ny näring på onsdagen då en inspelning publicerades på en av terrororganisationens sidor.

Enligt inspelningen erkänner al-Baghdadi att IS är på tillbakagång men att allt bara är ett test av Allah som låter ”fruktan och hunger” drabba medlemmarna. Men, säger al-Baghdadi enligt CNN, ”glada nyheter” väntar dem som ”tålmodigt håller ut”.

Frågan om al-Baghdadi lever eller inte har kommit upp vid en rad tillfällen de senaste åren. Vid ett par tillfällen har han förklarats död men bara för att senare återkomma med inspelade budskap.

Men inte heller den här gången kan man säkert veta om det är al-Baghdadi som talar – kanske räcker det att hans efterföljare tror att det är han.

Inspelningen är 55 minuter lång och den man som talar på den tar upp flera aktuella ämnen vilket visar att den är gjord nyligen.