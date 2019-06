IS terrorcell ”The Beatles” ångrar sig inför hot om dödsstraff

Fakta. Terrorsekten

Islamiska staten (IS) är en sunniextremistisk militant organisation som ursprungligen hade starka band till terrornätverket al-Qaida.

IS växte fram under det inbördeskrig som följde på USA:s invasion i Irak år 2003 och kriget i Syrien, som pågått sedan 2011.

Under 2014 lade IS under sig stora landområden i Irak och Syrien och utropade ett ”kalifat”, en stat helt styrd av islam. IS ledare Abu Bakr al-Bagdadi utsågs till kalif.

IS pressades tillbaka av en USA-ledd koalition och under senvåren 2019 försvann det sista av ”kalifatets” territorium, men IS som terrororganisation utgör fortfarande ett hot.

En viktig del av IS finansiering har varit lösesummor som betalts för kidnappade. Exempelvis betalade anhöriga till den danske frilansfotografen Daniel Rye två miljoner euro (drygt 20 miljoner kronor) för hans frigivning sommaren 2014. Han hade då varit gisslan i drygt ett år.

Ett annat sätt att utnyttja gisslan var utstuderat sadistiska avrättningar, något som bland annat drabbade den amerikanske fotografen James Foley i augusti 2014.