Israeliskt filmbolag planterade vapen hos palestinier

Häromdagen avslöjade tidningen Ha'aretz att filmbolaget Koda, som producerar dokumentärdramat för statsfinansierade Kanal 11:s räkning, ”planterat” ett gevär i källaren till ett palestinskt hem, i syfte att uppnå maximal effekt då elitstyrkor stormar in under en razzia. Kanal 11 har nu dragit tillbaka serien, förhandlingarna om försäljning av den till andra länder har lagts på is och polisen har bett om ursäkt för att man utmålat laglydiga civila som terrorister.

Serien, som producerats med polisens samtycke och hjälp, låter tittaren följa med när polisens antiterrorenhet ”Yamam” konfronterar skurkar och islamistiska våldsmän. Serien har mötts av gillande från israeliska nationalister, som kan identifiera sig med specialstyrkornas tappra hjälpar. Men den har också accepterats av kritiker och liberaler, eftersom den visar den bistra verkligheten bakom myten om det ”enade” Jerusalem: stadens arabiska halva är ockuperad, ofta med lika hårdhänta metoder som resten av Västbanken.

Allra skarpast lyser kontrasten mellan det moderna, fria Jerusalem och den palestinska, östra delen på Scopus-bergets norra sluttning. Där ligger, på bara några meters avstånd, det palestinska kvarteret Issawiya och det Hebreiska Universitetet. Skottlossningen, sirenerna, tårgasen och den svarta röken från brända bildäck i Issawiya gör sig ofta påminda för studenterna på konkreta vis.

I fjol, då polisen visade Samer Sleiman, en familjefar från Issawiya, en domstolsorder som gav dem rätt att genomsöka hans bostad, var han förvånad, för han hade inget att dölja. Ännu mer förvånad blev han då ett gevär påträffades i hans källare. Och allra mest förvånad blev han då han varken greps eller åtalades. Hela scenen var ett tv-inslag, med honom i huvudrollen som indignerad och ivrigt nekande misstänkt. Om detta underrättades han aldrig.

Både polisens egen kontrollenhet och ett koppel polisreportrar undersöker nu om också andra av tv-seriens scener och situationer fabricerats.

Den bittra judisk-arabiska verkligheten har på senare år visat sig vara bördig mark för en rad ambitiösa och framgångsrika filmprojekt. Flera av dem, som tv-serien Fauda (”Kaos”) om ockupationen på Västbanken, och Oscars-nominerade ”Ajami” om livet i staden Jaffa, har blivit internationella succéer.

