Italiens ”Mini-Trump” än en gång i strålkastarljuset

En vanlig dag sommaren 2019 sänder Matteo Salvini ungefär ett tweet alla dygnets vakna timmar. Ofta är det bilder eller videor, och det vanligaste motivet är Salvini själv, gärna i badbyxor.

När han inte twittrar träffar han anhängare i vad som liknar valmöten – trots att några allmänna val inte har funnits i kalendern.

En av de huvudsakliga aktiviteterna vid dessa möten är selfieporträtt med väljare som står i kö. Härom dagen dokumenterade sajten Huffpost Italia ett sorts inofficiellt rekord: på 88 sekunder fotograferade Salvini sig själv med 16 anhängare i tur och ordning.

Det maniska mobilplåtandet och uppdaterandet på sociala medier gör Salvini till en modern politiker i vissas ögon: han behärskar tidens kommunikationskanaler till fulländning.

Hans kritiker ser i stället en politiker som är beredd att göra vad som helst för att öka sin makt. Och som egentligen bara har ett budskap.

Matteo Salvini Foto: Eliano Imperato/AFP

Matteo Salvini blev som tonåring medlem i Lega Nord, det Milanocentrerade partiet som verkade för ett självständigt Norditalien. Som partiledare har han drivit igenom partiets förvandling till Lega, en högerpopulistisk rörelse för hela Italien.

Han har samtidigt skaffat vänner bland Europas högernationalister: Frankrikes Marine Le Pen, Nederländernas Geert Wilders och Ungerns Viktor Orbán. Han var tidigt ute och stödde Donald Trump innan denne valdes till president 2016, och hans parti har anklagats för att i hemlighet söka ekonomiskt stöd från Putins Ryssland.

Och om Lega Nord hade udden mot centralmakten i Rom och mot det fattiga Syditalien, så har Lega under Salvini fått ett nytt fokus: invandringen.

Det var denna fråga som lyfte partiet i valet 2018 och som banade väg för koalitionsregeringen med vänsterpopulistiska Femstjärnerörelsen förra sommaren. Det är också den fråga som har gjort att Legas stöd har fördubblats på ett år – från ett valresultat strax över 17 procent i mars 2018 till över 34 procent i EU-valet i maj 2019.

Det är den populariteten han har försökt slå mynt av under den senaste veckans regeringskris. Målet är ett nyval och egen majoritet.

Under året som inrikesminister har Salvini konsekvent trummat in sitt budskap om ”porti chiusi” – stängda hamnar – och under flera uppmärksammade gräl tvingat andra EU-länder att förbarma sig över flyktingar som försökt lägga till i Italien.

Mest uppmärksammad var konfrontationen med Carola Rackete, kapten på räddningsfartyget Sea Watch 3, som greps på ön Lampedusa i slutet av juni i år. I en lång Facebookvideo anklagade Salvini den 31-åriga tyskan för ”krigshandlingar” mot Italien.

Den välregisserade episoden på Lampedusa befäste i stort sett italienarnas uppfattning om Salvini. Hans motståndare upprördes. Hans anhängare jublade – och blev av allt att döma fler.

Skådespelaren Richard Gere möter migranter på räddningsfartyget Open Arms. Foto: Valerio Nicolosi/AP

Salvini har fortsatt med flyktingtemat under en sorts valturné under sommaren, där han har låtit sig fotograferas med anhängare på sicilianska stränder. Han har hamnat i uppmärksammat gräl med Richard Gere, den amerikanska filmstjärnan som deltog i en leverans till räddningsfartyget Open Arms utanför Lampedusa.

– Gere borde ta med sig migranterna tillbaka till Hollywood i sitt privatplan, sa Salvini.

Skådespelaren kontrade i en intervju med italienska Corriere della Sera med att jämföra Salvini med USA:s president.

– Jag brukar kalla honom ”Mini-Trump”. Han använder samma radikala ignorans, han exploaterar rädsla och hat.

Matteo Salvinis ständiga tal om flyktingar är uppenbarligen en vinnande taktik. Men det är bara en sida av hans retorik.

I själva verket är han ett skolexempel på populism, med sina anspråk på att tala för ”vanligt folk” och mot eliten. Och eliten, det är ofta EU eller ”Bryssel” som tvingar på italienarna sin politik.

I detta Bryssel är många mindre oroade av Salvinis flyktingstopp och mer bekymrade över den skada han skulle kunna göra om han får förverkliga sin ekonomiska politik som ny premiärminister.

Ett av målen för en ny italiensk regering skulle vara att genomföra stora skattesänkningar, sa han för en vecka sedan. Med tanke på Italiens enorma statsskuld – 132 procent av bnp – är det just en sådan åtgärd som skulle kunna utlösa en ny europeisk skuldkris och hota euron.

Dessutom skulle det vara ett brott mot EU:s budgetregler. Men det bryr sig Salvini inte om.

– Om EU låter oss göra det så är det bra. Om inte så gör vi det i alla fall.

